Euvic Solutions S.A.

Wdrażamy technologie cyfrowe we wszystkich obszarach działalności firmy, tak by pomóc naszym partnerom stworzyć nową, konkurencyjną strategię, bazującą na najnowszych osiągnięciach branży IT. Innowacje technologiczne, które wprowadzamy u naszych klientów, całkowicie zmieniają dotychczasowy sposób funkcjonowania firmy. W ramach wsparcia przedsiębiorstw, stosujemy rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy, Machine Learning, Business Intelligence, Automatyzacji Procesów czy sztucznej inteligencji (AI).

