Maneras asombrosas en que se puede utilizar RPA en la atención médica

Publicado el 21 de septiembre de 2021
La industria de la atención médica de hoy está sobrecargada por altos costos, volúmenes increíblemente altos y regulaciones estrictas. Estas presiones pueden desafiar la calidad y la urgencia de la atención al paciente.

El impulso para reducir costos se ve contrarrestado por la necesidad de mejorar continuamente la experiencia del paciente y cumplir con las regulaciones que a menudo requieren papeleo e informes onerosos.

En las organizaciones sanitarias, muchos procesos y decisiones repetitivas dependen de la disponibilidad de datos precisos. Por ejemplo, la incorporación y seguimiento de pacientes, la facturación médica y el procesamiento de reclamaciones, la generación de reportes para médicos y la gestión de recetas son algunas de las tareas repetitivas que son comunes en todas las organizaciones sanitarias. Estos son algunos de los factores que crean el entorno perfecto para que la automatización robótica de procesos (RPA) aumente la eficiencia, reduzca los costos y mejore la experiencia del paciente.

 

¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA)?

La automatización robótica de procesos (RPA) es una tecnología de automatización que utiliza software para imitar las tareas administrativas de los trabajadores humanos, como extraer datos, completar formularios y mover archivos. RPA combina API e interacciones de interfaz de usuario (UI) para integrar y realizar tareas repetitivas entre aplicaciones empresariales y de productividad. Al desplegar scripts que emulan procesos humanos, las herramientas RPA completan la ejecución autónoma de diversas actividades y transacciones en sistemas de software no relacionados.

El valor de la RPA

Las organizaciones sanitarias operan en tiempo real, sin margen de error. Las tareas engorrosas y propensas a errores ralentizan los procesos y afectan a todo, desde las estructuras de costos hasta el cumplimiento y la experiencia del paciente. El software RPA crea eficiencias al automatizar tareas que mejoran la precisión de los datos y los informes, y permiten tomar decisiones más rápidamente. Esto se traduce en ahorro de costos y, en última instancia, significa que los recursos se pueden utilizar donde más se necesitan.

RPA automatiza tareas que utilizan datos estructurados y lógica, y a menudo se basa en un business rules engine para automatizar decisiones basadas en reglas y condiciones predefinidas. También es posible que RPA gestione conjuntos de datos no estructurados, pero solo si un bot primero extrae los datos y luego utiliza capacidades como el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para crear datos estructurados.

Una solución RPA, cuando se emplea junto con la inteligencia artificial (IA), crea automatización inteligente (IA) (o automatización cognitiva), que pretende imitar de cerca el talento y las acciones humanas, a menudo mediante el uso de bots.

¿Qué casos de uso en el cuidado de la salud se pueden mejorar con RPA y cómo?

La industria sanitaria implica muchas interacciones altamente sensibles con los clientes, pero también incluye muchas tareas repetitivas y laboriosas que no requieren conocimientos especializados. El RPA puede proporcionar automatización de tareas en toda la organización, desde tareas de atención al público hasta procesos operativos, pasando por la interacción con los pacientes y el pago de facturas.

Según Gartner (enlace externo a ibm.com), "El 50 % de los proveedores de atención médica de EE. UU. invertirán en RPA en los próximos tres años". Gartner continúa: "Los proveedores de atención médica están atrapados en una tormenta perfecta de reducción de pagos, mejora de resultados, mejora de la experiencia y refuerzo de credenciales. Cualquier tecnología implementada para ayudar a estos proveedores a mejorar la entrega y agilizar las operaciones también debe optimizar los costos”.

Algunos de los desafíos en la atención médica que se pueden mitigar con RPA incluyen los siguientes:

  • Entrada de datos administrativos: los datos administrativos son solo uno de los muchos tipos de datos que se encuentran en un entorno de atención médica. La entrada de datos administrativos a menudo no requiere habilidades especializadas, pero es una tarea que puede ser muy repetitiva. Mediante el procesamiento de lenguaje natural (PLN), el reconocimiento de voz y el reconocimiento de imágenes, la RPA se puede utilizar para tomar entradas de datos de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden necesitar convertirse en datos estructurados mediante bots. Luego, esos datos deben ser entrada en una base de datos u otro repositorio para que los use la organización.
  • El proceso de digitalización de documentos: RPA puede utilizar el procesamiento inteligente de documentos (IDP) para preparar e ingerir documentos, relacionados con cualquier cosa, desde registros de estado hasta reclamaciones de seguros, en un repositorio más grande para almacenamiento o uso.
  • Gestione y programe citas de pacientes: la programación y gestión de citas pueden tener un beneficio de la automatización usando bots de RPA y otros procesos para interactuar con los clientes. También es posible programar, cambiar, cancelar o actualizar citas de patentes según sea necesario o solicitado.
  • Facturación y procesamiento: la facturación y el procesamiento de reclamaciones suelen ser muy repetitivos. Estos procesos se pueden automatizar mediante RPA, con bots que se encargan de la gestión de reclamaciones, incluidas las consultas de primera línea o el seguimiento.
  • Gestión de registros: la industria de la atención médica está altamente regulada, lo que requiere protocolos e informes muy estrictos con respecto a los registros de pacientes, registros médicos y otra información confidencial. El cumplimiento normativo depende de la precisión, la coherencia y la protección de los registros, que puede proporcionar la RPA.
  • Control de infecciones: la RPA se puede utilizar para ayudar a los profesionales de la salud a ejecutar el protocolo de control de infecciones, que incluye, entre otros:
    • Gestión de tareas de triaje
    • Protocolos de seguimiento y detección, incluido el cumplimiento normativo y los protocolos de los CDC.
    • Gestión del inventario y el flujo de pacientes
    • Supervisar los planes de atención al paciente y alertar al personal en función de los umbrales de datos del paciente
  • Comunicaciones: en la atención médica, como en cualquier industria, la RPA se puede utilizar para automatizar comunicaciones, como respuestas a consultas en el sitio web, llamadas de primera línea al servicio de atención al cliente, consultas de administradores de primera línea y envío de correos electrónicos a pacientes, proveedores y personal.
  • Atención al cliente y atención remota: RPA y bot pueden ser utilizados para automatizar la actividad repetitiva de atención al cliente y atención remota, con machine learning y automatización inteligente (IA) que brindan la capacidad de abordar preguntas repetitivas con coherencia y rapidez. La RPA también se puede utilizar en el seguimiento de la atención remota, siguiendo las business rules para ofrecer una comunicación específica en ciertos pasos del plan de atención al paciente.

Beneficios de la RPA en la atención médica

Con la presión para reducir costos, aumentar la velocidad de las operaciones, simplificar tareas, incrementar la eficiencia de los procesos empresariales y mejorar la experiencia del paciente, las organizaciones sanitarias están posicionadas para obtener un gran beneficio de la RPA.

Los líderes de atención médica pueden implementar RPA para hacer lo siguiente:

  • Reduzca los costos de administración de la atención médica mediante la automatización de tareas manuales repetitivas que requieren mucho tiempo y recursos.
  • Aumentar la velocidad de los procesos, como el triaje, a través de la automatización de tareas mundanas.
  • Mejore la precisión de los datos, las tareas y los informes en entornos clínicos y otros reduciendo el error humano, garantizando la coherencia de las tareas y los resultados y permitiendo a las organizaciones implementar con éxito las mejores prácticas.
  • Mejore la productividad del personal de atención médica automatizando tareas que no requieren inteligencia o pensamiento humano, liberando recursos para enfocarse en actividades más complejas.
  • Mejore la experiencia del paciente con una atención más constante gracias a decisiones más precisas, costos reducidos y mayor visibilidad en todo el historial del paciente.

Una implementación exitosa de RPA en la atención médica requiere una previsión holística para determinar dónde la automatización puede proporcionar beneficios, qué recursos están disponibles para ayudar con el proceso y si una asociación puede ayudar a agilizar con conjuntos de habilidades o recursos.

Caso de uso: el hospital utiliza RPA para reducir costos, aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar la experiencia del paciente

Hay muchos usos para la RPA en la atención médica. Centrarse en unos pocos en particular que podrían generar ganancias financieras es un buen comienzo para cualquier organización.

Veamos cómo podemos aplicar las herramientas de RPA para mejorar la eficiencia operativa de un hospital. Generic Hospital X tiene muchos costos administrativos generales y atribuye el 30 % de esos costos a abordar errores y retrasos en los procesos manuales. El hospital necesita optimizar los costos y los recursos para poder atender a un mayor número de pacientes, que ha crecido exponencialmente debido al aumento de casos de COVID-19.

El Hospital X evaluó sus procesos de negocio e identificó varios que están incurriendo en mayores costos que otros:

  • Autorización previa del seguro
  • Estimaciones de costos
  • Verificación de seguros y denegaciones de beneficios
  • Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar

Cada uno de estos procesos implica varias tareas manuales que consumen mucho tiempo y exigen precisión para garantizar una atención de calidad al paciente.

Con RPA, Hospital X puede reducir la dependencia manual de cada proceso, lo que a su vez reduce el riesgo de error humano y aumenta la precisión, lo que reduce los costos. El hospital abordó cada uno de estos procesos utilizando RPA para automatizar tareas:

  • Autorización previa del seguro: la RPA y la tecnología de IA se utilizan para enviar y dar seguimiento a las solicitudes de autorización previa para procedimientos, comunicándose automáticamente con el paciente y todos los componentes involucrados y, a menudo, programando el procedimiento. Dado que las presentaciones de autorización de seguros dependen de una programación adecuada, la tecnología de IA puede identificar y, a veces, resolver inconsistencias en las presentaciones causadas por errores manuales. La aprobación de la cobertura para pruebas especiales o la autorización para el tratamiento se solicita electrónicamente, incluyendo el costo para el paciente, y la respuesta se comunica mediante correo electrónico generado automáticamente.
  • Estimaciones de costos: se informa a los pacientes por adelantado del costo de los procedimientos y tratamientos, y los planes de pago y los esfuerzos de cobro también están automatizados.
  • Verificación de seguros y aprobaciones o denegaciones de beneficios: la RPA se utiliza para rastrear y solicitar la aprobación de los pacientes a medida que se programan, asisten o cancelan citas. La información sobre el costo para el paciente, los deducibles y otros detalles de la cobertura se generan automáticamente, para una mejor visibilidad y consistencia desde el principio.
  • Gestión de reclamaciones y cuentas por cobrar: la RPA, que utiliza bots y tecnología de IA, se utiliza para gestionar los flujos de trabajo de procesamiento de reclamaciones. Esto incluye la comunicación y el reenvío de denegaciones, y las predicciones de ingresos y costos basadas en el historial. La recaudación de ingresos también se automatiza con un flujo de trabajo que ayuda a recuperar fondos sin intervenciones manuales repetitivas.

Estos son solo algunos de los procesos administrativos en un entorno de atención médica que se benefician del uso de RPA para reducir la intervención manual, las tareas repetitivas y el error humano para, en última instancia, reducir costos y mejorar la atención y la Experiencia del paciente.

RPA e IBM

Para aprender más, explore la RPA: una guía del comprador sin exageraciones y regístrese para la prueba gratuita del software IBM® Robotic Process Automation.

