BRR TECH GEOSOLUTIONS LTDA

A BRR Tech Geosolutions entrega inteligência de dados geoespaciais e preditivos para impulsionar a resiliência operacional. Integrando tecnologias IBM (EIS, Watson, Envizi), transformamos variáveis climáticas, fundiárias e ambientais em insights estratégicos para a gestão de ativos. Nossa plataforma automatiza a validação de conformidade através de um robusto ecossistema de monitoramento, cobrindo riscos de fogo, dinâmica de uso da terra e conformidade ESG. Unimos tecnologia e ciência para mitigar riscos físicos e de transição, garantindo segurança jurídica e eficiência ao agronegócio.
Address
RUA SILVA BUENO 599 CONJ 610 SALA 258, São Paulo, Sao Paulo 04208050, Brazil
Telephone
11971260274
Website