Know How S.A. tiene como objetivo principal proporcionar a sus clientes soluciones tecnológicas de avanzada, con productos y servicios de alta calidad.
La empresa se destaca como proveedor de infraestructura y servicios informáticos, así como también en asesoría en sistemas e implantación de soluciones.
Actualmente cuenta con una organización de profesionales altamente especializados y calificados en diferentes disciplinas. También cuenta con un Data Center propio, brindando servicios de Hosting, Housing y Alta Disponibilidad.
También destaca como proveedor de soluciones de Contact Center.
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