Las empresas viven y mueren en función de la confiabilidad de sus productos. Es por eso que la observabilidad es tan vital para el éxito empresarial, ya que permite a los líderes comprender y analizar el estado interno de sus sistemas y aplicaciones. En este episodio de AI Academy, Vikram Murali explica por qué la observabilidad es tan importante en la era de la IA y proporciona consejos aplicables en la práctica sobre cómo establecer una sólida estrategia de observabilidad que mejore la resiliencia de la TI.