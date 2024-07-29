Abakus Sécurité est un intégrateur et cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité, accompagnant les entreprises dans la protection de leurs systèmes d’information et la maîtrise de leurs risques numériques. Notre objectif est de renforcer durablement la posture de sécurité de nos clients grâce à une expertise indépendante, pragmatique et alignée sur les meilleures pratiques et standards internationaux.

Nous accompagnons les équipes cybersécurité et les SOC, de la stratégie à l’opérationnel, en intégrant conseil, évaluation des risques et dispositifs de protection adaptés aux enjeux actuels.

Address 75 rue de Lourmel, PARIS, Île-de-France 75015, France Telephone +33 1 0153431100 Website https://www.abakus-securite.fr Partner types

VAR/Reseller/Solution Provider