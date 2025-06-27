Las empresas actuales se preguntan constantemente cómo pueden automatizar y simplificar mejor sus procesos de negocio. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas involucradas, este esfuerzo es largo y complejo. Sin embargo, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración de su proceso de integración.



La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para el progreso continuo en productividad y resiliencia.