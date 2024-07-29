OAK Software GmbH Gesellschaft Gesellschaft für Management-Lösungen

Die OAK Software GmbH agiert im deutschsprachigen Markt als spezialisierte Management-Beratung für Performance-Monitoring, Cloud-Native-Infrastruktur, API-Gateways, IT-Security, Projektmanagement und Interim-Management mit besonderem Bezug auf das IBM IT-Automation & Integration Portfolios. Als Business Partner von IBM und Hshicorp Inc. unterstützen wir unsere Kunden bereits seit Jahren bei der nahtlosen Integration von HashiCorp Vault mit IBM’s API und DataPower Produktportfolio und bieten unseren Kunden Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bei der Gestaltung ihrer digitalen Transformation.

