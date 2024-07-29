Abakus Sécurité

Abakus Sécurité accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs systèmes, de la stratégie à l’opérationnel, pour renforcer la posture Cyber.
Company Overview

Abakus Sécurité est un intégrateur et cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité, accompagnant les entreprises dans la protection de leurs systèmes d’information et la maîtrise de leurs risques numériques. Notre objectif est de renforcer durablement la posture de sécurité de nos clients grâce à une expertise indépendante, pragmatique et alignée sur les meilleures pratiques et standards internationaux.
Nous accompagnons les équipes cybersécurité et les SOC, de la stratégie à l’opérationnel, en intégrant conseil, évaluation des risques et dispositifs de protection adaptés aux enjeux actuels.

Address

75 rue de Lourmel, PARIS, Île-de-France 75015, France

Telephone

+33 1 0153431100

Website

https://www.abakus-securite.fr

  • Partner types
  • VAR/Reseller/Solution Provider
Information about the companies and solutions listed in this directory is provided by each company and is not validated by IBM unless otherwise noted.