Heliaq Solutions

Heliaq, Entreprise de Services du numérique depuis plus de 60 ans, accompagne les entreprises et collectivités à relever leurs défis numériques et à atteindre leurs ambitions grâce à des services et outils IT performants, sécurisés et durables.

Parce que la technologie doit être un levier de performance autant qu’un vecteur de progrès, nous proposons à nos clients des écosystèmes informatiques intégrés qui leur assurent performances, sécurité et pérennité via un accompagnement global et personnalisé.

Address 3 Rue Adrienne Bolland, LE HAILLAN, Gironde 33185, France Telephone +33 5 56 75 49 44 Website http://heliaq.fr Partner types

System Integrator (SI) - Global or Regional

Managed Service Provider (MSP)