Pedimos nuestro hardware para descifrar contraseñas en febrero de 2017. Si las tarjetas GTX Ti se hubieran lanzado cuando finalizamos nuestro pedido, nos habríamos ido con esas tarjetas, ya que ofrecen un aumento significativo en las tasas de hash sobre la GTX 1080 simple. Es muy probable que nuestra próxima plataforma los utilice.

Podemos justificar fácilmente el costo de esta plataforma de descifrado basándonos en los costos mensuales. Sin embargo, vale la pena analizar las tasas de descifrado de hash.

proveedor de la nube 8 Nvidia Tesla K80 SHA1 y Hashcat: 14.8 GH/s Bcrypt y Hashcat: 15.2 kH/s NTLM y Hashcat: 66.493 GH/s



Cracken de X-Force Red 8 Nvidia GTX 1080s Founders Edition SHA1 y Hashcat: 66.1 GH/s Bcrypt y Hashcat: 118.6 kH/s NTLM y Hashcat: 334 GH/s



Construir nuestro propio hardware nos da mucha más potencia. Tenga en cuenta que estos números son solo de un nodo. Cuando construimos el Cracken, construimos dos nodos, lo que significa que tenemos un total de 16 GPU a las que podemos lanzar trabajos de descifrado. Según esos números, las tarjetas GTX 1080 son significativamente más rápidas para descifrar hashes a una fracción del costo.

Hace unos años, en otro grupo de descifrado, reemplacé la grasa térmica en un lote de ATI 390X, y eso ayudó a reducir la temperatura de las tarjetas. Habíamos estado alcanzando el extremo superior del apagado térmico con bastante frecuencia durante nuestras ejecuciones. Una falla en la tarjeta eliminaría todo el bus y el servidor PCI. Para volver a poner el sistema en línea, se requería una desconexión física del sistema. Después de instalar nueva grasa térmica en las tarjetas ATI, redujo las temperaturas máximas de las tarjetas en al menos 4 grados centígrados, evitando que alcanzaran su punto de apagado térmico.

Antes de instalar nuestras tarjetas Nvidia GTX 1080 FE, tuve la brillante idea de cambiar la grasa térmica en una de las tarjetas. Hice un desmontaje, limpié la pasta térmica de fábrica y puse mi propia pasta de alta gama. Soy un rebelde, así que anulé la garantía de una de nuestras 16 tarjetas. ¿Esto ayudó? No lo suficiente para justificar el tiempo que lleva. Parece que las tarjetas GTX 1080 tienen una buena grasa térmica, y el ventilador de la Founders Edition hace el trabajo de mover el calor de las tarjetas fuera de la caja. Además, no está de más que las carcasas externas cuenten con tres ventiladores muy grandes para mover el aire.

Con las tarjetas Nvidia GTX 1080, el apagado térmico no ha sido un problema. Pero con estas tarjetas, realmente se trata mucho más de tener un flujo de aire adecuado y fuentes de alimentación fuertes y confiables. Las tenemos en una carcasa de GPU externa para que podamos evitar que estas tarjetas se bloqueen y se lleven todo el clúster.