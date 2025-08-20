¿Qué son las medidas de calidad en el cuidado de la salud?

La creación de medidas de calidad en el cuidado de la salud es la práctica de utilizar datos para evaluar el desempeño de los hospitales y los sistemas de salud en función de varios estándares de calidad. Los estándares de calidad son puntos de referencia que ayudan a las organizaciones de cuidado de la salud a medir la utilización de recursos para respaldar la mejora y los esfuerzos de colaboración con información objetiva basada en hechos. Hay muchos tipos de medidas de calidad que evalúan el cuidado para todo, desde instalaciones para pacientes hospitalizados hasta instalaciones de imágenes, clínicas para pacientes ambulatorios y sistemas hospitalarios completos.

Las medidas de calidad pueden ser establecidas por una institución de salud en particular o pueden basarse en especificaciones de medidas o acreditaciones desarrolladas por agencias gubernamentales, organizaciones privadas sin fines de lucro y algunas empresas con fines de lucro. Una vez que una organización de cuidado de la salud establece sus objetivos de calidad para la atención al paciente y otros procesos, desarrolla estrategias para cumplir o superar esos objetivos. Las medidas de calidad pueden incluir la capacidad de la organización para proporcionar una atención eficaz, segura, oportuna, centrada en el paciente y equitativa.

Si bien las organizaciones de cuidado de la salud pueden tener medidas de calidad específicas para su institución, las medidas de resultados generalmente las establecen grandes organizaciones externas, como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la Asociación Nacional para la Calidad de la Atención Médica (NAHQ) o el Foro Nacional de Calidad (NQF).

Las instituciones de cuidado de la salud pueden decidir exceder las medidas de calidad obligatorias, no solo para beneficiar la calidad de la atención y la prestación de cuidado de la salud de los pacientes, sino también para ayudar con los esfuerzos de mercadeo y contratación de una institución.

