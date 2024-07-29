Pure-player Planning Analytics, nous réunissons la plus grande concentration d’experts produit en France. Forts de plus de 70 projets de planification et de reporting menés avec succès auprès d’ETI et de grands groupes, nous transformons les enjeux métiers en solutions performantes et durables. Notre taux de renouvellement de contrats de 100 % reflète un engagement sans compromis pour la satisfaction client. TMA experte, centre de formation agréé et audits réguliers garantissent performance, qualité et maîtrise des coûts sur le long terme.

Address 81 RUE SAINT LAZARE, CLARITY, PARIS, Île-de-France 75009, France Telephone +33 6 32 11 64 16 Website http://www.clarity.consulting Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider