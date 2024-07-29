COMPUTER NETWORK SYSTEMS LLC

CNS helps businesses thrive in a digital-first world with secure, innovative solutions across cybersecurity, cloud, fintech & digital infrastructure.
Company Overview

CNS Middle East serves as an innovation and technology partner, designing and integrating digital strategies alongside information management solutions for clients across various business and industrial sectors. With specialized expertise in Government, Healthcare, Banking and Finance, Oil and Gas, Defense, Education, and Energy and Utilities, we deliver end-to-end technology solutions that support business transformation and process automation, accelerating business outcomes.

Address

Makeen Building, 2nd floor, Airport road, Dubai, Dubai, Dubayy 52137, United Arab Emirates

Telephone

+971 4 5964333

Website

http://www.cns-me.com

  • Partner types
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers webMethods Hybrid Integration
Resale Authorizations
  • TRIRIGA
  • Maximo
  • Engineering Lifecycle Management Suite
  • Sterling B2B Integration
  • Sterling Order Management System
  • Storage Virtualize
  • Storage Defender SW (TPS)
  • Spectrum High Performance Computing
  • Host Toolsz
  • Host Integration (HATS and HACP)
  • TXSeries
  • TPF
  • WebSphere Service Registry/Repository
  • QRadar Suite (Software)
  • Hyper Protect Virtual Servers - Private Cloud
  • Other/Unk IBM SW
  • watsonx Orchestrate
  • Cloud Pak for Data
  • SPSS Modeler
  • Instana
  • Cloud Pak for Applications
  • Financial Transactions,Payments & Insights
  • OpenPages
  • API Connect
  • App Connect
  • IT Automation Heritage
  • Aspera
  • Blockchain Support
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Cloud Pak for Business Automation
  • DataPower Appliances
  • Cloud Pak for Integration
  • Legacy App Services
  • MQ
  • Operations Insights
  • Operational Decision Management
  • Cognos Analytics
  • Informix
  • Decision Optimization
  • Cloudera & Hadoop
  • Data Replication
  • Guardium Key Lifecycle Management
  • Optim
  • Hybrid Cloud Network Automation
  • Db2
  • SPSS Statistics
  • WebSphere Application Server
  • Business Automation Workflow
  • Guardium Data Protection
  • Verify Governance
  • QRadar SIEM
  • QRadar SOAR
  • Capture
  • Content Manager On Demand
  • Filenet Content Manager
  • DevOps
  • Power11 E1180 Scale-up
  • Fusion HCI System
  • Power11 S1122 Scale-out
  • Software - AIX
  • Power11 L1122 Scale-out
  • Storage Scale System
  • Storage FlashSystem - FS5nxx HW
  • Storage Tape LTO (TS2xxx, TS4xxx)
  • Storage DS8K HW
  • LinuxONE Rockhopper 4
  • Turbonomic
  • Fusion HCI SW & Fusion SDS (TPS)
  • Process Planning
  • 6941-15K Point of Sale - Storage Expert Care - Premium
  • Non-IBM SW
  • Flexera One with IBM Observability
  • Db2 for Z
  • WebSphere Maintenance Mode
  • Db2 Tools for Z
  • zSystems Security
  • Verify
  • Guardium Data Encryption
  • Sterling Transformation Extender
  • Z Service Management Suite
  • Cloud Object Storage HW
  • Z Software Asset Management
  • Z Log and Data Analytics
  • Automatic Binary Optimizer for z/OS
  • Z Service Automation Suite
  • IDz & PD Tools
  • Cloud Infrastructure Center
  • IBM Z and Cloud Modernization Stack
  • Enterprise COBOL for z/OS
  • IDzEE & ADFz
  • Test Tools - TAZ
  • Z Compilers
  • Encore
  • CICS Transaction Server for z/OS
  • CICS Transaction Gateway
  • z/OS Connect Enterprise Edition
  • IMS
  • Z Storage Management
  • IMS Tools
  • CICS Tools
  • zVM Tools
  • Z IT Monitoring
  • Z Workload Scheduling
  • Z Anomaly Analytics
  • Storage Protect (incl. DSI SW)
  • z/OS Communication Server
  • DFSMS
  • Z Monitoring Suite
  • Z Performance and Capacity
  • Z APM Connect
  • Unified Key Orchestrator
  • Machine Learning for IBM z/OS
  • Z Backup Recovery
  • Storage Tape Enterprise Drives (TS11xx)
  • IBM Power Virtual Server Private Cloud - Hardware
  • Z Workload Interaction Navigator
  • Z Digital Integration Hub
  • Business Automation Open Editions
  • Workload Automation
  • Content Manager (CM8)
  • SAN b-type Switches
  • SevOne
  • Guardium Data Security Center
  • Verify Privilege
  • Guardium Discover and Classify
  • Netezza
  • Power Systems Other HW/Racks/HMC
  • Software - Linux OS (gross)
  • watsonx.data
  • Event Automation
  • Databand
  • Storage DS8K SW (TPS)
  • Watson FSS Top (AUO)
  • Z Open Automation Utilities
  • watsonx Code Assistant for Z
  • MongoDB
  • Hybrid Cloud Mesh
  • watsonx Code Assistant for Ansible
  • Streamsets
  • Concert
  • Data Product Hub
  • webMethods API Management
  • webMethods Data Exchange
  • webMethods BPMS
  • webMethods ApplinX
  • webMethods EntireX
  • webMethods Integration
  • Ceph as a Service
  • Rapid Network Automation
  • Elastic
  • Sterling Managed File Transfer
  • Kubecost
  • Terraform
  • Vault
  • Consul
  • Nomad
  • Mistral
  • Data Fabric Ecosystem & Emerging
  • webMethods Hybrid Integration
  • JSphere Suite for Java
  • watsonx Code Assistant
  • watsonx.data intelligence
  • watsonx.data integration
  • Software - IBM i System (not HPC, nor VA Linux)
  • Hyper Protect for Red Hat Ecosystem
  • Manta
  • Storage Scale SW (TPS)
  • Storage Ceph SW (TPS)
  • Storage Suite for IBM Cloud Paks
  • Cloud Object Storage SW (TPS)
  • Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Astronomer
  • Nomad Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Z Data Integration and AI
  • Terraform Self-Managed for Z and LinuxONE
  • watsonx Assistant for Z
  • watsonx.ai
  • watsonx.governance
  • Storage Ceph System
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.