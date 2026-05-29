¿Qué es la gestión de piezas de repuesto?

El objetivo del proceso de piezas es optimizar las iniciativas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) minimizando el tiempo de inactividad innecesario y el tiempo de entrega, automatizando las prácticas de seguimiento y aumentando la eficiencia general. El proceso difiere de la gestión de activos, que es un sistema exclusivo del equipamiento y suministros que la empresa necesita para operar.

Se prevé que el mercado de gestión de piezas de repuesto crezca significativamente para 2030. MarketsandMarkets, una consultora global de investigación de mercados, afirmó que se prevé que el mercado alcance los 1.82 millones de dólares para 2030 con respecto a los 1.02 millones en 2025. Se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 12 %.

La gestión de piezas no se trata solo de gestionar el inventario o mantener los niveles de existencias. Es un proceso de gestión esencial que ayuda a las empresas a mantener la confiabilidad del sistema y a ser más rentables. Las nuevas soluciones utilizan inteligencia artificial (IA) para forecasting y predicción del uso, lo que lleva a decisiones de adquisiciones más informadas y en tiempo real y a una estrategia de optimización de piezas de repuesto de MRO más efectiva.