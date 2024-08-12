TIMETOACT GROUP Österreich

Als IBM Platinum Partner verfügen wir über tiefgehendes Know-how in der Implementierung innovativer IBM-Technologien – von Cloud- und Datenplattformen bis hin zu KI-gestützten Lösungen. Unsere Kund:innen profitieren von direktem Zugang zu neuesten IBM-Entwicklungen, zertifizierter Kompetenz und der engen Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Technologieanbieter.

Mit 120 Mitarbeitenden in Österreich sind wir lokal verankert und gleichzeitig Teil der internationalen TIMETOACT GROUP mit 1.700 Expert:innen.

Address Canettistrasse 5, Wien, Wien 1100, Austria Telephone +43 664 750 187 82 Website http://www.timetoact.at Partner types

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider