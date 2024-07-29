TECHIE ASSOCIATES LLC

Techie Associates is a IBM Maximo & Guidewire suite experts. Full lifecycle implementation: planning, configuration, deployment, and user training.
Company Overview

Techie Associates Inc, established in 2017, is a fast-growing IT Services and Solutions provider operating across North America, the UK, and India. We focus on AI, Automation, and Enterprise Asset Management - built on Smart Maintenance, Supply Chain Optimization, and Digital Transformation. Specializing in IBM Maximo, FSM, MRO, Envizi, EIS, AI & Data, ALM, APM, plus Guidewire, ServiceNow, Snowflake, and ForgeRock, our 200 team delivers round-the-clock support with global experience across Transportation, Logistics, Utilities, Renewables, Government, Facilities Management, and Oil & Gas.

Address

12627 San Jose Blvd STE 804, Jacksonville, Florida 32223, United States of America

Telephone

+1 904-257-1900

Website

https://techieassociates.com/

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • Managed Security Service Provider (MSSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
  • Diverse-owned businesses
  • Female
  • US Hubzone
  • Disadvantaged Business
  • Asian American
Proficiencies
  • Covers the Maximo Application Suite
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