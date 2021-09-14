Al comenzar con la tecnología RPA, muchos líderes financieros buscan tareas que sean más propensas a errores humanos, causen los mayores cuellos de botella en el flujo de trabajo o creen ineficiencias que conducen a una mala atención al cliente y un compromiso deficiente por parte de los empleados.

Aquí hay cinco áreas a considerar para usar una plataforma RPA, impulsada por IA y machine learning (ML), para transformar su institución financiera.

1. Impulsar el crecimiento sostenible

La competencia por los bancos y las empresas de servicios financieros es feroz, especialmente en un mundo de bajas tasas de interés y costosas iniciativas de transformación digital. Una forma de aumentar los ingresos es identificar oportunidades de venta cruzada para nuevos productos de planificación financiera. Llega la RPA.

Con una implementación de RPA, su institución financiera puede hacer que los datos de comportamiento del cliente se envíen automáticamente a personas específicas de la organización. Los modelos de machine learning (ML) ayudan a agrupar a los clientes en categorías en función de su comportamiento, de modo que se les puedan recomendar los productos o servicios más atractivos. Por ejemplo, los bancos saben qué clientes podrían estar más interesados en abrir una nueva línea de crédito.

2. Impulsar la eficiencia operativa

La tecnología RPA reduce los costos operativos al automatizar las tareas manuales intensivas en transacciones que requieren conciliación. Los trabajadores digitales pueden recuperar y compilar datos de múltiples sistemas administrativos, conciliar montos (por ejemplo, para pagos de facturas o montos facturados) y tomar medidas para resolver interrupciones en tiempo real. Por ejemplo, mediante el procesamiento de lenguaje natural, los trabajadores digitales pueden analizar el texto que viene con las facturas y dirigir automáticamente los problemas al equipo correcto.

3. Revitalizar la experiencia del cliente

Los consumidores de hoy tienen más opciones que nunca para los servicios financieros, y tienen grandes expectativas de servicios personalizados, tiempos de procesamiento rápidos y soporte receptivo. Las herramientas de RPA pueden mejorar todos los aspectos de la experiencia del cliente, desde la incorporación inicial hasta las actualizaciones de la cuenta. Los nuevos clientes pueden abrir nuevas cuentas y solicitar productos adicionales en minutos con la validación automatizada Know Your Customer (KYC).

La RPA también ayuda a notificar a los stakeholders sobre eventos específicos, como las quejas de los clientes sobre una nueva característica de banca móvil. Con machine learning (ML), los datos sobre quejas anteriores similares se pueden filtrar para predecir las oportunidades de mejora más impactantes.

4. Combatir los delitos financieros

Para ayudar a detectar y prevenir el fraude, las instituciones financieras necesitan la tecnología de ciberseguridad adecuada para los controles de diligencia debida, la detección de sanciones y el monitoreo e investigación de transacciones. La RPA mejora la velocidad y la precisión de la detección de fraudes. En primer lugar, los bots de RPA confirman si los datos cumplen con las pautas federales contra el lavado de dinero (AML). El machine learning (ML) ayuda analizando las variaciones para inferir por qué pueden haber ocurrido y marcar cualquier instancia de posible fraude.

5. Gestione el cumplimiento normativo

Para limitar los riesgos de multas regulatorias y daños a la reputación, las instituciones financieras pueden utilizar RPA para fortalecer la gobernanza de los procesos financieros. La RPA ayuda a consolidar datos de sistemas o documentos específicos para reducir los procesos comerciales manuales relacionados con los informes de cumplimiento. El machine learning (ML) va más allá al decidir qué datos podría necesitar revisar un auditor, encontrarlos y almacenarlos en una ubicación conveniente para una toma de decisiones más rápida.