¿Qué es vRAN?

¿Y si pudiera maniobrar rápidamente los activos de la red de acceso de radio móvil (RAN) de forma remota de tal manera que funcionen cuando y donde los necesite, todo dentro de una arquitectura abierta?

Esta es la idea detrás de una red de acceso de radio virtual (vRAN) y el enfoque opuesto de una plataforma RAN tradicional, que se basa en hardware propietario y depende de largos ciclos de vida en operación, desarrollo y despliegue.

En el siguiente video, explicaremos y contrastaremos RAN y vRAN y mostraremos ejemplos prácticos de aplicación en la actualidad. Descubrirás por qué los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) consideran que la vRAN supone un cambio revolucionario en relación con sus modelos de negocio y de servicio:

     

    Explore las características clave de vRAN

    • Se reemplaza el hardware patentado y costoso: desagrega la arquitectura RAN, proporcionando ahora interfaces abiertas y un ecosistema en el que muchos proveedores y proveedores de soluciones pueden innovar. 
    • vRAN aplica los principios de virtualización de funciones de red (NFV): las funciones de red RAN se virtualizan y se despliegan en plataformas en la nube. vRAN aporta los beneficios de la nube y la capacidad de adoptar un enfoque centrado en la plataforma mediante el despliegue de funciones de red RAN en una plataforma ágil, escalable e híbrida en hardware común listo para usar (COTS). Esto elimina los silos y minimiza el CAPEX y el OPEX.
    • Las funciones de red se pueden desplegar de manera flexible: en el contexto del 5G, esto es muy importante para admitir una mayor densidad de celdas y dispositivos, así como una amplia variedad de casos de uso que no se limitan a las funciones de red físicas.
    • vRAN permite la automatización en la nube: el software de automatización puede supervisar métricas clave de rendimiento, reequilibrar la carga de trabajo y simplificar el mantenimiento. Esto ayuda a los directores de tecnología a dedicar tiempo a la excelencia (es decir, a la innovación).

