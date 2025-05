CONVERGE SRL

Converge collabora con i principali produttori HW e SW per creare le migliori soluzioni ed è in grado di seguire tutte le fasi dei progetti informatici. Costantemente presente sulle iniziative CONSIP inerenti la fornitura di infrastrutture e servizi alle P.A., da diversi anni Converge è partner consolidata dei più importanti vendor su progetti complessi in termini di dimensione, valenza economica e portata tecnologica. Roma è la base operativa di riferimento costante intorno alla quale ruotano le attività, i progetti e le iniziative.

Address VIA MENTORE MAGGINI 1, CONVERGE S.r.l., ROMA, Roma 00143, Italy Telephone +39 651427402 - 06 51427402 Website http://www.converge.it Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider