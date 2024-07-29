Clarity est une société d'intégration et de conseil, composée d'experts passionnés de Planning Analytics (TM1)
Company Overview

Pure-player Planning Analytics, nous réunissons la plus grande concentration d’experts produit en France. Forts de plus de 70 projets de planification et de reporting menés avec succès auprès d’ETI et de grands groupes, nous transformons les enjeux métiers en solutions performantes et durables. Notre taux de renouvellement de contrats de 100 % reflète un engagement sans compromis pour la satisfaction client. TMA experte, centre de formation agréé et audits réguliers garantissent performance, qualité et maîtrise des coûts sur le long terme.

Address

81 RUE SAINT LAZARE, CLARITY, PARIS, Île-de-France 75009, France

Telephone

+33 6 32 11 64 16

Website

http://www.clarity.consulting

  • Partner types
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers watsonx Orchestrate
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.