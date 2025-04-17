X-Force Threat Intelligence Index 2025 destaca que los atacantes roban y venden identidades de usuarios a escala

Con una incidencia del 30%, el uso indebido de identidades de usuario siguió siendo el punto de entrada preferido por los atacantes en 2024. Un aumento de correos electrónicos de phishing que entregan malware y realizan phishing de credenciales está alimentando esta tendencia y puede atribuirse a que los atacantes aprovechan la IA para escalar la distribución. Con casi uno de cada tres incidentes que resultan en robo de credenciales, no se vislumbra un final para el abuso de identidad.

Para empeorar las cosas, está el próspero mercado de la dark web que comercia con credenciales robadas. El análisis indica que hubo un aumento del 12% en las credenciales de robo de información en venta en el dark web en comparación con la misma época del año pasado. En 2024, solo los cinco principales ladrones de información tenían más de 8 millones de anuncios en el dark web. Dado que cada listado tiene el potencial de contener cientos de credenciales, el número real es, sin duda, mucho mayor.