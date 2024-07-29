TECHIE ASSOCIATES LLC

Techie Associates Inc, established in 2017, is a fast-growing IT Services and Solutions provider operating across North America, the UK, and India. We focus on AI, Automation, and Enterprise Asset Management - built on Smart Maintenance, Supply Chain Optimization, and Digital Transformation. Specializing in IBM Maximo, FSM, MRO, Envizi, EIS, AI & Data, ALM, APM, plus Guidewire, ServiceNow, Snowflake, and ForgeRock, our 200 team delivers round-the-clock support with global experience across Transportation, Logistics, Utilities, Renewables, Government, Facilities Management, and Oil & Gas.
Address
12627 San Jose Blvd STE 804, Jacksonville, Florida 32223, United States of America
Telephone
+1 904-257-1900
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