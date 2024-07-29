WISEVISION DE CHILE SPA

En WiseVision impulsamos seguridad y gestión TI con soluciones especializadas para proteger, optimizar y evolucionar tu negocio. Conversemos.
Company Overview

En WiseVision miramos la innovación como una oportunidad para fortalecer la seguridad, gestión y continuidad de los entornos TI. Con más de 20 años de experiencia, acompañamos a las organizaciones con soluciones tecnológicas especializadas, mejores prácticas y capacidad técnica para proteger procesos críticos, optimizar operaciones y generar valor. Con presencia en Latinoamérica, conectamos tecnología, experiencia y cercanía para acelerar la evolución digital de nuestros clientes. Conversemos y construyamos juntos el próximo paso tecnológico de tu organización.

Address

Av del Parque 4928 oficina 225, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 8320000, Chile

Telephone

+56 9 77080064

Website

http://Www.wisevisioncorp.com

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
  • Managed Service Provider (MSP)
  • Managed Security Service Provider (MSSP)
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Proficiencies
  • Covers Guardium Suite
  • Covers Verify
  • Covers API Connect
  • Covers watsonx.governance
  • Covers Vault
  • Covers IBM Terraform
Resale Authorizations
  • IBM Cloud Subscription (BP & Annuity Use Only)
  • Expert Labs for Public Cloud
  • Observability
  • Cloud Containers
  • Cloud Security Services
  • Cloud Data Services
  • Deployment Automation - CD
  • Third Party Services PaaS
  • IaaS Classic
  • VMware Managed and Solutions
  • PowerVS
  • Cloud Object Storage
  • VPC Offerings
  • IaaS Third Party
  • Content Manager (CM8)
  • Bob
  • Flexera One with IBM Observability
  • Elastic
  • DataPower Software
  • WebSphere Application Server
  • MQ
  • Mistral
  • watsonx BI
  • watsonx.data integration
  • Streamsets
  • MQ Appliances
  • Knowledge Catalog
  • Cloudability
  • API Connect
  • Hybrid Cloud Network Automation
  • DevOps Ecosystem
  • Cloud Pak for Integration
  • webMethods API Management
  • Process Automation
  • Concert Platform
  • watsonx.governance
  • Z Data AI
  • DataStage
  • Workload Automation
  • webMethods BPMS
  • Event Automation
  • Guardium Discover and Classify
  • WebSphere Service Registry/Repository
  • Cloud Pak for Business Automation
  • Manta
  • Legacy App Services
  • NS1
  • Terraform
  • Content Manager On Demand
  • WebSphere Maintenance Mode
  • Data Fabric Ecosystem & Emerging
  • App Connect
  • Consul
  • FileNet Content Manager
  • OpenPages
  • Cloudera & Hadoop
  • EnterpriseDB
  • Business Analytics Enterprise
  • Data Replication
  • SPSS Modeler
  • Decision Optimization
  • Db2
  • Informix
  • Optim
  • Cognos Analytics
  • Planning Analytics
  • Operations Insights
  • Aspera
  • Db2 for z/OS
  • Cloud Pak for Data
  • SingleStore
  • webMethods Hybrid Integration
  • SevOne
  • DataStax
  • Apptio
  • Business Automation Expert Labs
  • watsonx.data intelligence
  • Master Data Management
  • Instana
  • watsonx Code Assistant for Z
  • Edge Application Manager
  • webMethods Integration
  • Data Product Hub
  • Vault
  • JSphere Suite for Java
  • HashiCorp Committed Spend
  • Verify Identity Protection
  • watsonx Orchestrate
  • Hybrid Cloud Mesh Withdrawn
  • Netezza
  • Akamai Advanced API Security
  • Kubecost
  • Financial Transactions,Payments & Insights
  • Guardium Data Security Center
  • Decision Intelligence
  • watsonx.data
  • Capture
  • Astronomer
  • Nomad
  • DataPower Appliances
  • watsonx.ai
  • Cloud Pak for AIOps
  • Cloud Pak for Applications
  • Turbonomic
  • Targetprocess
  • SPSS Statistics
  • IT Automation Heritage
  • Network Intelligence
  • DevOps
  • MongoDB
  • TRIRIGA
  • Blockchain Support
  • Engineering Lifecycle Management Suite
  • Third Party Software
  • Databand
  • Red Hat Marketplace Platform Services
  • Sterling Managed File Transfer
  • webMethods Data Exchange
  • Maximo
  • QRadar SIEM
  • QRadar SOAR
  • MaaS360 Mobile Security and Management
  • Trusteer Fraud Protection
  • Verify Identity Governance
  • Verify
  • Guardium Data Protection
  • Guardium Data Encryption
  • Guardium Key Lifecycle Management
  • X-force Threat Intelligence Withdrawn
  • Sterling Transformation Extender
  • Sterling Order Management System
  • Sterling Data Exchange SaaS
  • Sterling Partner Engagement Manager
  • Sterling B2B Integration
  • Connected Vehicle Insights
  • Envizi
  • Storage Suite for IBM Cloud Paks
  • webMethods ApplinX
  • Storage Protect for Cloud
  • Storage DS8K SW (TPS)
  • watsonx Assistant for Z
  • PowerVS on IBM Cloud for AIX/Other
  • Vault Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Power Systems for Google Cloud
  • Ceph as a Service SW
  • Hyper Protect Crypto Services - Public Cloud
  • Storage Defender SW (TPS)
  • PowerVS on IBM Cloud for IBM i
  • Fusion for watsonx (TPS)
  • Hyper Protect Virtual Servers - Public Cloud
  • IDzEE & ADFz
  • Test Tools - TAZ
  • ADDI
  • Power Compilers
  • Host Integration (HATS and HACP)
  • Encore
  • TXSeries
  • CICS Transaction Gateway
  • TPF
  • Spectrum High Performance Computing
  • Storage Virtualize
  • Storage Scale SW (TPS)
  • Cloud Object Storage SW (TPS)
  • Storage Suite
  • Storage Protect (incl. DSI SW)
  • Storage Insights/Pro & Spectrum Control
  • Storage Archive
  • webMethods EntireX
  • Storage Defender System
  • Confidential Computing for Red Hat Ecosystem
  • IBM Cloud LinuxONE Bare Metal
  • Fusion HCI SW & Fusion SDS (TPS)
  • GitLab for IBM Z
  • Nomad Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Hyper Protect Digital Assets
  • Storage Ceph SW (TPS)
  • Power Middleware
  • Terraform Self-Managed for Z and LinuxONE
  • Storage CDM & Sentinel
  • Hyper Protect DBaaS - Public Cloud
  • IntelliMagic Vision for z/OS
  • Unified Key Orchestrator for Containers
  • Software - AIX
  • Software - IBM i System (not HPC, nor VA Linux)
  • Software - PowerHA for AIX (not HPC, nor VA Linux)
  • Video Streaming
  • Environmental Intelligence
  • Other/Unk IBM SW
  • 6941-15K Point of Sale - Storage Expert Care - Premium
  • Verify Privileged Identity
  • QRadar Suite (Software)
  • Open Core
  • Janes
  • Z Data Access
  • Guardium Cryptography Management
  • COBOL Upgrade Advisor for z/OS
  • Confluent Platform for Z and LinuxONE
  • Confluent Cloud
  • Confluent Platform
  • Confluent WarpStream
  • Confluent Services
  • DataPower Operations Dashboard
  • CockroachDB
  • Enterprise Build of Quarkus
  • Safer Payments
  • Confidential Computing Container Runtime
  • Sovereign Core
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.