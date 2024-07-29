Nous accompagnons les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation numérique. Forts de notre expertise reconnue en intégration de solutions IBM et en architecture d'entreprise, complétée par nos compétences en valorisation de la donnée et intelligence artificielle, nous proposons une offre de conseil et de services sur-mesure, créatrice de valeur. Ensemble, construisons un numérique responsable, durable et au service de l'intérêt général et de la performance de vos organisations.

Address 110 Esplanade du Générale de Gaulle, Paris, Paris 92400, France Website http://www.softeam.fr Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider