MetanetX Co., Ltd.

메타넷엑스는 한국의 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너로, 기업 고객의 IT 인프라 현대화와 디지털 전환을 지원합니다.

특히 금융 서비스 분야에서 강점을 보유하고 있으며, 주요 금융기관의 미션 크리티컬 하이브리드 클라우드 환경 설계 및 구축에 풍부한 경험을 갖추고 있습니다. 높은 수준의 성능, 가용성, 컴플라이언스가 요구되는 복잡한 환경에서도 검증된 구축 역량을 제공합니다.

인프라 영역에서는 IBM Power Systems(AIX, IBM i, Linux)와 IBM Storage(FlashSystem, Tape 등) 등 IBM 하이브리드 클라우드 플랫폼을 중심으로 온프레미스와 클라우드를 유기적으로 연계하는 환경을 구축합니다. 인프라 진단 및 마이그레이션부터 구축, 최적화, 운영 관리까지 전체 라이프사이클을 지원합니다.

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