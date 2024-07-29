BRR TECH GEOSOLUTIONS LTDA

Inteligência geoespacial e soluções climáticas e ESG, transformando dados do EIS e Watson em conformidade socioambiental e gestão de ativos.
Company Overview

A BRR Tech Geosolutions entrega inteligência de dados geoespaciais e preditivos para impulsionar a resiliência operacional. Integrando tecnologias IBM (EIS, Watson, Envizi), transformamos variáveis climáticas, fundiárias e ambientais em insights estratégicos para a gestão de ativos. Nossa plataforma automatiza a validação de conformidade através de um robusto ecossistema de monitoramento, cobrindo riscos de fogo, dinâmica de uso da terra e conformidade ESG. Unimos tecnologia e ciência para mitigar riscos físicos e de transição, garantindo segurança jurídica e eficiência ao agronegócio.

Address

RUA SILVA BUENO 599 CONJ 610 SALA 258, São Paulo, Sao Paulo 04208050, Brazil

Telephone

11971260274

Website

https://www.attempo.net/

  • Partner types
  • Independent Software Vendor (ISV)
  • System Integrator (SI) - Global or Regional
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.