La huella de carbono del sector del transporte y su posterior contribución al cambio climático son innegables. Según la International Energy Agency (enlace externo a ibm.com), la industria del transporte representa el 21 %, o casi una cuarta parte, de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El International Institute of Sustainable Development (IISD) (enlace externo a ibm.com) atribuye el 64 % del consumo mundial de petróleo y el 27 % de todo el uso de energía a los servicios de transporte, así como el 23 % del total mundial de emisiones de C02 relacionadas con la energía .

La mitigación del cambio climático requerirá inversiones significativas en infraestructura de transporte sostenible, no solo en Europa, Estados Unidos y China, sino también en los países en desarrollo donde el equipamiento obsoleto debe reemplazarse o actualizarse a los estándares modernos para cumplir con los objetivos establecidos por los acuerdos climáticos de París de 2015. Pero la infraestructura de transporte sostenible no se trata solo de mejorar nuestro medio ambiente, sino que también es un buen negocio. Estos son algunos de los beneficios comerciales más comunes que la infraestructura de transporte sostenible genera para las empresas que realizan la inversión.

Mejor cumplimiento de las regulaciones de ambiente, salud y seguridad (EHS)

A medida que los impactos del cambio climático se sienten en cada vez más lugares del mundo, las organizaciones se enfrentan a regulaciones de ambiente, salud y seguridad (EHS) más estrictas. Al integrar el monitoreo de EHS en sus programas de mantenimiento de activos, pueden autocontrolarse, y se pueden monitorear sus emisiones y garantizar que se mantengan en cumplimiento.

Menores costos de combustible

Las empresas modernas comprometidas con la infraestructura de transporte sostenible utilizan soluciones como el monitoreo del rendimiento de los activos (APM) y la gestión de activos empresariales (EAM), para garantizar que sus activos funcionen de manera eficiente. EAM y APM, equipados con capacidades como el monitoreo remoto, ayudan a las organizaciones a medir constantemente el combustible que utilizan sus activos y garantizar que estén funcionando a niveles óptimos de manera que se minimice su impacto ambiental.

Procedimientos de mantenimiento más confiables y eficientes

Al cambiar de programas de mantenimiento obsoletos, ineficientes, reactivos o de ejecución a fallas a programas de mantenimiento y confiabilidad de activos totalmente integrados, como el mantenimiento predictivo o preventivo, las organizaciones pueden monitorear, administrar y mantener sus activos de manera más efectiva de manera que faciliten la sustentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del activo.

Mayor disponibilidad de activos, mejor rendimiento de los activos y mayor vida útil de los activos

La infraestructura de transporte sostenible despliega programas de mantenimiento predictivo que permiten una gestión de activos, detectando y tratando los problemas antes de que den lugar a costosos tiempos de inactividad de los activos. Ambas estrategias ayudan a las empresas a planificar mejor el mantenimiento y a evitar costosas paradas que pueden afectar a todo el negocio.