NetPlans GmbH

NetPlans ist ein global agierender Managed Service Provider mit über 400 IT Experten, der sich auf innovative Cloud-Lösungen samt eigener Business Cloud in Deutschland spezialisiert hat. Die angebotenen IT Services basieren auf den Erfahrungen seit der Gründung im Jahr 1998 und der Tätigkeit als klassisches IT-Systemhaus – das stetig in neue Technologien investiert. Das NetPlans 360° IT-Portfolio verankert eine stabile IT-Architektur mit den Schwerpunkten Cloud, Security, Infrastructure sowie Datacenter.

Address Eisenstockstr. 12, Ettlingen, Baden-Württemberg 76725, Germany Telephone +49 7243 37340 Website http://www.netplans.de Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)