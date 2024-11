Specjalizujemy się w infrastrukturze IT, w tym głównie jej aktywnej części dla aplikacji, przedsiębiorstw, centrów danych, sieci i przemysłu. Nasza praca jest najczęściej powiązana z dostawą, wdrażaniem i obsługą. Dotyczy to głównie rozwiązań do sieci LAN, WLAN, SAN, WAN, VPN, środowisk do wirtualizacji i konteneryzacji, platform chmurowych, systemów telefonicznych i wideospotkań, pamięci masowych, systemów IT, środowisk DevOps oraz centrów danych.

Address os. Centrum B 7, Krakow, Małopolskie 31-927, Poland Telephone 797004938 Website https://networkers.pl Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

VAR/Reseller/Solution Provider