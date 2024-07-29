Know How S.A. tiene como objetivo principal proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas de avanzada, con productos y servicios de alta calidad.

La empresa se destaca como proveedor de infraestructura y servicios informáticos, así como también en asesoría en sistemas e implantación de soluciones.

Actualmente cuenta con una organización de profesionales altamente especializados y calificados en diferentes disciplinas. También cuenta con un Data Center propio, brindando servicios de Hosting, Housing y Alta Disponibilidad.

También destaca como proveedor de soluciones de Contact Center.

Address Av Venezuela 845, Asuncion, Asunción 001207, Paraguay Telephone +595 21 2898000 Website http://www.knowhow.com.py Partner types

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