La infraestructura de transporte, un término amplio que abarca las redes de instalaciones fijas que garantizan el transporte seguro de personas y mercancías, es una parte fundamental de las economías modernas y prósperas. Algunos ejemplos de sistemas de transporte incluyen carreteras, sistemas de transporte público, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, terminales de transbordadores, oleoductos y almacenes. Las personas y las empresas dependen de las redes de transporte todos los días, pero ¿qué sucede cuando los activos críticos se averían inesperadamente o, peor aún, cuando contaminan nuestro medio ambiente tanto que amenazan nuestros recursos naturales?
En los últimos años, las interrupciones provocadas por la pandemia de COVID-19 y las condiciones provocadas por el cambio climático han obstaculizado el desarrollo económico y han estimulado una inversión en infraestructura de transporte sin precedentes. Las siguientes son solo algunas de las iniciativas de crecimiento económico que se están lanzando para construir y reconstruir activos vitales en Estados Unidos, Europa y Asia:
Pero no será suficiente simplemente reparar y reconstruir la infraestructura existente utilizando los mismos métodos y tecnologías con los que se construyeron en primer lugar. Para que estos proyectos de transporte sean verdaderamente transformadores de manera que ayuden al mundo a recuperarse de la próxima pandemia y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, tendrán que construirse de manera más sostenible.
La huella de carbono del sector del transporte y su posterior contribución al cambio climático son innegables. Según la International Energy Agency (enlace externo a ibm.com), la industria del transporte representa el 21 %, o casi una cuarta parte, de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El International Institute of Sustainable Development (IISD) (enlace externo a ibm.com) atribuye el 64 % del consumo mundial de petróleo y el 27 % de todo el uso de energía a los servicios de transporte, así como el 23 % del total mundial de emisiones de C02 relacionadas con la energía .
La mitigación del cambio climático requerirá inversiones significativas en infraestructura de transporte sostenible, no solo en Europa, Estados Unidos y China, sino también en los países en desarrollo donde el equipamiento obsoleto debe reemplazarse o actualizarse a los estándares modernos para cumplir con los objetivos establecidos por los acuerdos climáticos de París de 2015. Pero la infraestructura de transporte sostenible no se trata solo de mejorar nuestro medio ambiente, sino que también es un buen negocio. Estos son algunos de los beneficios comerciales más comunes que la infraestructura de transporte sostenible genera para las empresas que realizan la inversión.
A medida que los impactos del cambio climático se sienten en cada vez más lugares del mundo, las organizaciones se enfrentan a regulaciones de ambiente, salud y seguridad (EHS) más estrictas. Al integrar el monitoreo de EHS en sus programas de mantenimiento de activos, pueden autocontrolarse, y se pueden monitorear sus emisiones y garantizar que se mantengan en cumplimiento.
Las empresas modernas comprometidas con la infraestructura de transporte sostenible utilizan soluciones como el monitoreo del rendimiento de los activos (APM) y la gestión de activos empresariales (EAM), para garantizar que sus activos funcionen de manera eficiente. EAM y APM, equipados con capacidades como el monitoreo remoto, ayudan a las organizaciones a medir constantemente el combustible que utilizan sus activos y garantizar que estén funcionando a niveles óptimos de manera que se minimice su impacto ambiental.
Al cambiar de programas de mantenimiento obsoletos, ineficientes, reactivos o de ejecución a fallas a programas de mantenimiento y confiabilidad de activos totalmente integrados, como el mantenimiento predictivo o preventivo, las organizaciones pueden monitorear, administrar y mantener sus activos de manera más efectiva de manera que faciliten la sustentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del activo.
La infraestructura de transporte sostenible despliega programas de mantenimiento predictivo que permiten una gestión de activos, detectando y tratando los problemas antes de que den lugar a costosos tiempos de inactividad de los activos. Ambas estrategias ayudan a las empresas a planificar mejor el mantenimiento y a evitar costosas paradas que pueden afectar a todo el negocio.
Al aprovechar las nuevas tecnologías y las mejores prácticas de toda la industria, las organizaciones están encontrando formas de construir una infraestructura de transporte más sólida y resiliente. Aquí hay cinco mejores prácticas que los están ayudando a tener éxito.
Al planificar una iniciativa de transporte sustentable, es importante priorizar lo que su organización necesita junto con lo que es posible lograr con los recursos que tiene. Por ejemplo, si bien cambiar toda una flota de vehículos de reparto de combustibles fósiles a eléctricos puede ser un buen objetivo a largo plazo, puede requerir una inversión mayor de la que puede hacer en este momento. Convertir un porcentaje de su flota a energía eléctrica es un primer paso más realista. De esa manera, la organización tiene la oportunidad de resolver cualquier problema que surja antes de convertir toda la flota.
Hoy en día, en la industria del transporte, las organizaciones confían cada vez más en los enfoques EAM y APM para ayudarlas a alcanzar sus objetivos de infraestructura de transporte sostenible. Las soluciones de EAM y APM ayudan a mejorar los procesos de gestión del trabajo, los programas de mantenimiento, la planificación y programación, la gestión de la cadena de suministro y las condiciones de EHS.
Al igual que la gestión de activos, el mantenimiento de activos es también un área crítica para abordar cuando se trata de incorporar la sustentabilidad en sus iniciativas de infraestructura de transporte. El mantenimiento preventivo es un enfoque que prescribe actividades de mantenimiento regulares para evitar fallas inesperadas en el equipamiento que pueden resultar en averías costosas e insostenibles. El mantenimiento predictivo lleva estas actividades un paso más allá al utilizar datos históricos y de fallas sobre el activo para predecir cuándo podría tener un problema. Ambos enfoques ayudan a crear una infraestructura más sostenible que su predecesor, el mantenimiento hasta la falla, porque anticipan y ayudan a resolver de manera proactiva los problemas de mantenimiento antes de que causen fallas en el equipamiento.
Con todo, desde válvulas y vehículos conectados por sensores y sistemas a través del Internet de las cosas (IoT), las organizaciones pueden incorporar analytics avanzados e inteligencia artificial (IA) en sus estrategias de EAM y APM. Los instrumentos en activos complejos como tanques de combustible, velocímetros y motores recopilan datos y los analizan mediante IA. Esto ayuda a garantizar que los activos funcionen de manera óptima y con un impacto ambiental mínimo.
Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que permite a los stakeholders realizar pruebas utilizando simulaciones que muestran cómo le irá al activo bajo un conjunto de condiciones o en el entorno donde operará. Los ingenieros que trabajan en proyectos de infraestructura de transporte utilizan gemelos digitales con frecuencia para evaluar cómo reaccionarán una variedad de activos como edificios, puentes, turbinas de reacción, automóviles y aviones cuando se sometan a ciertas condiciones, como una tormenta, inundaciones o altas temperaturas.
La infraestructura de transporte admite una amplia variedad de industrias y necesidades. Desde las terminales de autobuses y trenes de pasajeros en las que se encuentran los pasajeros todas las mañanas, hasta los aeropuertos, las terminales de carga y las concurridas redes de transporte marítimo que impulsan el comercio mundial, es difícil imaginar el mundo en el que vivimos sin él. La infraestructura de transporte sostenible ayuda a que las estructuras y redes funcionen a niveles óptimos para que todos y todo lleguen a donde van con un impacto mínimo en el medio ambiente.
Estos son dos ejemplos de infraestructura de transporte sostenible en dos industrias.
Los aeropuertos son colmenas de actividad con millones de personas que dependen de ellos todos los días para un transporte rápido y seguro. Los sistemas de mantenimiento del aeropuerto aseguran que los activos críticos, como el equipamiento de seguridad, pasarelas, ascensores, aire acondicionado, agua y alcantarillado, funcionen correctamente. Pero muchos aeropuertos se construyeron hace décadas, y sus equipos de mantenimiento aún dependen de tecnologías y flujos de trabajo obsoletos e ineficientes para mantenerlos en funcionamiento. Para que los aeropuertos sean más modernos, resilientes y sostenibles, los stakeholders están agregando nuevas tecnologías y capacidades.
Las herramientas de IA e IoT permiten a los gerentes de mantenimiento monitorear el estado y el rendimiento de sus activos en tiempo real. También ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad que mantienen a los viajeros seguros y mejoran los procesos de mantenimiento ineficientes. Al reemplazar el correo electrónico y otras formas heredadas de comunicación con aplicaciones móviles rápidas y fáciles, los trabajadores pueden comunicarse mejor entre sí en el campo, priorizar las órdenes de trabajo y gestionar los recursos en un entorno complejo y exigente.
Según el Massachusetts (enlace externo a ibm.com) Institute of Technology, el transporte y el almacenamiento de mercancías representan el 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para reducir ese número, los stakeholders están buscando formas de incorporar más sustentabilidad en la infraestructura de las industrias.
En primer lugar, necesitan optimizar la eficiencia del combustible y los programas de mantenimiento de los vehículos utilizados en el transporte de mercancías. Cada activo que posee una empresa de transporte tiene un ciclo de vida específico que incluye su instalación, mantenimiento y reemplazo. Estas actividades contribuyen a la huella de carbono del activo, por lo que cuanto más se puedan reducir, menor será la huella de carbono general del activo. Por ejemplo, si un camión de reparto o un barco que transporta mercancías se avería a mitad de camino, los técnicos enviados a repararlo utilizarán combustible para ir y volver, lo que aumenta la huella de carbono del barco.
Al desplegar estrategias de EAM y APM para alargar los ciclos de vida de los activos y realizar un mantenimiento preventivo y predictivo, los transportistas de carga están haciendo que su negocio sea más sostenible y eficiente en el consumo de combustible, garantizando que cumplan con las regulaciones de EHS de los países en los que operan.
Las organizaciones que buscan mejorar su práctica de gestión de activos de infraestructura de transporte tienen muchas soluciones para elegir. Al identificar la adecuada para sus necesidades, deben priorizar plataformas que combinen un conjunto sólido de ofertas tecnológicas con las mejores prácticas históricas.
IBM® Maximo Application Suite es una solución integrada de gestión de activos y confiabilidad que ayuda específicamente a las organizaciones a monitorear, administrar y mantener sus activos de infraestructura de transporte, incluida la optimización de su productividad y el despliegue de capacidades de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.
