Poniendo a trabajar la IA para la integración

Las empresas actuales se preguntan constantemente cómo pueden automatizar y simplificar mejor sus procesos de negocio. Sin embargo, debido a todas las piezas interconectadas involucradas, este esfuerzo es largo y complejo. Sin embargo, con la llegada de la IA generativa y las nuevas tecnologías que se están construyendo a partir de ella, las empresas están viendo una aceleración de su proceso de integración.

La IA está impulsando cambios importantes en la integración y, en este episodio de AI Academy, Madhu Kochar analiza cómo esta integración asistida por IA generativa es fundamental para el progreso continuo en productividad y resiliencia.
Portada del episodio de AI Academy con Madhu Kochar sonriendo
Ver (05:31)
Contenidos de aprendizaje
  • Cómo la IA puede ayudarle a obtener valor de la integración
  • Por qué la gobernanza y las medidas de protección son importantes para la integración
  • La creciente importancia de los agentes de IA
El hecho de que la integración sea un ámbito que se ve afectado por las nuevas tecnologías no significa que la necesidad de integración haya desaparecido. No se puede tener IA sin integración, y viceversa. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo.
Madhu Kochar Vicepresidente de productos de software IBM

Guía del episodio

Lea la NUEVA guía del comprador de iPaaS  

Esta guía ayuda a los líderes de TI y a los arquitectos de integración a evaluar y seleccionar la solución iPaaS adecuada en un mundo que da prioridad a la IA. Describe los criterios básicos, las capacidades impulsadas por IA, los obstáculos que se deben evitar y un proceso paso a paso para crear estrategias de integración resilientes y preparadas para el futuro.

 

 Descargue la guía
Paisaje urbano futurista abstracto renderizado en 3D con edificios geométricos en tonos azules, blancos y amarillos

