Un trabajador inspecciona la carrocería de un automóvil en una fábrica de automóviles
Gestión de activos

¿Qué es la gestión de piezas de repuesto?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 29 de mayo de 2026

Definición de la gestión de piezas de repuesto

La gestión de piezas de repuesto es el proceso paso a paso de gestionar el inventario de piezas de repuesto de una organización. Es un proceso sistemático que implica planificar, adquirir, almacenar, rastrear y distribuir componentes, lo que ayuda a garantizar que las piezas correctas estén disponibles en el momento adecuado.

El objetivo del proceso de piezas es optimizar las iniciativas de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) minimizando el tiempo de inactividad innecesario y el tiempo de entrega, automatizando las prácticas de seguimiento y aumentando la eficiencia general. El proceso difiere de la gestión de activos, que es un sistema exclusivo del equipamiento y suministros que la empresa necesita para operar.

Se prevé que el mercado de gestión de piezas de repuesto crezca significativamente para 2030. MarketsandMarkets, una consultora global de investigación de mercados, afirmó que se prevé que el mercado alcance los 1.82 millones de dólares para 2030 con respecto a los 1.02 millones en 2025. Se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 12 %.

La gestión de piezas no se trata solo de gestionar el inventario o mantener los niveles de existencias. Es un proceso de gestión esencial que ayuda a las empresas a mantener la confiabilidad del sistema y a ser más rentables. Las nuevas soluciones utilizan inteligencia artificial (IA) para forecasting y predicción del uso, lo que lleva a decisiones de adquisiciones más informadas y en tiempo real y a una estrategia de optimización de piezas de repuesto de MRO más efectiva.

Únase a los más de 100 000 suscriptores que leen las últimas noticias en tecnología

Manténganse al día de las tendencias más importantes e interesantes de las industrias en IA, automatización, datos y más temas con el boletín Think, que se envía dos veces por semana. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¿Por qué es importante la administración de piezas de repuesto?

Considere un caso en el que el departamento de operaciones tiene una avería y necesita una pieza de repuesto que no está fácilmente disponible y que estará en pedido pendiente durante semanas. El resultado es tiempo de inactividad del equipamiento, costosos desabastecimientos y problemas de calidad.

El costoso tiempo de inactividad es una de las principales razones por las que una gestión eficaz de repuestos es esencial. De hecho, más de 6 de cada 10 fabricantes tuvieron tiempo de inactividad no planificado en el último año.

Por este motivo, resulta fundamental comprender la importancia de las piezas de repuesto en toda la cadena de suministro de MRO e implementar procesos de mantenimiento preventivo. Por separado, pero igual de importante, la gestión de piezas de repuesto puede afectar la satisfacción del cliente, el cumplimiento normativo y la continuidad operativa.

La gestión de piezas de repuesto también desempeña un papel crucial en las operaciones de la organización. Es un proceso que requiere un equipo de mantenimiento dispuesto a colaborar y operar en todos los departamentos. Al implementar prácticas sólidas de gestión de equipos y piezas de repuesto, las organizaciones pueden lograr una gran eficiencia operativa y alcanzar objetivos organizacionales más amplios

Mixture of Experts | 12 de diciembre, episodio 85

Decodificación de la IA: Resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el revuelo de la IA para ofrecerle las últimas noticias e insights al respecto.
Vea todos los episodios de Mixture of Experts

Componentes clave de la administración de piezas de repuesto

La gestión de piezas de repuesto tiene varios elementos centrales a considerar antes de la implementación.

Control de inventarios

Una empresa debe determinar la cantidad de una pieza de repuesto que debe tener mientras mantiene niveles estratégicos de inventario. La decisión requiere que los equipos de mantenimiento sopesen los riesgos de los artículos agotados frente a los costos de mantenimiento.

Una empresa deberá establecer niveles mínimos y máximos de existencias y puntos de reordenamiento automático que activen las adquisiciones. Implementar un sistema computarizado de gestión de mantenimiento (CMMS) o software de gestión de activos empresariales (EAM) para gestionar las operaciones de mantenimiento y obtener visibilidad de los niveles de inventario.

Adquisiciones y gestión de proveedores

Una relación sólida con los vendedores y proveedores será crítica para el negocio. Negocie términos que ayuden a reducir los tiempos de entrega, evite el exceso de existencias y proporcione opciones de abastecimiento de respaldo que consideren el precio.

Una buena relación de trabajo será importante cuando surjan problemas en la cadena de suministro y las líneas abiertas de comunicación sean la única forma de mantener el sistema en movimiento.

Pronóstico de la demanda

Un análisis de los datos históricos de uso es un paso clava en el forecasting de las piezas de repuesto y anticipar las necesidades. Al revisar los datos y métricas históricos, los gerentes de inventario pueden pronosticar las compras y tener en cuenta los tiempos de entrega de los proveedores para alinearse con las necesidades reales de mantenimiento.

Utilice herramientas impulsadas por IA para automatizar la recopilación de datos mediante la integración de hojas de cálculo y facilitar el mantenimiento preventivo y predictivo.

Análisis de criticidad

La organización de las piezas de repuesto críticas dependerá de la industria. En la industria automotriz, especialmente, la categorización de las piezas en componentes críticos y menos críticos es esencial para gestionar la producción y el riesgo operativo de averías.

Una industria con piezas más grandes o más críticas podría requerir mayor prioridad de almacenamiento para evitar interrupciones graves o escasez.

Clasificación de piezas

Una convención de nomenclatura estandarizada y números de pieza ayudarán a los equipos de inventario a buscar, localizar y rastrear piezas.

Un enfoque común es el análisis ABC, que categoriza las piezas en función del valor de consumo. Por ejemplo, A representa un valor alto, B un valor medio y C un valor bajo. Otro enfoque consiste en categorizar las partes como críticas o no críticas, lo que se realiza mediante una auditoría de “criticidad de las piezas de repuesto”.

Tipos de piezas de repuesto

Las piezas de repuesto se clasifican de muchas maneras según la industria. Algunos de los tipos más comunes son los siguientes:

  • Piezas de repuesto críticas: estos componentes se consideran esenciales para las operaciones y detendrán los flujos de trabajo cuando se vuelvan inaccesibles. Debe mantenerse en stock en el sitio para garantizar la disponibilidad instantánea. En la industria automotriz, las piezas de repuesto críticas incluyen bloques de motor, transmisiones y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).
  • Repuestos no críticos: piezas que no son esenciales para los procesos y funciones operativas. No se almacenan en grandes cantidades y se piden según sea necesario. Siguiendo con el ejemplo automotriz, las partes no críticas serían componentes como perillas de radio, portavasos, pantallas de automóviles y motores de ventanas eléctricas.
  • Repuestos estratégicos: estas piezas se mantienen para gestionar el riesgo a lo largo del tiempo (a pesar del bajo uso). A menudo se les conoce como repuestos de seguros. Pueden respaldar la longevidad, evitar el exceso de existencias y minimizar la obsolescencia de las existencias. Algunos ejemplos de repuestos estratégicos en un concesionario de automóviles son los paquetes de baterías de vehículos eléctricos (VE) o los paneles de carrocería heredados, como guardabarros o molduras especializadas para modelos de vehículos específicos.
  • Piezas consumibles: se trata de piezas que se reemplazan periódicamente y que se usan con frecuencia. Las piezas consumibles no están pensadas para repararse y a menudo requieren reposición. Algunos ejemplos de piezas consumibles en la industria automotriz son bujías, filtros de aire, pastillas de freno y neumáticos.

El proceso paso a paso de la administración de piezas de repuesto

La gestión de piezas de repuesto es un proceso que requiere un enfoque estructurado desde la adquisición hasta la gestión del inventario y el despliegue. El proceso sigue a una pieza de repuesto a lo largo de todo su ciclo de vida.

  1. Identificar y catalogar todas las piezas: identifique todas las piezas necesarias para mantenimiento y operaciones. Clasifique cada pieza por criticidad y frecuencia de uso mediante el análisis ABC, los códigos de barras o la categorización crítica frente a no crítica.
  2. Establecer niveles de inventario y reordenar los puntos: elija un sistema de gestión de inventario de repuestos, como un CMMS, EAM o un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para automatizar el seguimiento de piezas. Las herramientas modernas de planificación de mantenimiento pueden proporcionar análisis en tiempo real de los niveles de existencias y el historial de uso y optimizar las órdenes de trabajo.
  3. Construir procesos de proveedores y adquisiciones: configure procedimientos operativos estándar (SOP) para todo lo relacionado con la gestión de piezas. Estandarice los procedimientos desde el principio (recepción de piezas) hasta el final del ciclo de vida (proceso de devolución). Este enfoque puede garantizar la coherencia y minimizar los errores.
  4. Implementar un sistema de seguimiento y auditoría: programe auditorías periódicas para verificar la exactitud del inventario e identificar discrepancias o exceso de existencias. Implemente herramientas de seguimiento de inventarios para automatizar el seguimiento de piezas y las pistas de auditoría. Cree un programa de mantenimiento para garantizar que las actualizaciones se completen y se iteren según sea necesario.
  5. Capacitar al personal y fomentar la colaboración: fomente las relaciones interdepartamentales y eduque a los miembros del equipo sobre el proceso de gestión de piezas de repuesto. Mantener el inventario de piezas de repuesto mediante el uso de un sistema de gestión de inventario requiere la cooperación entre mantenimiento, adquisiciones y operaciones.

Desafíos comunes en la gestión de repuestos

La gestión de piezas de repuesto no está exenta de desafíos. Algunos de los desafíos clave se pueden superar con un enfoque más estratégico y una planificación de mantenimiento preventiva.

Datos inexactos que afectan a la precisión del inventario

Un desafío importante en la gestión de repuestos es la mala calidad de los datos, lo que lleva a un inventario inexacto. Los problemas comunes incluyen nombres incoherentes, entradas duplicadas y entradas con detalles faltantes.

La solución: los equipos deben mantener una lista de materiales (BOM) precisa que rastrea todos los materiales y componentes necesarios para un producto. Una BOM debe actualizarse en tiempo real para realizar un seguimiento de los costos. Sirve como un plan para los equipos de mantenimiento, ayudando a garantizar la precisión de la entrada de datos y un control eficiente del inventario.

Inventario desequilibrado que provoca exceso de existencias.

Almacenar el número “correcto” de piezas de repuesto es un desafío común entre las organizaciones. El espacio de almacenamiento es valioso y el exceso de existencias no puede solo afectar el espacio físico, sino también inmovilizar el capital. Los desabastecimientos frecuentes tampoco son deseables, lo que genera tiempo de inactividad y gastos excesivos en compras de emergencia.

La solución: una organización debe pasar de depender del proveedor que impulsa el inventario a un enfoque de inventario centrado en la confiabilidad. Integre la gestión de piezas de repuesto en la estrategia de confiabilidad más amplia y establezca reglas definidas de existencias y no existencias.

Falta de categorización estandarizada de las piezas de repuesto

Este problema es similar al de los datos inexactos y proviene de un seguimiento y categorización incongruentes de las piezas de repuesto. Ningún proceso estandarizado o convención de nomenclatura para las piezas de repuesto genera confusión sobre la disponibilidad y la ubicación de las piezas.

La solución: se debe establecer un sistema de categorización sencillo de acuerdo a los factores más importantes de la organización. Algunas formas comunes son por criticidad de la pieza, uso y variabilidad de la demanda.

Mejores prácticas para la gestión de piezas de repuesto

La implementación de un sistema de gestión de piezas de repuesto requiere un esfuerzo y colaboración significativos entre departamentos. Hay algunas prácticas importantes a tener en cuenta al integrar un nuevo proceso de gestión de piezas:

  • Organice y priorice las piezas críticas: un proceso de gestión de piezas de repuesto debe comenzar con la organización física de esas piezas y etiquetarlas adecuadamente. Este paso es fundamental para todas las demás funciones de gestión de piezas de repuesto. Comienza en el almacén y organiza las estanterías, etiquetas los contenedores y agrupa las piezas para máxima comodidad. Desarrolle una lista de inventario de piezas de forma independiente o utilice un software de gestión de inventario para acelerar el proceso con códigos de barras o códigos QR.
  • Utilice forecasting de la demanda: el software de inventario de MRO moderno utiliza IA para pronosticar y predecir el uso. Un forecasting preciso de la demanda es esencial para garantizar que el negocio disponga de suficientes repuestos para satisfacer las necesidades de los clientes y evitar costosas ralentizaciones o, peor aún, una reputación dañada.
  • Realice auditorías periódicas: una organización debe programar recuentos físicos rutinarios y auditorías de ciclos para garantizar que los niveles de inventario sean precisos y que el proceso se desarrolle como debe. Además, revise los datos históricos para identificar piezas de repuesto obsoletas o degradadas. Establezca procesos claros de reordenación y eliminación de piezas que sean fáciles de entender, teniendo en cuenta las existencias de seguridad y el tiempo de entrega.
  • Capacite a los empleados en el sistema de inventario de piezas de repuesto: un sistema de gestión de inventario de repuestos debe ser lo suficientemente simple para que todos los empleados lo entiendan y mantengan. Es importante realizar una incorporación exhaustiva para cada empleado que utiliza el sistema. Haga públicos los procedimientos operativos estándar (SOP) y ofrezca a los empleados oportunidades más allá de la incorporación general, como talleres o seminarios de reentrenamiento, según sea necesario.

El futuro de la gestión de piezas de repuesto

El camino a seguir para la gestión de repuestos es , sin duda, el mantenimiento predictivo impulsado por IA. El enfoque tradicional del análisis de inventario y el mantenimiento de piezas de repuesto es unidimensional y no considera la estacionalidad, las campañas de producción y las interrupciones de la cadena de suministro. Los modelos de IA ahora pueden analizar los patrones de consumo y la variabilidad del tiempo de entrega, lo que permite un mantenimiento predictivo más inteligente y más insights aplicables en la práctica.

Por separado, la gestión de inventario de IA y la fabricación bajo demanda son modelos emergentes, que están ganando popularidad en todas las organizaciones. Las empresas se están apoyando en herramientas digitales como la impresión 3D y el mecanizado de control numérico por computadora (CNC) para fabricar productos solo después de realizar un pedido. Este enfoque puede minimizar los costos de inventario y permitir productos únicos y personalizados.

Un momento crucial para la industria de piezas de repuesto fue la pandemia de COVID-19, que reveló la fragilidad de las cadenas de suministro mundiales. Incluso ahora, muchos años después, las organizaciones están repensando cómo abordan el abastecimiento de repuestos. La estrategia para la gestión de piezas de repuesto ya no es solo un problema de inventario interno, ya que debe considerar múltiples factores externos. Este cambio está trasladando la gestión de piezas de repuesto de un proceso de almacén a una consideración empresarial más amplia en toda la organización.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Tome una decisión segura sobre un CMMS con el Green Quadrant 2025 independiente de Verdantix

Descubra cómo está evolucionando el mercado de CMMS a medida que las organizaciones se centran en digitalizar el mantenimiento, aumentar la confiabilidad de los activos y mejorar la visibilidad en tiempo real.

Recursos

Ilustración estilizada con un diseño de red circular con nodos interconectados y líneas, con un círculo central de degradado verde que rodea y representa varios iconos relacionados con la tecnología.
Cómo los líderes de operaciones y mantenimiento eligen un sistema creado para hoy y listo para mañana

Explore cómo las organizaciones utilizan la IA, la nube y las estrategias de datos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y construir una base resiliente para el crecimiento futuro.
Logotipo de IDC
IDC: El valor empresarial de IBM Maximo

Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM® Maximo para gestionar su flota de activos.
Panel que muestra las herramientas de gestión de flujos de trabajo y las visualizaciones de datos
Haga el recorrido autoguiado

Explore IBM Maximo Application Suite, una solución unificada de gestión del ciclo de vida de los activos, en menos de 10 minutos eligiendo su ruta preferida.
Logotipo de IDC
Vea cómo califica IDC la EAM actual

Evalúe las soluciones de gestión de activos empresariales habilitadas para IA y elija el proveedor adecuado para reducir el tiempo de inactividad, satisfacer las necesidades de cumplimiento y maximizar el retorno de la inversión (ROI).
Ilustración abstracta de diseño orbital en azul
Fiable, sostenible y renovable: energía que funciona

Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.

Flechas alrededor de cuatro puntos blancos con líneas en un fondo azul oscuro
Reducción de las emisiones de carbono en los desplazamientos

Transport for London proporciona a sus ciudadanos opciones de transporte seguras, fiables y sostenibles al centralizar sus tareas de mantenimiento con el software IBM Maximo.
Soluciones relacionadas
IBM Maximo

Gestione, mantenga y optimice sus activos con insights y automatización impulsados por IA.

 Explore IBM Maximo
Software y soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)

Emplee la IA y los insights de datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.

 Explore las soluciones de ALM
Servicios de consultoría sobre sustentabilidad

Convierta los objetivos de sustentabilidad en acción con una estrategia y transformación impulsadas por IA.

         Explore los servicios de consultoría de sustentabilidad
    Dé el siguiente paso

    Vea cómo IBM® Maximo le ayuda a optimizar los activos, mejorar el mantenimiento y respaldar los objetivos de sustentabilidad: agende una demostración para explorarlo en acción.

    1. Explore IBM Maximo
    2. Agende una demostración en vivo