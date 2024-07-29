Binaria es una empresa con sólida trayectoria en el mercado tecnológico ecuatoriano. Con más de 45 años de experiencia, ofrecemos Hardware IBM como Servidores IBM Power, Sistemas de almacenamiento IBM FlashSystem, Librerías de respaldos y soluciones SAN, integrando infraestructura de alto desempeño para entornos empresariales críticos. Además, en ciberseguridad desarrollamos soluciones de gestión de identidades (IAM), accesos privilegiados (PAM) y protección de datos, optimizando la continuidad, seguridad y eficiencia operativa de nuestros clientes.

Address AV 12 DE OCTUBRE 1753 Y CORDERO, QUITO, Pichincha 170109, Ecuador Telephone +593992635141 Website http://binaria.com.ec Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider