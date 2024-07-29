NCS&Aは1961年の創業以来、「コンピューターは社会に奉仕する」という理念を掲げITの力で様々なお客様のビジネスを支えてきたソリューションカンパニーです。「お客様に寄り添う」対応力と迅速な行動力、培ってきた確かな技術で課題を一つ一つクリアしお客様とともに成長をつづけます。システム部門の開発・保守業務において、プログラムなどの膨大なシステム資産の管理はとても大きな負担となります。散在するシステム資産に関する知識やノウハウは属人化し、ドキュメントも徐々に実態とかけ離れた状態へと陳腐化していきます。NCS&Aではこうした課題を解決するIBM iの可視化ソリューション「DocHelper（ドックヘルパー）」と「PLANET/COMET i（プラネット コメット アイ）」を提供しています。長年運用されブラックボックス化してしまったシステムを、「DocHelper」は生成AIとNCS&A独自の分析技術を用いて、難解なソースコードを読み解きドキュメントを自動生成します。通常、手作業で行われているシステム資産の把握・計測・影響分析を「PLANET/COMET i」によって大幅に自動化し、可視化を実現します。作業を効率化し、コストを削減するだけではなく、現行システムのいままで見えていなかったもの・ことを浮かび上がらせ、システム資産の有効活用、将来設計までサポートいたします。

Address Nakanoshima DAIBIRU Building., 3-3-23,Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-6112, Japan Telephone 06-6443-1841 Website http://ncsa.jp/

