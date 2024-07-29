COMPUTER NETWORK SYSTEMS LLC

CNS Middle East serves as an innovation and technology partner, designing and integrating digital strategies alongside information management solutions for clients across various business and industrial sectors. With specialized expertise in Government, Healthcare, Banking and Finance, Oil and Gas, Defense, Education, and Energy and Utilities, we deliver end-to-end technology solutions that support business transformation and process automation, accelerating business outcomes.
Address
Makeen Building, 2nd floor, Airport road, Dubai, Dubai, Dubayy 52137, United Arab Emirates
Telephone
+971 4 5964333
Website