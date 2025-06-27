Las empresas viven y mueren en función de la confiabilidad de sus productos. Es por eso que la observabilidad es tan vital para el éxito empresarial, ya que permite a los líderes comprender y analizar el estado interno de sus sistemas y aplicaciones. En este episodio de AI Academy, Vikram Murali explica por qué la observabilidad es tan importante en la era de la IA y proporciona consejos aplicables en la práctica sobre cómo establecer una sólida estrategia de observabilidad que mejore la resiliencia de la TI.
Conozca las diferentes formas en que la observabilidad puede mejorar la productividad de su equipo de ITOps y cómo elegir las soluciones adecuadas para una gestión proactiva, e incluso predictiva, de la TI y las aplicaciones.
Deje de tratar a la IA generativa como un experimento científico y empiece a usarla como un generador de valor. Descubra cómo puede potenciar sus operaciones de TI poniendo la IA a su servicio.
El éxito empresarial actual se mide por el tiempo de actividad y el alta satisfacción del cliente. Eso significa que para muchas organizaciones, TI es el negocio.
