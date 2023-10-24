Los atacantes parecen innovar casi tan rápido como se desarrolla la tecnología. Día a día, tanto la tecnología como las amenazas avanzan. Ahora, a medida que entramos en la era de la IA, las máquinas no solo imitan el comportamiento humano, sino que también impregnan casi todas las facetas de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación por las implicaciones de la IA, se desconoce en gran medida el alcance total de su posible uso indebido por parte de los atacantes.

Para comprender mejor cómo los atacantes pueden capitalizar la IA generativa, llevamos a cabo un proyecto de investigación crítica que arroja luz sobre una pregunta crítica: ¿los modelos actuales de IA generativa tienen las mismas capacidades engañosas que la mente humana?

Imagine un escenario en el que la IA se enfrente a los humanos en una batalla de phishing. ¿El objetivo? Determinar qué competidor puede obtener una mayor tasa de clics en una simulación de phishing contra organizaciones. Como alguien que se dedica a escribir correos electrónicos de phishing, estaba emocionado por descubrir la respuesta.

Con solo cinco instrucciones simples, pudimos engañar a un modelo de IA generativa para desarrollar correos electrónicos de phishing altamente convincentes en solo cinco minutos, el mismo tiempo que me toma preparar una taza de café. Por lo general, mi equipo tarda unas 16 horas en crear un correo electrónico de phishing, y eso sin tener en cuenta la configuración de la infraestructura. Por lo tanto, los atacantes pueden ahorrar potencialmente casi dos días de trabajo mediante el uso de modelos de IA generativa. Y el phish generado por IA fue tan convincente que casi superó al elaborado por ingenieros sociales experimentados, pero el hecho de que esté incluso a la par, es un desarrollo importante.

En este blog, detallaremos cómo se crearon las instrucciones de IA, cómo se realizó la prueba y qué significa esto para los ataques de ingeniería social hoy y mañana.