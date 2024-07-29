BI plus GmbH

BI plus ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Business Analytics Consulting in Österreich. Lösungen werden ausschließlich zum Vorteil unserer Kunden durch praxiserfahrene und zertifizierte Berater implementiert. Von der Beratung und Spezifikation, über die Analyse von Unternehmensdaten, dem Aufbau eines zentralen Data Warehouse, sowie eines Kennzahlen- und Reporting-Systems bis hin zum Training von Anwendern und eines First Level Supports, werden BI plus Kunden schrittweise durch alle Projektphasen begleitet und fachkundig unterstützt und beraten.

Address Giefinggasse 6/2/7, Wien, Wien 1210, Austria Telephone +43 1 89057090 Website https://www.biplus.at Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider