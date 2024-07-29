HENDRICKS, ROST & Cie. GmbH

HENDRICKS, ROST & CIE ist eine Unternehmensberatung mit der Zielgruppe Top-Management und C-Level. Wir unterstützen mittelständische und Großunternehmen mit Konzepten und Lösungen zur verbesserten Entscheidungsfindung und optimalen

Unternehmenssteuerung.

Business Intelligence Projekte scheitern oft an einem fehlenden Gleichgewicht zwischen technologischem Know-how und wirtschaftlichem Verständnis. HRCIE verbindet die Sprache der Technologie mit der Logik der Wirtschaft und setzt sich mit über 30 Jahren Erfahrung sowie der Integration von IBM Planning Analytics für den Erfolg der Kunden ein.

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