Vea este episodio (6:33)
Ponga a trabajar la IA para la observabilidad

Las empresas viven y mueren en función de la confiabilidad de sus productos. Es por eso que la observabilidad es tan vital para el éxito empresarial, ya que permite a los líderes comprender y analizar el estado interno de sus sistemas y aplicaciones. En este episodio de AI Academy, Vikram Murali explica por qué la observabilidad es tan importante en la era de la IA y proporciona consejos aplicables en la práctica sobre cómo establecer una sólida estrategia de observabilidad que mejore la resiliencia de la TI.
Ver (6:33)
Contenidos de aprendizaje
  • Cuál es la diferencia entre observabilidad y monitoreo
  • Por qué la observabilidad es necesaria para escalar la IA
  • Cómo una estrategia de observabilidad habilita la resiliencia empresarial
La observabilidad es una cuestión que debe tomarse en cuenta desde el primer día. Porque contar con la infraestructura de observabilidad adecuada es la única forma en que los equipos de operaciones pueden garantizar que su patrimonio de IA esté construido para escalar.
Vikram Murali Vicepresidente de Desarrollo de productos IBM® Automation 

Obtener la guía

Soluciones de observabilidad de IBM

Conozca las diferentes formas en que la observabilidad puede mejorar la productividad de su equipo de ITOps y cómo elegir las soluciones adecuadas para una gestión proactiva, e incluso predictiva, de la TI y las aplicaciones.

 Descargue la guía
Representación abstracta de elementos agrupados que muestran varios círculos de colores en un fondo gris

Recursos relacionados

Bill Lobig sentado y sonriendo en una habitación moderna
Ponga la IA al servicio de las operaciones de TI

Deje de tratar a la IA generativa como un experimento científico y empiece a usarla como un generador de valor. Descubra cómo puede potenciar sus operaciones de TI poniendo la IA a su servicio.

Representación digital de un panel de control futurista que presenta múltiples diales, interruptores y pantalla numérica
Infografía sobre el retorno de la inversión (ROI) de la automatización impulsada por IA

El éxito empresarial actual se mide por el tiempo de actividad y el alta satisfacción del cliente. Eso significa que para muchas organizaciones, TI es el negocio.

Sistema circular sobre fondo oscuro con un componente resaltado en azul claro
Potencie la automatización de su TI

Maximice su resiliencia operativa y el rendimiento de las aplicaciones nativas de la nube con herramientas de observabilidad y automatización de TI impulsadas por IA.
