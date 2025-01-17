Ser un buen host de CLR: modernizar el comercio ofensivo de .NET

El equipo rojo moderno se define por su capacidad para comprometer los endpoints y tomar medidas para completar los objetivos. Para lograr lo primero, muchos equipos implementan su propio comando y control (C2) personalizado o utilizan una opción de código abierto. Para este último, se lanza un flujo constante de herramientas posteriores a la explotación que usan diversas características de Windows, Active Directory y aplicaciones de terceros. Durante los últimos años, el mecanismo de ejecución de estas herramientas se ha basado, en gran medida, en la ejecución de ensamblados .NET en la memoria.
A pesar de ser una parte tan importante del arsenal moderno de los equipos rojos, las técnicas para ejecutar ensamblados .NET en un endpoint comprometido se han mantenido prácticamente estancadas. En esta entrada en el blog, analizaremos cómo los equipos rojos pueden incorporar sus arneses de ejecución de .NET a esta década.
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No hace mucho tiempo, muchos equipos rojos confiaban en PowerShell para las herramientas posteriores a la explotación. En 2018, Cobalt Strike dio un paso para cambiar eso al implementar el módulo execute-assembly. Execute-assembly generaría un proceso de sacrificio e inyectaría un DLL reflexivo en él que cargaría el Common Language Runtime (CLR) y ejecutaría un ensamblado .NET proporcionado por el operador.
Esto dio lugar a que muchas herramientas posteriores a la explotación se trasladaran a ensamblados .NET. Después de un tiempo, los defensores comenzaron a crear detecciones para el comportamiento de “bifurcación y ejecución” de execute-assembly, es decir, la inyección reflexiva de DLL. Para solucionar este problema, Shawn Jones, también miembro del equipo de simulación de adversarios de IBM, desarrolló el Beacon Object File (BOF) InlineExecute-Assembly. Esto permitió a los operadores alejarse del comportamiento de “bifurcación y ejecución” de ejecutar el ensamblado y permanecer dentro del proceso de implante. Desde entonces, muchos marcos C2 han adoptado este comportamiento de forma nativa.
Si aún no está familiarizado con cómo alojar el CLR y ejecutar ensamblados .NET, le recomendaría que lea la entrada en el blog de Shawn vinculada anteriormente.
La técnica execute-assembly usa una característica de Windows conocida como “Alojamiento CLR no gestionado”. Common Language Runtime, o CLR, es el entorno de tiempo de ejecución para .NET. Los usuarios pueden escribir ensamblados .NET en una variedad de lenguajes (C#, F#, etc.) que se compilan en un lenguaje intermedio (IL). El CLR es responsable de tomar un ensamblado que contiene IL y ejecutarlo.
Tradicionalmente, la técnica de ensamblado de ejecución se ha basado en el uso de la interfaz obsoleta
Al cargar desde una matriz de bytes, evitamos el problema de tener que soltar cualquier código en el sistema de archivos, que podría ser escaneado por soluciones defensivas.
Desde entonces,
ha sido sustituido por la interfaz
Figura 1: Página de MSDN para la interfaz ICLRRuntimeHost
Los documentos de MSDN para el estado de la interfaz
Nota: Si bien no podemos usar
El método
nos permite proporcionar nuestra propia implementación de la interfaz COM
que es como podemos indicar al CLR que use varias características de personalización. Las personalizaciones de CLR son una característica de la que se habla poco y que permite a los desarrolladores tomar el control sobre aspectos del CLR. Las personalizaciones funcionan mediante el uso de varias interfaces de “administrador” que nosotros, como desarrolladores, podemos implementar, y nuestra implementación
le dirá al CLR qué administradores nos gustaría que use. Todo lo que no implementemos lo gestionará el CLR como normalmente lo haría. A continuación se muestra una lista de administradores admitidos.
Figura 2: Algunas de las interfaces compatibles con las personalizaciones de CLR
He utilizado recuadros rojos para resaltar a los dos administradores que se incluirán en esta entrada en el blog:
Escribí mi prueba de concepto inicial para las personalizaciones de CLR en C++, pero finalmente opté por volver a implementar todo en C puro, que es lo que veremos en esta publicación. Prefiero los implantes escritos en C para evitar la sobrecarga de C++, por lo que también quería este arnés de ejecución de ensamblado en C. Implementar interfaces COM en C es una tarea enorme, pero espero que la siguiente información lo facilite en el futuro. A continuación se muestra cómo debe definir la interfaz, a la que he llamado
“MyHostControl”.
Figura 3: Archivo de encabezado que implementa la interfaz IHostControl
Para implementar nuestra interfaz COM, debemos tener los siguientes componentes (mostrados arriba en este orden):
Implementar los métodos reales es un poco más sencillo, como se muestra a continuación:
Figura 4: Implementación de los métodos QueryInterface, AddRef y Release
Como mencioné antes, los métodos
Figura 5: Implementación del método GetHostManager
Aquí en realidad no necesitamos implementar el método
Ahora que implementamos nuestra interfaz
podemos llamar a e iniciar el CLR. A continuación se muestra un fragmento de código para hacer las cosas normales de alojamiento del CLR
(,, ) y
luego llamar a
usando nuestra interfaz de control de host personalizada. Luego iniciamos el CLR.
Figura 6: Llamar a SetHostControl e iniciar el CLR
Ahora que sabemos cómo implementar interfaces COM en C, implementar administradores específicos es más sencillo. La interfaz
nos permite tomar el control de la gestión de memoria del CLR. A continuación se muestra una lista de todas las funciones que necesitamos implementar para
.
Figura 7: Lista de métodos para la interfaz IHostMemoryManager
Probablemente observe algunos métodos que permiten un comportamiento interesante, a saber, los métodos Virtual* (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree) que se utilizan para realizar la mayor parte de la gestión de memoria en Windows. A continuación se muestra una implementación muy simple de estos métodos.
Figura 8: Implementación de VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery y VirtualProtect
Tomar el control sobre las asignaciones de memoria permite al operador ser tan creativo como desee. Por ejemplo, podría realizar las llamadas a la API de asignación a través de llamadas al sistema indirectas. También podría hacer un seguimiento de todas las asignaciones que hace el CLR y cifrarlas cuando su implante entra en suspensión. Tenga en cuenta que el cifrado de asignaciones de CLR no es muy estable. Además de los métodos Virtual*, también existe el método
Mencioné anteriormente que tratar de cifrar las asignaciones de memoria CLR va de “un poco inestable” a “muy inestable”, dependiendo de cómo se haga exactamente. Esto se debe a que si se encripta o libera una pieza de memoria a la que el CLR intenta consultar más tarde, el CLR arrojará un error y bloqueará el proceso. Sin embargo, hay una excepción que encontré: las asignaciones realizadas durante las cargas iniciales de ensamblado.
Cuando carga un ensamblado, ya sea en la memoria o desde el disco, el CLR asignará espacio y asignará el ensamblado a la memoria. Por lo que sé, no existía ninguna forma conocida públicamente para identificar esta región de memoria y borrarla, aparte de buscar patrones de bytes o asignaciones del tamaño esperado en la memoria del proceso. Las personalizaciones de CLR proporcionan un mecanismo sencillo para realizar un seguimiento de estas asignaciones en forma del método
Este método es una devolución de llamada de notificación que se activa cada vez que el CLR carga un ensamblado en el proceso, y la devolución de llamada incluye la dirección y el tamaño de la asignación como argumentos. Según mis pruebas, esta llamada solo se activa cuando se carga un ensamblador en el proceso, lo que nos proporciona una buena forma de llevar un control de las asignaciones de carga del ensamblado. Para mayor solidez, puede verificar el tamaño o analizar la memoria para asegurarse de que sea el ensamblado que espera. A continuación se muestra un ejemplo de implementación de este método. Dado que es solo una devolución de llamada de notificación, puede hacer lo que quiera y luego simplemente devolver S_OK..
Figura 9: Implementación del método AcquiredVirtualAddressSpace
A diferencia de las otras asignaciones realizadas por el CLR, no he tenido ningún problema con el cifrado o borrado de esta región de memoria después de que el ensamblado haya terminado de ejecutarse. Es posible que tenga problemas si intenta ejecutar el mismo ensamblado en el mismo dominio de aplicación nuevamente, ya que el CLR podría intentar usar el ensamblado almacenado en caché que ahora no es válido. La mayoría de las implementaciones de execute-assembly crearán un nuevo dominio de aplicación y lo destruirán después de la ejecución, así que asegúrese de probar con su implementación.
Esta funcionalidad de notificación también tiene una aplicación defensiva menor. Normalmente, los productos defensivos utilizan Event Tracing for Windows (ETW) para realizar un seguimiento de las cargas de ensamblados en el CLR, pero esto proporciona otra forma de recibir una notificación si se ha cargado un ensamblado en el proceso. Dado que se incluyen la dirección y el tamaño de la memoria, sería muy sencillo para un producto defensivo realizar un escaneo de memoria en esa región.
Los otros administradores que veremos son
y
.
es responsable de dos cosas: dar al CLR una lista de ensamblados que debe manejar la carga (en lugar de nosotros, como host de CLR) y devolver una interfaz
al CLR.
tiene dos métodos:
y
.
Se llamará a
cada vez que se solicite al CLR que cargue un ensamblado que no esté en la lista de ensamblados que el CLR es responsable de cargar (que
devuelve). El CLR llama a
y pasa la cadena de identidad de un ensamblado, y
es responsable de devolver los bytes del ensamblado. Probablemente haya visto una cadena de identidad antes, similar a: “
”.
Una vez que
ha resuelto el ensamblado, el contenido del ensamblado se devuelve estableciendo un puntero que se proporciona como argumento. He resaltado el argumento relevante,
, en la captura de pantalla a continuación.
Figura 10: Argumentos para el método ProvideAssembly de la interfaz IHostAssemblyStore
El ensamblado se devuelve estableciendo el puntero en la dirección de un IStream en la memoria. Normalmente, el CLR intentaría localizar el ensamblado siguiendo su orden de búsqueda de directorios en el disco, de forma similar a cargar un DLL en un proceso normal de Windows. Pero como podemos proporcionar nuestra propia implementación, podemos tomar una solicitud de un ensamblado que normalmente se cargaría desde el disco y, en su lugar, proporcionar un ensamblado que tenemos en la memoria. Los bytes de ensamblado deben estar en un IStream, lo que se puede lograr utilizando la función SHCreateMemStream, que toma una matriz de bytes y devuelve un IStream.
Quizás se pregunte por qué esto es importante si es simplemente otra forma de cargar ensamblados en la memoria. ¿Qué pasa con la Anti-Malware Scan Interface (AMSI)?
AMSI es responsable de escanear cualquier ensamblado que se cargue reflexivamente en busca de contenido malicioso. Windows Defender usa AMSI, y AMSI también permite que otros EDR se conecten y analicen el contenido de los ensamblados cargados en la memoria. Algunos tienden a burlar AMSI, ya que se puede omitir, pero creo que para algo que está instalado en Windows de forma predeterminada, AMSI es una característica de seguridad bastante eficaz. Como mínimo, capturará una gran cantidad de herramientas maliciosas de stock .NET (como Seatbelt) que se están ejecutando en la memoria. Hay una amplia historia del gato y el ratón de evitación de AMSI entre los equipos rojos, pero muchas evitaciones de AMSI dependen de parchear los bytes para funciones clave (como AMSIScanBuffer) para que no se ejecuten o devuelvan un valor “bueno”. Las evitaciones de AMSI tradicionales son desordenados porque dejan byte de copia en escritura en la sección .text de la memoria de AMSI.dll, que son un claro indicio para cualquier defensor que busque un proceso sospechoso. Las evitaciones de AMSI más sofisticadas, como los hooks de punto de interrupción de hardware, también tienen otros IOC asociados, como inspeccionar el contexto del hilo para buscar el uso del registro de depuración.
Al Implementar nuestra propia versión del método
, podemos evitar completamente AMSI. Tradicionalmente, el método
se utiliza para cargar ensamblados desde una matriz de bytes y AMSI instrumenta
. Pero, ¿sabía que hay otras funciones Load_* que rara vez se utilizan?
Figura 11: La familia de métodos Load
Ahora la parte importante: debido a que estamos llamando a
A continuación se muestra un ejemplo de cómo ejecutar Seatbelt a través de una llamada a
Figura 12: Ejecutar Seatbelt y evitar AMSI
Figura 13: Una lista de módulos de proceso sin AMSI.dll cargado
Según un artículo de CLR Inside Out publicado en la edición de agosto de 2006 de la revista MSDN, el propio Microsoft ha utilizado una técnica similar para que SQL Server 2005 cargue ensamblados .NET desde la base de datos en lugar de desde el disco. La capacidad de almacenar y ejecutar ensamblados .NET desde una base de datos SQL es una técnica de movimiento lateral favorita personal y puede hacerse fácilmente usando SQLRecon, otra herramienta X-Force Red escrita por Sanjiv Kawa.
Estoy publicando una prueba de concepto de esta técnica que puede encontrar en GitHub aquí. Esta prueba de concepto muestra cómo implementar las interfaces
,
,
,
y
COM. Llama a
e inicia el CLR usando la interfaz
.
La implementación del administrador de memoria simplemente llama a las API de Windows correctas (por ejemplo, VirtualAlloc), pero incluye un ejemplo de seguimiento de todas las asignaciones de memoria que hace el CLR. También incluye un ejemplo de cómo borrar los artefactos de carga ensambladora proporcionados por la devolución de llamada
mencionada anteriormente.
También hay una prueba de concepto completa para la evitación de AMSI. Hay una advertencia con esta evitación si intenta implementarla en sus propias herramientas: la identidad del ensamblado que intenta cargar con el método
debe coincidir con la identidad del ensamblado que finalmente se devuelve al CLR. Por ejemplo, si llama a
con un argumento de “Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral”, entonces el ensamblado que finalmente intenta ejecutar también debe tener esta identidad. No puede intentar cargar mscorlib, sino devolver Seatbelt, ya que el CLR lo comprobará y arrojará un error. Tenga en cuenta qué nombres de ensamblado está intentando cargar, pero si todavía está intentando cargar reflexivamente un ensamblado llamado Seatbealt en el año que esté leyendo esto, le sugiero que cierre esta entrada en el blog y realice una actividad más satisfactoria.
En la prueba de concepto, utilizo el método
de la interfaz
para obtener la cadena de identidad del ensamblado que se va a ejecutar. También podría alejar esto del implante y obtener la identidad del ensamblado en el cliente o teamserver, y luego pasar la cadena de identidad como argumento a su implante.
Aunque se trata de una novedosa forma de evitar AMSI, en última instancia no es más que eso: una forma de eludir. Los productos defensivos deben utilizar estrategias de defensa en profundidad y no simplemente confiar en AMSI para detectar ensamblados maliciosos. Cualquier ensamblado cargado con esta técnica también generará los mismos eventos de Event Tracing for Windows (ETW) que cualquier otro ensamblado en la memoria. Los ensamblados maliciosos se pueden detectar mediante el escaneo de memoria, como hemos visto que hacen varias plataformas de EDR más avanzadas. Muchas herramientas posteriores a la explotación también tienen sus propios IOC únicos.
Como se mencionó anteriormente, también hay algunas aplicaciones defensivas de esta investigación. La devolución de llamada
proporciona otro método para recibir notificaciones cuando los ensamblados se cargan en el proceso. Si un defensor implementara la interfaz
, se insertaría en la cadena de carga del ensamblado y tendría la capacidad de bloquear completamente las cargas del ensamblado o modificar los bytes de un ensamblado antes de que se cargue en el proceso. Voy a tomar mi decisión aquí y decir que creo que es muy probable que haya desarrollos futuros en esta área.
Me gustaría referirme a nuestra línea de tiempo con esta investigación y por qué la estamos publicando ahora. Realicé toda esta investigación en junio de 2023 y desde entonces la mantuvimos interna, aunque se envió a varios CFP de conferencia. En el momento en que se realizó esta investigación, indagué en los motores de búsqueda algo similar, inicialmente buscando material de referencia y luego tratando de confirmar si era el primero en identificar este comportamiento. Desde entonces, he realizado búsquedas periódicas para ver si alguien había publicado algún trabajo similar. A principios de enero de 2025, encontré este artículo: Using CLR Hosting to Evade AMSI, de Marcos González Hermida en la revista “NTT Data”.
Este artículo reveló esta misma evitación y, según la revista, se publicó inicialmente en junio de 2024 (el enlace complementario anterior es de julio de 2024). Es un artículo muy bien escrito y recomiendo que lo lea. Lo único que mencionaría es que el autor concluye que los ensamblados deben firmarse para ejecutarse, y en su prueba de concepto usan el método
para obtener manualmente el método principal del ensamblado que cargan (Rubeus, específicamente). No he tenido problemas para cargar ensamblados sin firmar con esta técnica, y usted puede usar el mismo método
para obtener el punto de entrada del ensamblado cargado que se usa en muchas implementaciones de execute-assembly, sin tener que conocer el espacio de nombres/clase nombres.
Con la publicación del artículo de Marcos y la prueba de concepto, esta evitación de AMSI ahora podría considerarse pública, por lo que decidimos que era hora de publicar nuestra investigación junto con una prueba de concepto de lo que descubrimos.
En esta publicación, analizamos cómo usted puede usar las personalizaciones de CLR para mejorar su OPSEC mientras ejecuta herramientas .NET en la memoria. Además, demostramos una evitación completa de AMSI utilizando estas características CLR menos conocidas. El uso de herramientas .NET seguirá siendo eficaz para los profesionales ofensivos y los actores de amenazas. Por esta razón, es crítico que los defensores comprendan cómo funciona el CLR y construyan estrategias de defensa en profundidad para detectar herramientas posteriores a la explotación.
Gracias Brett y Valentina por revisar esta investigación.
Dealing with Failure: Failure Escalation Policy in CLR Hosts. Este es el único ejemplo real que pude encontrar de tradecraft ofensivo usando personalizaciones de CLR cuando inicialmente estaba haciendo esta investigación.
Hosted Pumpkin. Un repositorio de GitHub que contiene una prueba de concepto para implementar varias personalizaciones de CLR.
Shellcode: Loading .NET Assemblies From Memory. Donut fue de gran ayuda para resolver todas las estructuras de datos y definiciones relevantes en C.
Customizing the Microsoft .NET Framework Common Language Runtime by Steven Pratschner. Este es el texto definitivo sobre las personalizaciones de CLR. Simplemente una lectura obligada si tiene algún interés en esta área.