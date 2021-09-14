Durante años, los equipos financieros han utilizado la automatización robótica de procesos (RPA) para mejorar la velocidad, la eficiencia y la precisión de tareas específicas. Ahora, están llevando la RPA al siguiente nivel combinándola con el machine learning (ML). De hecho, una investigación reciente de Gartner muestra que alrededor del 80 % de los líderes financieros ya implementaron o planean implementar RPA.
La automatización financiera comenzó en la década de 1990, cuando los investigadores del MIT desarrollaron la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para leer las partes escritas a mano de los cheques con alta velocidad y precisión. Más allá del procesamiento de cheques, los bancos y las empresas de servicios financieros actuales utilizan herramientas de RPA para interactuar con una amplia gama de aplicaciones críticas, como las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM). Las herramientas pueden manipular datos, desencadenar respuestas y comunicarse con otros sistemas de una manera que antes requería interacción humana.
Las últimas soluciones de RPA utilizan las capacidades integradas de inteligencia artificial (IA) y modelos de machine learning (ML) para "revisar" informes, señalar posibles problemas y aprender de la experiencia. Las soluciones de RPA tienen un alto nivel de seguridad para las funciones financieras y funcionan sin interrupción para lograr ahorros sustanciales de costos.
¿Cuál es la mejor manera de considerar la implementación de RPA en su propia institución financiera? Este artículo describe cinco casos de uso de RPA que vale la pena analizar más de cerca.
Utilizada en una variedad de industrias, la automatización de procesos robóticos (RPA) se refiere al uso de "bots" de software de código bajo para manejar las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo de los trabajadores humanos, como el procesamiento de facturas, la entrada de datos, los informes de cumplimiento, etc. La RPA forma parte de la tendencia general de la hiperautomatización, que permite a las organizaciones moverse de la automatización que imita las acciones humanas a la automatización que utiliza datos para optimizar los procesos financieros de extremo a extremo.
Los robots utilizados en RPA son ideales para manejar un gran volumen de tareas recurrentes sin intervención humana. Esto libera a los empleados para que se centren en un trabajo más significativo, desde establecer relaciones sólidas con los clientes hasta analizar datos para obtener una ventaja competitiva y convertir grandes ideas en nuevos productos financieros.
Las tecnologías de IA y machine learning (ML) aumentan el poder de la RPA haciendo lo siguiente:
Por ejemplo, supongamos que está utilizando el software RPA para ayudar a consolidar datos de diferentes fuentes sobre los pagos de los clientes que están programados para recibir, junto con las facturas que deberán pagarse. El machine learning (ML) puede predecir la probabilidad de que cada cliente realice su pago a tiempo. Esta predicción informa acciones como reducir los costos administrativos, ampliar los plazos de pago a los proveedores o invertir en nuevo equipamiento. [1]
Al comenzar con la tecnología RPA, muchos líderes financieros buscan tareas que sean más propensas a errores humanos, causen los mayores cuellos de botella en el flujo de trabajo o creen ineficiencias que conducen a una mala atención al cliente y un compromiso deficiente por parte de los empleados.
Aquí hay cinco áreas a considerar para usar una plataforma RPA, impulsada por IA y machine learning (ML), para transformar su institución financiera.
La competencia por los bancos y las empresas de servicios financieros es feroz, especialmente en un mundo de bajas tasas de interés y costosas iniciativas de transformación digital. Una forma de aumentar los ingresos es identificar oportunidades de venta cruzada para nuevos productos de planificación financiera. Llega la RPA.
Con una implementación de RPA, su institución financiera puede hacer que los datos de comportamiento del cliente se envíen automáticamente a personas específicas de la organización. Los modelos de machine learning (ML) ayudan a agrupar a los clientes en categorías en función de su comportamiento, de modo que se les puedan recomendar los productos o servicios más atractivos. Por ejemplo, los bancos saben qué clientes podrían estar más interesados en abrir una nueva línea de crédito.
La tecnología RPA reduce los costos operativos al automatizar las tareas manuales intensivas en transacciones que requieren conciliación. Los trabajadores digitales pueden recuperar y compilar datos de múltiples sistemas administrativos, conciliar montos (por ejemplo, para pagos de facturas o montos facturados) y tomar medidas para resolver interrupciones en tiempo real. Por ejemplo, mediante el procesamiento de lenguaje natural, los trabajadores digitales pueden analizar el texto que viene con las facturas y dirigir automáticamente los problemas al equipo correcto.
Los consumidores de hoy tienen más opciones que nunca para los servicios financieros, y tienen grandes expectativas de servicios personalizados, tiempos de procesamiento rápidos y soporte receptivo. Las herramientas de RPA pueden mejorar todos los aspectos de la experiencia del cliente, desde la incorporación inicial hasta las actualizaciones de la cuenta. Los nuevos clientes pueden abrir nuevas cuentas y solicitar productos adicionales en minutos con la validación automatizada Know Your Customer (KYC).
La RPA también ayuda a notificar a los stakeholders sobre eventos específicos, como las quejas de los clientes sobre una nueva característica de banca móvil. Con machine learning (ML), los datos sobre quejas anteriores similares se pueden filtrar para predecir las oportunidades de mejora más impactantes.
Para ayudar a detectar y prevenir el fraude, las instituciones financieras necesitan la tecnología de ciberseguridad adecuada para los controles de diligencia debida, la detección de sanciones y el monitoreo e investigación de transacciones. La RPA mejora la velocidad y la precisión de la detección de fraudes. En primer lugar, los bots de RPA confirman si los datos cumplen con las pautas federales contra el lavado de dinero (AML). El machine learning (ML) ayuda analizando las variaciones para inferir por qué pueden haber ocurrido y marcar cualquier instancia de posible fraude.
Para limitar los riesgos de multas regulatorias y daños a la reputación, las instituciones financieras pueden utilizar RPA para fortalecer la gobernanza de los procesos financieros. La RPA ayuda a consolidar datos de sistemas o documentos específicos para reducir los procesos comerciales manuales relacionados con los informes de cumplimiento. El machine learning (ML) va más allá al decidir qué datos podría necesitar revisar un auditor, encontrarlos y almacenarlos en una ubicación conveniente para una toma de decisiones más rápida.
IBM está construyendo la suite más completa de la industria de capacidades de automatización impulsadas por IA. Con IBM Robotic Process Automation, las empresas de servicios financieros como Credigy Solutions pueden automatizar más tareas empresariales y de TI a escala con la facilidad y velocidad de la RPA tradicional. Los robots de software, o bots, pueden actuar sobre los insights de la IA para completar tareas sin tiempo de retraso y acelerar la transformación digital.
Aprenda más sobre las soluciones de automatización de IBM, explore la "Guía del comprador sin exageraciones para RPA" y regístrese para la prueba del software IBM Robotic Process Automation.
