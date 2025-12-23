¿Tiene problemas de ciberseguridad? Póngase en contacto con X-Force para obtener ayuda.

Conozca a X-Force, el equipo de hackers, personal de respuesta e investigadores de IBM. Explore lo último sobre amenazas críticas, vulnerabilidades y respuesta a incidentes para ayudar a fortalecer sus prácticas de seguridad ofensivas y defensivas.

Acerca del futuro de la IA ofensiva en ciberseguridad

Después de un reciente ataque cibernético asistido por IA que se observó que era “90 % autónomo”, surgen muchas preguntas. Interviene IBM X-Force.

Michelle Alvarez, Chris Thompson
