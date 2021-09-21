Hay muchos usos para la RPA en la atención médica. Centrarse en unos pocos en particular que podrían generar ganancias financieras es un buen comienzo para cualquier organización.

Veamos cómo podemos aplicar las herramientas de RPA para mejorar la eficiencia operativa de un hospital. Generic Hospital X tiene muchos costos administrativos generales y atribuye el 30 % de esos costos a abordar errores y retrasos en los procesos manuales. El hospital necesita optimizar los costos y los recursos para poder atender a un mayor número de pacientes, que ha crecido exponencialmente debido al aumento de casos de COVID-19.

El Hospital X evaluó sus procesos de negocio e identificó varios que están incurriendo en mayores costos que otros:

Autorización previa del seguro

Estimaciones de costos

Verificación de seguros y denegaciones de beneficios

Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar

Cada uno de estos procesos implica varias tareas manuales que consumen mucho tiempo y exigen precisión para garantizar una atención de calidad al paciente.

Con RPA, Hospital X puede reducir la dependencia manual de cada proceso, lo que a su vez reduce el riesgo de error humano y aumenta la precisión, lo que reduce los costos. El hospital abordó cada uno de estos procesos utilizando RPA para automatizar tareas:

Autorización previa del seguro: la RPA y la tecnología de IA se utilizan para enviar y dar seguimiento a las solicitudes de autorización previa para procedimientos, comunicándose automáticamente con el paciente y todos los componentes involucrados y, a menudo, programando el procedimiento. Dado que las presentaciones de autorización de seguros dependen de una programación adecuada, la tecnología de IA puede identificar y, a veces, resolver inconsistencias en las presentaciones causadas por errores manuales. La aprobación de la cobertura para pruebas especiales o la autorización para el tratamiento se solicita electrónicamente, incluyendo el costo para el paciente, y la respuesta se comunica mediante correo electrónico generado automáticamente.

la RPA y la tecnología de IA se utilizan para enviar y dar seguimiento a las solicitudes de autorización previa para procedimientos, comunicándose automáticamente con el paciente y todos los componentes involucrados y, a menudo, programando el procedimiento. Dado que las presentaciones de autorización de seguros dependen de una programación adecuada, la tecnología de IA puede identificar y, a veces, resolver inconsistencias en las presentaciones causadas por errores manuales. La aprobación de la cobertura para pruebas especiales o la autorización para el tratamiento se solicita electrónicamente, incluyendo el costo para el paciente, y la respuesta se comunica mediante correo electrónico generado automáticamente. Estimaciones de costos: se informa a los pacientes por adelantado del costo de los procedimientos y tratamientos, y los planes de pago y los esfuerzos de cobro también están automatizados.

se informa a los pacientes por adelantado del costo de los procedimientos y tratamientos, y los planes de pago y los esfuerzos de cobro también están automatizados. Verificación de seguros y aprobaciones o denegaciones de beneficios: la RPA se utiliza para rastrear y solicitar la aprobación de los pacientes a medida que se programan, asisten o cancelan citas. La información sobre el costo para el paciente, los deducibles y otros detalles de la cobertura se generan automáticamente, para una mejor visibilidad y consistencia desde el principio.

la RPA se utiliza para rastrear y solicitar la aprobación de los pacientes a medida que se programan, asisten o cancelan citas. La información sobre el costo para el paciente, los deducibles y otros detalles de la cobertura se generan automáticamente, para una mejor visibilidad y consistencia desde el principio. Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar: la RPA, que utiliza bots y tecnología de IA, se utiliza para gestionar los flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones. Esto incluye la comunicación y el reenvío de denegaciones, y las predicciones de ingresos y costos basadas en el historial. La recaudación de ingresos también se automatiza con un flujo de trabajo que ayuda a recuperar fondos sin intervenciones manuales repetitivas.

Estos son solo algunos de los procesos administrativos en un entorno de atención médica que se benefician del uso de RPA para reducir la intervención manual, las tareas repetitivas y el error humano para, en última instancia, reducir costos y mejorar la atención y la Experiencia del paciente.