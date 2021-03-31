¿Qué es vRAN?

Esta es la idea detrás de una red de acceso de radio virtual (vRAN) y el enfoque opuesto de una plataforma RAN tradicional, que se basa en hardware propietario y depende de largos ciclos de vida en operación, desarrollo y despliegue.

En el siguiente video, explicaremos y contrastaremos RAN y vRAN y mostraremos ejemplos prácticos de aplicación en la actualidad. Descubrirás por qué los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) consideran que la vRAN supone un cambio revolucionario en relación con sus modelos de negocio y de servicio: