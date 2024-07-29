Archgents S.A.S

Somos una empresa de consultoría especializada en data streaming e inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a llevar datos en tiempo real a los procesos críticos del negocio.



Implementamos Confluent Kafka de extremo a extremo (diseño de arquitectura, puesta en producción, integración con sistemas legados y transferencia de conocimiento) y sobre esa base construimos agentes de IA alimentados con información fresca, confiable y gobernada.



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