日本オフィス・システム株式会社

当社は、1982年に国内第一号のIBM特約店として創立して以来、IBM Power／IBM i（AS/400）を中心としたITインフラとアプリケーションのトータルサービスを提供してきたSIerです。AS/400販売開始の1988年から今日までに累計5,000台以上の導入実績を持ち、IBM Powerの販売・クラウド提供・インフラ構築・アプリケーション開発・運用保守・アプリケーション・マネージド・サービス（AMS）まで、ワンストップで支援できる点が大きな強みです。

IBM i技術者不足や運用要員の確保、レガシー資産の可視化・Web化、DX推進といった課題に対しては、自社クラウド「FineCrew クラウド・サービス iC2」や、IBM Power10・IBM Storageを活用した高信頼なクラウド基盤、独自ツールおよびX-Analysisによる分析・可視化サービス、ローコード開発・API連携ソリューション等を組み合わせて、最適なロードマップ策定と実行をサポートします。

また、2021年にはNOS Briefing Center（NBC）を開設し、IBM Power／IBM iに関する最新情報のご提供や、Web化・クラウド活用・次世代運用などをテーマとした集中的なディスカッションの場を提供することで、お客様と共に将来像を描き、継続的な価値提供に取り組んでいます。

Address TFT Building West 5F, 3-4-10 Ariake, Koto, Tokyo 135-8568, Japan Telephone +81 3 43215500 Website https://www.nos.co.jp/ Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)

VAR/Reseller/Solution Provider