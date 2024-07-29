En GIUX trabajamos para proveer soluciones de Cyber resiliencia basadas en Software IBM y Predatar, apoyándonos en las best practices indicadas por los fabricantes, y en la experiencia y especialización que generamos en cada implementación.

Enfocados en IBM Storage Defender, Data Protect, Storage Protect, Predatar, Storage Archive, Copy Data Management, Storage Scale & IBM Ceph Storage.

Address Esmeralda 582 piso 4-12, Buenos Aires, Capital federal C1007ABD, Argentina Telephone +54 11 52180037 Website http://www.giux.com Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider