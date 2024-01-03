La pandemia de COVID-19 reveló datos preocupantes sobre la inequidad en la salud. En 2020, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó un informe que indica que los estadounidenses negros murieron a causa de COVID-19 a tasas más altas que los estadounidenses blancos, a pesar de que representan un porcentaje menor de la población. Según los NIH, estas disparidades se debieron al acceso limitado a la atención, las insuficiencias en las políticas públicas y una carga desproporcionada de comorbilidades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares.

El NIH declaró además que entre 47.5 millones y 51.6 millones de estadounidenses no pueden pagar una consulta con un médico. Existe una alta probabilidad de que las comunidades históricamente desatendidas utilicen un transformador generativo, especialmente uno que está integrado sin saberlo en un motor de búsqueda, para pedir consejo médico. No es inconcebible que las personas vayan a un motor de búsqueda popular con un agente de IA integrado y consulten: “Mi papá ya no puede pagar el medicamento para el corazón que le recetaron. ¿Qué hay disponible sin receta que podría funcionar en su lugar?”

Según investigadores de la Universidad de Long Island, ChatGPT es inexacto el 75 % de las veces y, según CNN, el chatbot incluso proporcionó consejos peligrosos a veces, como aprobar la combinación de dos medicamentos que podrían tener reacciones adversas graves.

Dado que los transformadores generativos no entienden el significado y tendrán resultados erróneos, las comunidades históricamente desatendidas que utilizan esta tecnología en lugar de ayuda profesional pueden verse perjudicadas en tasas mucho mayores que otras.