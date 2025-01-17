Ser un buen host de CLR: modernizar el comercio ofensivo de .NET

Me gustaría referirme a nuestra línea de tiempo con esta investigación y por qué la estamos publicando ahora. Realicé toda esta investigación en junio de 2023 y desde entonces la mantuvimos interna, aunque se envió a varios CFP de conferencia. En el momento en que se realizó esta investigación, indagué en los motores de búsqueda algo similar, inicialmente buscando material de referencia y luego tratando de confirmar si era el primero en identificar este comportamiento. Desde entonces, he realizado búsquedas periódicas para ver si alguien había publicado algún trabajo similar. A principios de enero de 2025, encontré este artículo: Using CLR Hosting to Evade AMSI, de Marcos González Hermida en la revista “NTT Data”.

Este artículo reveló esta misma evitación y, según la revista, se publicó inicialmente en junio de 2024 (el enlace complementario anterior es de julio de 2024). Es un artículo muy bien escrito y recomiendo que lo lea. Lo único que mencionaría es que el autor concluye que los ensamblados deben firmarse para ejecutarse, y en su prueba de concepto usan el método GetType_2 para obtener manualmente el método principal del ensamblado que cargan (Rubeus, específicamente). No he tenido problemas para cargar ensamblados sin firmar con esta técnica, y usted puede usar el mismo método Entrypoint para obtener el punto de entrada del ensamblado cargado que se usa en muchas implementaciones de execute-assembly, sin tener que conocer el espacio de nombres/clase nombres.

Con la publicación del artículo de Marcos y la prueba de concepto, esta evitación de AMSI ahora podría considerarse pública, por lo que decidimos que era hora de publicar nuestra investigación junto con una prueba de concepto de lo que descubrimos.