Artificial Intelligence IT automation

IBM Turbonomic and IBM Kubecost unite to optimize Kubernetes performance and cost

The new IBM Turbonomic and IBM Kubecost integration delivers real-time cost visibility for container optimization actions, enabling teams to prioritize and automate Kubernetes resource decisions based on financial impact.

Published 01 December 2025
UI Dashboards of IBM Kubecost with charts
By Vidushi Bansal

As enterprises scale their Kubernetes environments, balancing performance and cost efficiency becomes a top priority. IBM is bringing new FinOps innovation to Kubernetes with the Public Preview of Kubecost integration in IBM Turbonomic.

Bringing cost transparency to Kubernetes optimization

Kubernetes environments are dynamic and complex. While IBM Turbonomic has long automated resource management to assure performance and compliance, understanding the cost implications of these actions is just as critical. That’s where IBM Kubecost comes in.

With this new integration, Turbonomic can now ingest cost data from Kubecost Free or OpenCost to deliver actionable cost insights alongside its automation recommendations. For the first time, users can visualize estimated savings and investments associated with Turbonomic workload rightsizing actions directly within the platform.

How IBM Kubecost works

In this Public Preview, the integration focuses on one of the most impactful use cases: workload rightsizing.

Turbonomic continuously analyzes CPU and memory requests and limits across Kubernetes and Red Hat OpenShift environments. With cost data from Kubecost Free or OpenCost, Turbonomic now displays Cost Impact metrics, including:

  • Current vs. predicted costs for each optimization action
  • Estimated savings or investment from implementing resource changes
  • Visibility into financial outcomes before execution

This brings unprecedented transparency to automated optimization, helping teams make smarter, data-driven decisions.

Why this matters

By unifying cost data with automated resource actions, this integration strengthens how teams manage performance and spend, as reflected in the following capabilities:

  1. Unified FinOps and automation: Combine Turbonomic’s AI/ML-driven automation with IBM Kubecost’s granular cost visibility to improve both performance and efficiency.
  2. Real-time cost insights: Instantly understand the financial impact of resource actions. No spreadsheets or guesswork required.
  3. Collaboration across teams: Enable engineering, operations, and finance teams to speak the same language around cost and performance.
  4. Shift-left, proactive optimization: Enable proactive, shift-left cost optimization and support a culture of engineering accountability and cost-efficiency.

Another milestone in IBM’s FinOps strategy

This Kubecost integration marks another milestone in IBM’s end-to-end FinOps strategy, following IBM’s acquisitions of Turbonomic, Apptio and Kubecost. Together, these solutions deliver a comprehensive approach to cloud cost optimization, spanning visibility, planning and automation.

Future iterations will expand beyond rightsizing to cover additional optimization scenarios and deeper Kubecost Enterprise integration by further aligning FinOps intelligence with Turbonomic automation.

Experience the future of Kubernetes cost optimization firsthand.
Register for the Public Preview today.

Sign up for the Preview
Learn more about IBM Turbonomic

Vidushi Bansal

Product Manager