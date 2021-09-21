La industria de la atención médica de hoy está sobrecargada por altos costos, volúmenes increíblemente altos y regulaciones estrictas. Estas presiones pueden desafiar la calidad y la urgencia de la atención al paciente.
El impulso para reducir costos se ve contrarrestado por la necesidad de mejorar continuamente la experiencia del paciente y cumplir con las regulaciones que a menudo requieren papeleo e informes onerosos.
En las organizaciones sanitarias, muchos procesos y decisiones repetitivas dependen de la disponibilidad de datos precisos. Por ejemplo, la incorporación y seguimiento de pacientes, la facturación médica y el procesamiento de reclamaciones, la generación de reportes para médicos y la gestión de recetas son algunas de las tareas repetitivas que son comunes en todas las organizaciones sanitarias. Estos son algunos de los factores que crean el entorno perfecto para que la automatización robótica de procesos (RPA) aumente la eficiencia, reduzca los costos y mejore la experiencia del paciente.
La automatización robótica de procesos (RPA) es una tecnología de automatización que utiliza software para imitar las tareas administrativas de los trabajadores humanos, como extraer datos, completar formularios y mover archivos. RPA combina API e interacciones de interfaz de usuario (UI) para integrar y realizar tareas repetitivas entre aplicaciones empresariales y de productividad. Al desplegar scripts que emulan procesos humanos, las herramientas RPA completan la ejecución autónoma de diversas actividades y transacciones en sistemas de software no relacionados.
Las organizaciones sanitarias operan en tiempo real, sin margen de error. Las tareas engorrosas y propensas a errores ralentizan los procesos y afectan a todo, desde las estructuras de costos hasta el cumplimiento y la experiencia del paciente. El software RPA crea eficiencias al automatizar tareas que mejoran la precisión de los datos y los informes, y permiten tomar decisiones más rápidamente. Esto se traduce en ahorro de costos y, en última instancia, significa que los recursos se pueden utilizar donde más se necesitan.
RPA automatiza tareas que utilizan datos estructurados y lógica, y a menudo se basa en un business rules engine para automatizar decisiones basadas en reglas y condiciones predefinidas. También es posible que RPA gestione conjuntos de datos no estructurados, pero solo si un bot primero extrae los datos y luego utiliza capacidades como el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para crear datos estructurados.
Una solución RPA, cuando se emplea junto con la inteligencia artificial (IA), crea automatización inteligente (IA) (o automatización cognitiva), que pretende imitar de cerca el talento y las acciones humanas, a menudo mediante el uso de bots.
La industria sanitaria implica muchas interacciones altamente sensibles con los clientes, pero también incluye muchas tareas repetitivas y laboriosas que no requieren conocimientos especializados. El RPA puede proporcionar automatización de tareas en toda la organización, desde tareas de atención al público hasta procesos operativos, pasando por la interacción con los pacientes y el pago de facturas.
Según Gartner (enlace externo a ibm.com), "El 50 % de los proveedores de atención médica de EE. UU. invertirán en RPA en los próximos tres años". Gartner continúa: "Los proveedores de atención médica están atrapados en una tormenta perfecta de reducción de pagos, mejora de resultados, mejora de la experiencia y refuerzo de credenciales. Cualquier tecnología implementada para ayudar a estos proveedores a mejorar la entrega y agilizar las operaciones también debe optimizar los costos”.
Algunos de los desafíos en la atención médica que se pueden mitigar con RPA incluyen los siguientes:
Con la presión para reducir costos, aumentar la velocidad de las operaciones, simplificar tareas, incrementar la eficiencia de los procesos empresariales y mejorar la experiencia del paciente, las organizaciones sanitarias están posicionadas para obtener un gran beneficio de la RPA.
Los líderes de atención médica pueden implementar RPA para hacer lo siguiente:
Una implementación exitosa de RPA en la atención médica requiere una previsión holística para determinar dónde la automatización puede proporcionar beneficios, qué recursos están disponibles para ayudar con el proceso y si una asociación puede ayudar a agilizar con conjuntos de habilidades o recursos.
Hay muchos usos para la RPA en la atención médica. Centrarse en unos pocos en particular que podrían generar ganancias financieras es un buen comienzo para cualquier organización.
Veamos cómo podemos aplicar las herramientas de RPA para mejorar la eficiencia operativa de un hospital. Generic Hospital X tiene muchos costos administrativos generales y atribuye el 30 % de esos costos a abordar errores y retrasos en los procesos manuales. El hospital necesita optimizar los costos y los recursos para poder atender a un mayor número de pacientes, que ha crecido exponencialmente debido al aumento de casos de COVID-19.
El Hospital X evaluó sus procesos de negocio e identificó varios que están incurriendo en mayores costos que otros:
Cada uno de estos procesos implica varias tareas manuales que consumen mucho tiempo y exigen precisión para garantizar una atención de calidad al paciente.
Con RPA, Hospital X puede reducir la dependencia manual de cada proceso, lo que a su vez reduce el riesgo de error humano y aumenta la precisión, lo que reduce los costos. El hospital abordó cada uno de estos procesos utilizando RPA para automatizar tareas:
Estos son solo algunos de los procesos administrativos en un entorno de atención médica que se benefician del uso de RPA para reducir la intervención manual, las tareas repetitivas y el error humano para, en última instancia, reducir costos y mejorar la atención y la Experiencia del paciente.
