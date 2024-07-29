En DOT4 S.A. no solo gestionamos tecnología; potenciamos la evolución de los negocios a través de relaciones de confianza entre personas. Diseñamos e implementamos soluciones que cubren el espectro completo del ecosistema de IT, adaptándonos a la estrategia financiera de cada organización gracias a nuestros modelos de comercialización dinámicos (CAPEX/OPEX, Leasing, DaaS). La excelencia de cada uno de nuestros procesos está respaldada y garantizada por la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015. Los ayudamos a transformar sus empresas. Contáctenos.
Address
PERU 1030, Vicente Lopez, Buenos Aires 1602, Argentina
Telephone
+54 11 3012 3197
Website