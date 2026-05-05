Cada usuario, aplicación y proceso de una organización necesita cierto nivel de acceso para hacer su trabajo. Un desarrollador necesita enviar código a un repositorio. Un empleado de facturación necesita extraer los registros de pago. Un servicio de respaldo necesita leer datos de una base de datos.

Bajo el principio de privilegio mínimo, cada una de estas entidades obtiene exactamente el acceso que requieren esas tareas y nada más.

El desarrollador puede enviar código a un repositorio, pero no desplegar código en producción.

El empleado de facturación puede leer los registros de pago, pero no modificarlos.

El servicio de respaldo puede copiar datos, pero no alterarlos.

El concepto a veces se denomina acceso con privilegios mínimos o acceso mínimo. Se aplica tanto a cuentas de usuario humano como a identidades no humanas (NHI), incluyendo aplicaciones, dispositivos, cuentas de servicio, claves API y agentes de IA.

El PoLP es un componente central de la gestión de identidad y acceso (IAM), que es el marco de seguridad más amplio que regula quién obtiene acceso, qué puede hacer con él y durante cuánto tiempo. En otras palabras, la IAM es el sistema que pone en práctica el PoLP.

El PoLP es también uno de los mecanismos fundamentales de la seguridad de confianza cero. Con confianza cero, no se confía en ningún usuario, dispositivo o aplicación de forma predeterminada, incluso en la red corporativa. En cambio, cada solicitud de acceso se analiza y otorga caso por caso. Las solicitudes legítimas reciben acceso PoLP y nada más. De esta manera, el PoLP puede ayudar a las organizaciones a aplicar el cumplimiento de normas, contener incidentes de seguridad y fortalecer su postura de seguridad.