La automatización robótica de procesos (RPA), que es el uso de bots de software para manejar tareas rutinarias a nivel de pulsaciones de teclas, es más importante que nunca en la industria de seguros. De hecho, la investigación de Novarica muestra que más de la mitad de todas las aseguradoras han desplegado RPA, en comparación con menos de una cuarta parte en 2018. [1]

Desde la suscripción y la incorporación hasta los servicios para los asegurados y el procesamiento de reclamaciones, la RPA está cambiando la forma en que las aseguradoras hacen negocios. Al liberar a los empleados de tareas manuales que consumen mucho tiempo, las aseguradoras están impulsando la eficiencia, acelerando los procesos y creando mejores experiencias del cliente. A continuación, analizamos más detenidamente el caso de negocio de la RPA.