La pandemia de COVID-19 reveló datos preocupantes sobre la inequidad en la salud. En 2020, el Instituto Nacional de Salud (NIH) publicó un informe que indica que los estadounidenses negros murieron a causa de COVID-19 a tasas más altas que los estadounidenses blancos, a pesar de que representan un porcentaje menor de la población. Según los NIH, estas disparidades se debieron al acceso limitado a la atención, las insuficiencias en las políticas públicas y una carga desproporcionada de comorbilidades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares.
El NIH declaró además que entre 47.5 millones y 51.6 millones de estadounidenses no pueden pagar una consulta con un médico. Existe una alta probabilidad de que las comunidades históricamente desatendidas utilicen un transformador generativo, especialmente uno que está integrado sin saberlo en un motor de búsqueda, para pedir consejo médico. No es inconcebible que las personas vayan a un motor de búsqueda popular con un agente de IA integrado y consulten: “Mi papá ya no puede pagar el medicamento para el corazón que le recetaron. ¿Qué hay disponible sin receta que podría funcionar en su lugar?”
Según investigadores de la Universidad de Long Island, ChatGPT es inexacto el 75 % de las veces y, según CNN, el chatbot incluso proporcionó consejos peligrosos a veces, como aprobar la combinación de dos medicamentos que podrían tener reacciones adversas graves.
Dado que los transformadores generativos no entienden el significado y tendrán resultados erróneos, las comunidades históricamente desatendidas que utilizan esta tecnología en lugar de ayuda profesional pueden verse perjudicadas en tasas mucho mayores que otras.
Con los nuevos productos de IA generativa actuales, la confianza, la seguridad y las cuestiones normativas siguen siendo las principales preocupaciones de los altos ejecutivos que representan a empresas biofarmacéuticas, salud, fabricantes de dispositivos médicos y otras organizaciones. El uso de la IA generativa requiere gobernanza de la IA, incluidas conversaciones sobre casos de uso y medidas de seguridad en torno a la seguridad y la confianza (consulte el Proyecto técnico para una ley de derechos de la IA y la Ley de IA de la UE).
Curar la IA de manera responsable es un desafío sociotécnico que requiere un enfoque holístico. Se requieren muchos elementos para ganarse la confianza de las personas, incluido asegurarse de que su modelo de IA sea preciso, auditable, explicable, justo y protector de la privacidad de datos. Así mismo, la innovación institucional puede desempeñar un papel para ayudar.
El cambio institucional suele ir precedido de un evento catastrófico. Considere la evolución de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., cuya función principal es garantizar que los alimentos, los medicamentos y los cosméticos sean seguros para el uso público. Si bien las raíces de este organismo regulador se remontan a 1848, el control de la seguridad de los medicamentos no fue una preocupación directa hasta 1937, el año del desastre de la sulfanilamida Elixir.
Creado por una respetada empresa farmacéutica de Tennessee, Elixir era un medicamento líquido promocionado para curar drásticamente la faringitis estreptocócica. Como era común en la época, no se probó la toxicidad del medicamento antes de salir al mercado. Esto resultó ser un error mortal, ya que Elixir contenía dietilenglicol, una sustancia química tóxica utilizada en los anticongelantes. Más de 100 personas murieron por tomar el Elixir venenoso, lo que llevó a la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de la FDA que exige que los medicamentos se etiqueten con instrucciones adecuadas para un uso seguro. Este importante hito en la historia de la FDA garantizó que los médicos y sus pacientes pudieran confiar plenamente en la potencia, la calidad y la seguridad de los medicamentos, una garantía que hoy damos por sentada.
Del mismo modo, se requiere innovación institucional para garantizar resultados equitativos de la IA.
El uso de la IA generativa en el campo de la atención médica y las ciencias de la vida (HCLS) requiere el mismo tipo de innovación institucional que la FDA requirió durante el desastre de la sulfanilamida Elixir. Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a garantizar que todas las soluciones de IA logren resultados más equitativos y justos para las poblaciones vulnerables:
Creemos que podemos y debemos aprender de la FDA para innovar institucionalmente nuestro enfoque para transformar nuestras operaciones con IA. El camino para ganarse la confianza de las personas comienza con la realización de cambios sistémicos que garanticen que la IA refleje mejor a las comunidades a las que sirve.
