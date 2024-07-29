Orión 2000 SPA

Integrador de servicios tecnológicos y ciberseguridad certificado como empresa B, con más de 25 años de trayectoria y operaciones en Latinoamérica. Estructuramos nuestra propuesta en cuatro prácticas: Cloud-Híbrido, Ciberseguridad, IA & Data y Productividad Digital, cubriendo el ciclo completo de consultoría, arquitectura, implementación y operación gestionada. Como integrador multifabricante, articulamos las mejores tecnologías del ecosistema, incluido el portafolio de IBM, para resolver los desafíos críticos de nuestros clientes en la región.

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