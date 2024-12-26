Apple Intelligence se nutre de la personalización en tiempo real: analiza las interacciones de los usuarios para refinar las notificaciones, los mensajes y la toma de decisiones. Si bien esto mejora la experiencia del usuario, es un arma de doble filo. Si los atacantes comprometen estos sistemas, la capacidad de la IA para personalizar las notificaciones o priorizar los mensajes podría convertirse en un arma. Los actores maliciosos podrían manipular la IA para inyectar mensajes o notificaciones fraudulentas, lo que podría engañar a los usuarios para que divulguen información confidencial.

Estos riesgos no son hipotéticos. Por ejemplo, los investigadores de seguridad han revelado cómo los datos ocultos en las imágenes pueden engañar a la IA para que realice acciones no deseadas, lo que nos recuerda claramente que los sistemas inteligentes siguen siendo susceptibles de ser objeto de explotación de forma creativa.

En la nueva era de la IA en tiempo real, la ciberseguridad de la IA debe abordar varios riesgos, como: