Etiquetas
Inteligencia artificial

Una IA responsable para la atención médica y las ciencias biológicas

Un enfermero muestra una tableta digital a la madre del niño en el hospital

La pandemia de COVID-19 reveló datos preocupantes sobre la inequidad en la salud. En 2020, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó un informe que indica que los estadounidenses negros murieron a causa de COVID-19 a tasas más altas que los estadounidenses blancos, a pesar de que representan un porcentaje menor de la población. Según los NIH, estas disparidades se debieron al acceso limitado a la atención, las insuficiencias en las políticas públicas y una carga desproporcionada de comorbilidades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares.

El NIH declaró además que entre 47.5 millones y 51.6 millones de estadounidenses no pueden pagar una consulta con un médico. Existe una alta probabilidad de que las comunidades históricamente desatendidas utilicen un transformador generativo, especialmente uno que está integrado sin saberlo en un motor de búsqueda, para pedir consejo médico. No es inconcebible que las personas vayan a un motor de búsqueda popular con un agente de IA integrado y consulten: “Mi papá ya no puede pagar el medicamento para el corazón que le recetaron. ¿Qué hay disponible sin receta que podría funcionar en su lugar?

Según investigadores de la Universidad de Long Island, ChatGPT es inexacto el 75 % de las veces y, según CNN, el chatbot incluso proporcionó consejos peligrosos a veces, como aprobar la combinación de dos medicamentos que podrían tener reacciones adversas graves.

Dado que los transformadores generativos no entienden el significado y tendrán resultados erróneos, las comunidades históricamente desatendidas que utilizan esta tecnología en lugar de ayuda profesional pueden verse perjudicadas en tasas mucho mayores que otras.

¿Cómo podemos invertir de forma proactiva en IA para obtener resultados más equitativos y confiables?

Con los nuevos productos de IA generativa actuales, la confianza, la seguridad y las cuestiones normativas siguen siendo las principales preocupaciones de los altos ejecutivos que representan a empresas biofarmacéuticas, salud, fabricantes de dispositivos médicos y otras organizaciones. El uso de la IA generativa requiere gobernanza de la IA, incluidas conversaciones sobre casos de uso y medidas de seguridad en torno a la seguridad y la confianza (consulte el Proyecto técnico para una ley de derechos de la IA y la Ley de IA de la UE).

Curar la IA de manera responsable es un desafío sociotécnico que requiere un enfoque holístico. Se requieren muchos elementos para ganarse la confianza de las personas, incluido asegurarse de que su modelo de IA sea preciso, auditable, explicable, justo y protector de la privacidad de datos. Así mismo, la innovación institucional puede desempeñar un papel para ayudar.

Innovación institucional: una nota histórica

El cambio institucional suele ir precedido de un evento catastrófico. Considere la evolución de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., cuya función principal es garantizar que los alimentos, los medicamentos y los cosméticos sean seguros para el uso público. Si bien las raíces de este organismo regulador se remontan a 1848, el control de la seguridad de los medicamentos no fue una preocupación directa hasta 1937, el año del desastre de la sulfanilamida Elixir.

Creado por una respetada empresa farmacéutica de Tennessee, Elixir era un medicamento líquido promocionado para curar drásticamente la faringitis estreptocócica. Como era común en la época, no se probó la toxicidad del medicamento antes de salir al mercado. Esto resultó ser un error mortal, ya que Elixir contenía dietilenglicol, una sustancia química tóxica utilizada en los anticongelantes. Más de 100 personas murieron por tomar el Elixir venenoso, lo que llevó a la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la FDA que exige que los medicamentos se etiqueten con instrucciones adecuadas para un uso seguro. Este importante hito en la historia de la FDA garantizó que los médicos y sus pacientes pudieran confiar plenamente en la potencia, la calidad y la seguridad de los medicamentos, una garantía que hoy damos por sentada.

Del mismo modo, se requiere innovación institucional para garantizar resultados equitativos de la IA.

5 pasos clave para asegurarse de que la IA generativa apoye a las comunidades a las que sirve

El uso de la IA generativa en el campo de la atención médica y las ciencias de la vida (HCLS) requiere el mismo tipo de innovación institucional que la FDA requirió durante el desastre de la sulfanilamida Elixir. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a garantizar que todas las soluciones de IA logren resultados más equitativos y justos para las poblaciones vulnerables:

  1. Poner en práctica los principios de confianza y transparencia. La equidad, la explicabilidad y la transparencia son grandes palabras, pero ¿qué significan en términos de requisitos funcionales y no funcionales para sus modelos de IA? Puede decirle al mundo que sus modelos de IA son justos, pero debe asegurarse de entrenar y auditar su modelo de IA para atender a las poblaciones históricamente más desatendidas. Para ganarse la confianza de las comunidades a las que sirve, la IA debe tener resultados probados, repetibles, explicados y confiables que funcionen mejor que un humano.
  2. Asigne a personas para que sean responsables de los resultados equitativos del uso de la IA en su organización. Luego déles el poder y los recursos para realizar el trabajo arduo. Verifique que estos expertos de dominio tengan un mandato totalmente financiado para hacer el trabajo porque sin responsabilidad, no hay confianza. Alguien debe tener el poder, la mentalidad y los recursos para hacer el trabajo necesario para la gobernanza.
  3. Capacite a los expertos en dominios para curar y mantener las fuentes confiables de datos que se utilicen para entrenar modelos. Estas fuentes confiables de datos pueden ofrecer una base de contenido para productos que utilicen modelos de lenguaje grandes (LLM) para proporcionar variaciones en el lenguaje para respuestas que provengan directamente de una fuente confiable (como una búsqueda ontológica o semántica).
  4. Exija que los resultados sean auditables y explicables. Por ejemplo, algunas organizaciones están invirtiendo en IA generativa que ofrece asesoramiento médico a pacientes o médicos. Para fomentar el cambio institucional y proteger a todas las poblaciones, estas organizaciones de HCLS deben estar sujetas a auditorías para garantizar la responsabilidad y el control de calidad. Los resultados de estos modelos de alto riesgo deben ofrecer confiabilidad de prueba-reprueba. Los resultados deben ser 100 % precisos y detallar las fuentes de datos junto con la evidencia.
  5. Exija transparencia. A medida que las organizaciones de HCLS integran la IA generativa en la atención al paciente (por ejemplo, en forma de admisión automatizada de pacientes al registrarse en un hospital de EE. UU. o ayudar a un paciente a comprender lo que sucedería durante un estudio clínico), deben informar a los pacientes que un modelo de IA generativa está en uso. Las organizaciones también deben ofrecer metadatos interpretables a los pacientes que detallen la responsabilidad y la precisión de ese modelo, la fuente de los datos de entrenamiento para ese modelo y los resultados de auditoría de ese modelo. Los metadatos también deben mostrar cómo un usuario puede optar por no usar ese modelo (y obtener el mismo servicio en otro lugar). A medida que las organizaciones utilizan y reutilizan texto generado sintéticamente en un entorno de atención médica, las personas deben estar informadas de qué datos se han generado sintéticamente y cuáles no.

Creemos que podemos y debemos aprender de la FDA para innovar institucionalmente nuestro enfoque para transformar nuestras operaciones con IA. El camino para ganarse la confianza de las personas comienza con la realización de cambios sistémicos que garanticen que la IA refleje mejor a las comunidades a las que sirve.

 

Autor

Gautham Nagabhushana

Gautham Nagabhushana

Partner, Data & Technology Transformation - Healthcare, Public Markets, IBM

Phaedra Boinodiris

Global Leader for Trustworthy AI

IBM Consulting
