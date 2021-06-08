Etiquetas
Descubra cómo la automatización de procesos está cambiando la industria de los seguros, dónde se utiliza y cómo desplegarla para lograr nuevas eficiencias en su propia organización.

La automatización robótica de procesos (RPA), que es el uso de bots de software para manejar tareas rutinarias a nivel de pulsaciones de teclas, es más importante que nunca en la industria de seguros. De hecho, la investigación de Novarica muestra que más de la mitad de todas las aseguradoras han desplegado RPA, en comparación con menos de una cuarta parte en 2018. [1]

Desde la suscripción y la incorporación hasta los servicios para los asegurados y el procesamiento de reclamaciones, la RPA está cambiando la forma en que las aseguradoras hacen negocios. Al liberar a los empleados de tareas manuales que consumen mucho tiempo, las aseguradoras están impulsando la eficiencia, acelerando los procesos y creando mejores experiencias del cliente. A continuación, analizamos más detenidamente el caso de negocio de la RPA.

 

¿Qué es la automatización robótica de procesos en el sector de los seguros?

En los seguros, RPA se refiere al uso de "bots" de software de código bajo basados en reglas para manejar las tareas repetitivas de los trabajadores humanos, como recopilar información de los clientes, extraer datos en reclamaciones, realizar verificaciones de antecedentes, etc. La RPA forma parte de la gran tendencia de la hiperautomatización, que permite a las organizaciones transformar sus procesos para ser más competitivas.

El valor de la RPA en el sector de los seguros

La RPA agiliza los procesos empresariales cotidianos que agotan el tiempo, la energía y la moral de los trabajadores. Al desplegar bots de RPA en múltiples sistemas, las aseguradoras pueden mejorar la precisión y la eficiencia, liberando recursos humanos para tareas más estratégicas. Los estudios de caso han demostrado hasta un aumento de 200 % en el retorno de la inversión (ROI) durante el primer año de despliegue de la RPA en los servicios financieros

Las compañías de seguros dependen de una combinación de aplicaciones heredadas y sistemas existentes. La RPA puede ayudar a vincular estos sistemas dispares con una programación mínima para que las aseguradoras puedan realizar operaciones más rápido, reducir los costos laborales y explorar nuevas áreas de innovación empresarial. De hecho, Gartner predice que para 2025, el 70 % de las nuevas aplicaciones escritas por las empresas utilizarán tecnologías de código bajo o sin código. [2]

Cómo funciona RPA en seguros

La RPA salva la brecha entre los sistemas de seguros existentes de una manera que mejora la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. En concreto, las plataformas RPA pueden procesar acciones hasta el nivel del ratón y el teclado, al tiempo que se integran con sistemas de nivel inferior a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Las organizaciones pueden usar conectores API al crear sus flujos de trabajo con RPA para la automatización de extremo a extremo.

Las soluciones RPA, perfectas para una fuerza laboral distribuida, pueden hacer lo siguiente:

  • Copiar y pegar datos entre diferentes aplicaciones
  • Abrir correos electrónicos, recopilar datos y pasarlos a un sistema central
  • Calcular datos para crear informes de rentabilidad de fin de mes
  • Integrarse con automatización de flujos de trabajo, motores de reglas y otros componentes para procesos totalmente automatizados
  • Utilizar complementos de inteligencia artificial (IA) para mejorar las capacidades de los bots.

Los beneficios de la RPA en el sector de los seguros

Con una implementación de RPA, las aseguradoras pueden mejorar los procesos administrativos y los servicios orientados al cliente, al tiempo que transforman el entorno de trabajo. Después de todo, los empleados no deberían tener que quedarse atrapados con la entrada de datos sin sentido.

Algunos de los beneficios clave de utilizar la RPA en las operaciones de seguros son los siguientes:

  • Procesamiento más rápido de reclamos de seguros: en el procesamiento tradicional de reclamos, los empleados recopilan información de diversos documentos y la mueven a otros sistemas. Ahora, los bots de RPA pueden mover grandes cantidades de datos de reclamaciones con un solo clic, por lo que los clientes obtienen una respuesta más rápida cuando presentan una reclamación.
  • Mayor satisfacción del cliente: las aseguradoras pueden acelerar una amplia gama de procesos ricos en datos con RPA, desde la incorporación de nuevos negocios hasta las cancelaciones de pólizas. El RPA puede alternar entre múltiples sistemas y mover datos automáticamente, lo que ahorra esfuerzo humano y satisface las necesidades de los clientes.
  • Mayor precisión de los datos: al sustituir los procesos manuales por la RPA, las aseguradoras pueden eliminar la posibilidad de que se produzcan errores humanos. La RPA aumenta la confiabilidad de los datos, lo cual es especialmente importante para el cumplimiento normativo.
  • Ahorro rápido de costos: la RPA es una excelente manera de optimizar las operaciones del negocio, aumentando la productividad para un ahorro general de costos. Además, las empresas pueden reasignar equipos a trabajos de mayor prioridad e impulsar el crecimiento del negocio.
  • Protección de la inversión: los robots pueden extender la vida útil de los sistemas existentes que podrían reemplazarse en unos pocos años y luego actualizarse para que funcionen con nuevos sistemas. Se pueden configurar mucho más rápido que los proyectos de TI tradicionales.
  • Oportunidades de venta cruzada: las herramientas de RPA, como los chatbots, pueden ofrecer recomendaciones de productos personalizadas para mejorar la experiencia del cliente. Además, la RPA se puede utilizar para innovaciones empresariales nuevas, como seguros de vida personalizables al instante y coberturas inmobiliarias bajo demanda.
  • Mayor satisfacción laboral: los bots de RPA utilizan el procesamiento inteligente de documentos para eliminar una amplia gama de tareas manuales de ingreso de datos para que los empleados puedan realizar más actividades de valor agregado. Esto conduce a una mejor actitud en toda la organización.

Casos de uso de la RPA en seguros

El RPA ya está ayudando a las compañías de seguros a mejorar una amplia gama de tareas de procesamiento de datos:

  • Gestión de reclamaciones: los bots de RPA pueden agilizar todo el recorrido de las reclamaciones, desde el primer aviso de pérdida (FNOL) hasta el ajuste y la liquidación. Al automatizar sus procesos de presentación de reclamaciones de gran volumen, las aseguradoras pueden liberar a sus inspectores de reclamaciones para que se dediquen a resolver cuestiones clave y excepciones. Las reclamaciones Standard se gestionan en cuestión de minutos, mientras que los empleados se centran en los problemas que importan para la empresa.
  • Suscripción:tradicionalmente, los suscriptores deben analizar múltiples fuentes de datos para determinar los riesgos y ofrecer a los clientes las tarifas y pólizas adecuadas a sus necesidades. Los bots de RPA pueden recopilar automáticamente datos no estructurados de fuentes internas y externas y presentarlos en un panel central para una toma de decisiones más rápida.
  • Asistencia en atención telefónica: los trabajadores digitales pueden ayudar a quienes prestan asistencia a los clientes. Por ejemplo, los agentes pueden usar bots atendidos o chatbots para abordar solicitudes de servicio en tiempo real. Los bots de RPA pueden agregar rápidamente información de clientes y productos, mejorar la colaboración de los empleados y aumentar la retención de los asegurados.
  • Gestión de formularios de registro: la integración del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con la RPA permite a las aseguradoras interpretar automáticamente el contenido de los formularios de registro y dirigir la información a los flujos de trabajo adecuados. Esto aumenta la precisión y la calidad de los datos, al tiempo que reduce los retrasos en los seguros.
  • Administración de pólizas: los corredores de seguros pueden crear experiencias más atractivas con los asegurados, respaldadas por RPA. Mediante una combinación de machine learning, procesamiento de lenguaje natural, OCR inteligente y analytics, las soluciones RPA pueden identificar el contexto de los correos electrónicos de los clientes y clasificar el contenido. Pueden extraer datos, actualizar sistemas, interactuar con usuarios humanos para completar instrucciones y entregar confirmaciones, todo mientras cumplen con los requisitos normativos y legales.
  • Innovación de productos: las aseguradoras están utilizando RPA para respaldar nuevos tipos de productos y servicios, como cotizaciones bajo demanda, aplicaciones de gestión de pólizas y portales de clientes. Por ejemplo, las primas pueden basarse en el historial de conducción de cada cliente. O bien, las imágenes de los daños del vehículo se pueden analizar automáticamente para obtener reclamaciones de seguros de automóviles más rápidas, sin necesidad de la visita de un ajustador.

RPA en seguros e IBM

IBM está construyendo la suite más completa de la industria de capacidades de automatización impulsadas por IA. Con IBM Robotic Process Automation, las aseguradoras como Lojacorr Network pueden automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez de la RPA tradicional. Los robots de software, o bots, pueden actuar sobre insights de IA para completar tareas sin demoras y permitirle lograr la transformación digital.

Obtenga IBM Robotic Process Automation como parte de IBM Cloud Pak for Business Automation. Aprenda más, explorare “RPA: guía del comprador” y regístrese para obtener una versión de prueba gratuita del software IBM Robotic Process Automation.

Robotic Process Automation (RPA)

