Las empresas actuales se preguntan constantemente cómo pueden automatizar y simplificar mejor sus procesos de negocio. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas involucradas, este esfuerzo es largo y complejo. Sin embargo, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración de su proceso de integración.
La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para el progreso continuo en productividad y resiliencia.
Esta guía ayuda a los líderes de TI y a los arquitectos de integración a evaluar y seleccionar la solución iPaaS adecuada en un mundo que da prioridad a la IA. Describe los criterios básicos, las capacidades impulsadas por IA, los obstáculos que se deben evitar y un proceso paso a paso para crear estrategias de integración resilientes y preparadas para el futuro.
Este recurso introduce el concepto de empresa agéntica, donde los agentes de IA se integran en los flujos de trabajo para automatizar tareas, colaborar con humanos y fomentar el crecimiento.
Hoy en día, las empresas están bajo presión para acelerar la innovación y, al mismo tiempo, mostrar rendimientos tangibles de las inversiones en IA. Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades para integrar diversos sistemas, API y flujos de datos a la velocidad que exige el negocio.
