La automatización robótica de procesos (RPA), que es el uso de bots de software para manejar tareas rutinarias a nivel de pulsaciones de teclas, es más importante que nunca en la industria de seguros. De hecho, la investigación de Novarica muestra que más de la mitad de todas las aseguradoras han desplegado RPA, en comparación con menos de una cuarta parte en 2018. [1]
Desde la suscripción y la incorporación hasta los servicios para los asegurados y el procesamiento de reclamaciones, la RPA está cambiando la forma en que las aseguradoras hacen negocios. Al liberar a los empleados de tareas manuales que consumen mucho tiempo, las aseguradoras están impulsando la eficiencia, acelerando los procesos y creando mejores experiencias del cliente. A continuación, analizamos más detenidamente el caso de negocio de la RPA.
En los seguros, RPA se refiere al uso de "bots" de software de código bajo basados en reglas para manejar las tareas repetitivas de los trabajadores humanos, como recopilar información de los clientes, extraer datos en reclamaciones, realizar verificaciones de antecedentes, etc. La RPA forma parte de la gran tendencia de la hiperautomatización, que permite a las organizaciones transformar sus procesos para ser más competitivas.
La RPA agiliza los procesos empresariales cotidianos que agotan el tiempo, la energía y la moral de los trabajadores. Al desplegar bots de RPA en múltiples sistemas, las aseguradoras pueden mejorar la precisión y la eficiencia, liberando recursos humanos para tareas más estratégicas. Los estudios de caso han demostrado hasta un aumento de 200 % en el retorno de la inversión (ROI) durante el primer año de despliegue de la RPA en los servicios financieros
Las compañías de seguros dependen de una combinación de aplicaciones heredadas y sistemas existentes. La RPA puede ayudar a vincular estos sistemas dispares con una programación mínima para que las aseguradoras puedan realizar operaciones más rápido, reducir los costos laborales y explorar nuevas áreas de innovación empresarial. De hecho, Gartner predice que para 2025, el 70 % de las nuevas aplicaciones escritas por las empresas utilizarán tecnologías de código bajo o sin código. [2]
La RPA salva la brecha entre los sistemas de seguros existentes de una manera que mejora la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. En concreto, las plataformas RPA pueden procesar acciones hasta el nivel del ratón y el teclado, al tiempo que se integran con sistemas de nivel inferior a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Las organizaciones pueden usar conectores API al crear sus flujos de trabajo con RPA para la automatización de extremo a extremo.
Las soluciones RPA, perfectas para una fuerza laboral distribuida, pueden hacer lo siguiente:
Con una implementación de RPA, las aseguradoras pueden mejorar los procesos administrativos y los servicios orientados al cliente, al tiempo que transforman el entorno de trabajo. Después de todo, los empleados no deberían tener que quedarse atrapados con la entrada de datos sin sentido.
Algunos de los beneficios clave de utilizar la RPA en las operaciones de seguros son los siguientes:
El RPA ya está ayudando a las compañías de seguros a mejorar una amplia gama de tareas de procesamiento de datos:
IBM está construyendo la suite más completa de la industria de capacidades de automatización impulsadas por IA. Con IBM Robotic Process Automation, las aseguradoras como Lojacorr Network pueden automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez de la RPA tradicional. Los robots de software, o bots, pueden actuar sobre insights de IA para completar tareas sin demoras y permitirle lograr la transformación digital.
Obtenga IBM Robotic Process Automation como parte de IBM Cloud Pak for Business Automation. Aprenda más, explorare “RPA: guía del comprador” y regístrese para obtener una versión de prueba gratuita del software IBM Robotic Process Automation.
