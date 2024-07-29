R1 Group si rivolge a imprese, enti pubblici e privati e aziende di ogni dimensione per governarne processi di implementazione e gestione e intende farlo garantendo sempre al cliente un elevato livello di affidabilità. Ci impegniamo per prevenire e contrastare la corruzione attraverso diversi presidi, sia su base obbligatoria che su base volontaria, per ribadire e mettere in luce i principi fondamentali su cui si basano le nostre attività.

Address VIA MONTE CARMELO 5, ROMA, Roma 00166, Italy Telephone +39 6 0666951429 Website http://www.r1spa.it Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional