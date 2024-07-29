Timeware Brasil Softwares e Servicos LTDA

A Timeware Brasil é Parceira IBM nível Silver e Revendedora autorizada, com foco em integração corporativa e transformação digital. A empresa apoia organizações em projetos que envolvem tecnologias de integração IBM, como IBM App Connect, IBM Cloud Pak for Integration, IBM Integration & Application Platform e IBM MQ.

Atuando como integradora de sistemas e provedora de soluções, a Timeware Brasil auxilia clientes na concepção e implementação de arquiteturas escaláveis, plataformas de integração e aplicações corporativas baseadas em arquiteturas orientadas a serviços (SOA) e tecnologias IBM.

Address AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, SAO PAULO, Sao Paulo 04543011, Brazil Telephone 11947268368 Website https://timeware.com.br/ Partner types

Independent Software Vendor (ISV)

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

Managed Security Service Provider (MSSP)

VAR/Reseller/Solution Provider