IBM Turbonomic and IBM Kubecost unite to optimize Kubernetes performance and cost

In this Public Preview, the integration focuses on one of the most impactful use cases: workload rightsizing.
Turbonomic continuously analyzes CPU and memory requests and limits across Kubernetes and Red Hat OpenShift environments. With cost data from Kubecost Free or OpenCost, Turbonomic now displays Cost Impact metrics, including:
- Current vs. predicted costs for each optimization action
- Estimated savings or investment from implementing resource changes
- Visibility into financial outcomes before execution
This brings unprecedented transparency to automated optimization, helping teams make smarter, data-driven decisions.