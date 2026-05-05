El principio de privilegio mínimo (PoLP) es un concepto de seguridad de la información en el que los usuarios, aplicaciones y procesos reciben solo los derechos mínimos de acceso necesarios para realizar una tarea, durante el tiempo mínimo necesario y nada más.
Cada usuario, aplicación y proceso de una organización necesita cierto nivel de acceso para hacer su trabajo. Un desarrollador necesita enviar código a un repositorio. Un empleado de facturación necesita extraer los registros de pago. Un servicio de respaldo necesita leer datos de una base de datos.
Bajo el principio de privilegio mínimo, cada una de estas entidades obtiene exactamente el acceso que requieren esas tareas y nada más.
El concepto a veces se denomina acceso con privilegios mínimos o acceso mínimo. Se aplica tanto a cuentas de usuario humano como a identidades no humanas (NHI), incluyendo aplicaciones, dispositivos, cuentas de servicio, claves API y agentes de IA.
El PoLP es un componente central de la gestión de identidad y acceso (IAM), que es el marco de seguridad más amplio que regula quién obtiene acceso, qué puede hacer con él y durante cuánto tiempo. En otras palabras, la IAM es el sistema que pone en práctica el PoLP.
El PoLP es también uno de los mecanismos fundamentales de la seguridad de confianza cero. Con confianza cero, no se confía en ningún usuario, dispositivo o aplicación de forma predeterminada, incluso en la red corporativa. En cambio, cada solicitud de acceso se analiza y otorga caso por caso. Las solicitudes legítimas reciben acceso PoLP y nada más. De esta manera, el PoLP puede ayudar a las organizaciones a aplicar el cumplimiento de normas, contener incidentes de seguridad y fortalecer su postura de seguridad.
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El caso más sencillo para el PoLP es el escenario de credenciales comprometidas. Un atacante obtiene un nombre de usuario y una contraseña válidos, generalmente a través de un correo electrónico de phishing, un mercado en la dark web o malware infostealer. Luego, el atacante inicia sesión. Desde la perspectiva de la red, esto parece una sesión normal de un usuario legítimo.
Si la cuenta comprometida tiene privilegios excesivos (acceso a sistemas, bases de datos y archivos compartidos que el usuario real nunca toca en el trabajo diario), el atacante ahora también tiene todos esos permisos. Pueden moverse lateralmente a través de la red hacia objetivos de mayor valor e información confidencial, como registros financieros, bases de datos de clientes y código fuente patentado.
Es este movimiento lateral que puede convertir una contraseña comprometida en una filtración de datos en toda regla.
Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, las filtraciones que comienzan con credenciales comprometidas cuestan un promedio de 4.67 millones de dólares y tardan alrededor de 246 días en encontrarse y contenerse. El IBM® X-Force Threat Intelligence Index encontró que las cuentas secuestradas estuvieron involucradas en un 32 % de los ciberataques analizados.
Al limitar el acceso que tiene cualquier cuenta, el principio de privilegio mínimo ayuda a reducir significativamente el radio de explosión de los ataques. Reduce lo que un atacante puede alcanzar con la cuenta inicial, ayuda a evitar el acceso no autorizado a sistemas no relacionados y limita el daño potencial de una sola filtración.
Por ejemplo, imagine que un hacker compromete la cuenta de un analista de marketing. Con el mínimo privilegio disponible, podría acceder a algunos paneles en una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM), pero nada más. Sin el PoLP, esa misma cuenta podría seguir teniendo acceso a bases de datos de producción, API internas y servidores de archivos de proyectos que finalizaron hace meses. Es el mismo ataque, pero con un radio de explosión mucho mayor.
Las identidades no humanas (NHI) (cuentas de servicio, identidades de carga de trabajo, bots, agentes de IA) ahora constituyen la mayoría de las identidades en casi todos los entornos empresariales. Según una estimación, las identidades de las máquinas superan en número a las humana en una proporción de 45:1.
Colectivamente, las NHI representan una superficie de ataque masiva. Cada una es una vulnerabilidad potencial si sus permisos no se delimitan cuidadosamente. Los entornos en la nube, las arquitecturas de acceso remoto y la proliferación de servicios de software hacen que haya muchas más identidades que solicitan acceso a sistemas críticos que antes.
Según OWASP, el exceso de privilegios es uno de los 10 principales riesgos asociados con las identidades no humanas. Porque son integrales a los flujos de trabajo centrales (como el ciclo de vida de DevOps y las copias de seguridad del sistema), las NHI a menudo tienen acceso privilegiado a información confidencial. Y con el objetivo de garantizar que estos procesos “simplemente funcionen”, las organizaciones a menudo otorgan a las NHI privilegios mayores de los que necesitan.
La exposición a credenciales es otra consideración. Las aplicaciones y dispositivos no utilizan contraseñas, pero sí utilizan claves API, tokens de OAuth, certificados y otros secretos para autenticarse. Estos secretos pueden ser robados y utilizados indebidamente de la misma manera que las contraseñas de los usuarios humanos, lo que permite el acceso no autorizado y el movimiento lateral entre sistemas.
A diferencia de los usuarios humanos, las NHIs no pueden usar la autenticación de dos factores, por lo que una credencial robada es a menudo todo lo que se necesita para secuestrar una cuenta. El PoLP no evita el robo de credenciales, pero limita el alcance de una credencial robada.
Las NHI suelen quedar activas después de que sus aplicaciones o dispositivos asociados se retiren: sin supervisión, con sus licencias completas intactas. De hecho, la desvinculación inadecuada es el riesgo número uno asociado con las NHI según OWASP.
El PoLP ayuda a abordar estos riesgos al garantizar que cada NHI opere solo con el acceso que necesita. Estas restricciones pueden ayudar a limitar el daño si se roba una credencial y reducir las exposiciones cuando se retira una NHI.
El PoLP también ayuda a proteger contra amenazas de usuario interno. Estas amenazas incluyen tanto a usuarios internos maliciosos que deliberadamente hacen un mal uso de su acceso como a empleados bien intencionados que accidentalmente causan daños con permisos que no necesitan y que ni siquiera se dan cuenta de que tienen.
Según el Informe del costo de una filtración de datos, los usuarios internos maliciosos son el vector de filtración más costoso, con un promedio de 4.92 millones de dólares por incidente. Este precio es más alto que el phishing, el ransomware y las credenciales comprometidas.
El costo es tan alto en parte porque los usuarios internos ya tienen acceso legítimo. No hay perímetro que vulnerar ni inicio de sesión sospechoso que detectar. Cuando un usuario tiene permisos que se extienden mucho más allá de su función, el daño que puede causar, ya sea intencionalmente o por accidente, está limitado solo por lo que puede alcanzar. El PoLP limita ese alcance.
Varias normas regulatorias y marcos de cumplimiento tratan el privilegio mínimo como un requisito básico para restringir el acceso a datos sensibles.
El PoLP comienza con una postura de denegación predeterminada. Cada usuario, aplicación y proceso comienza con cero acceso. Los permisos se agregan solo según sea necesario. Los permisos se asignan a una tarea específica o a un rol definido, en lugar de antigüedad, conveniencia u otros criterios menos relevantes. Cada usuario obtiene solo el conjunto mínimo de derechos de acceso que requiere su trabajo, según lo documentado en las políticas de acceso formales establecidas por los equipos de identidad y seguridad.
En la práctica, esto significa que el PoLP puede volverse granular.
Considere un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC). Con el RBAC estándar, a un agente de atención al cliente se le puede otorgar un acceso amplio al sistema de facturación de la empresa. En un sistema RBAC que funciona según el principio de privilegio mínimo, ese mismo agente puede recibir permisos de solo lectura de forma predeterminada. Si un ticket específico requiere algo, como actualizar la información de un cliente, el agente puede solicitar acceso temporal para esa interacción.
El principio de privilegio mínimo se aplica en cuatro etapas del ciclo de vida del acceso.
Cuando alguien se une a una organización, pasa a un nuevo rol o configura una cuenta con un nuevo recurso, recibe un nivel básico de acceso. El acceso puede estar basado en roles o atributos o aprovisionarse bajo demanda sin ningún permiso permanente, según el modelo de acceso en uso.
Lo que agrega el PoLP, independientemente del modelo, es que el acceso siempre debe limitarse al mínimo necesario para el rol o la tarea en cuestión. Por ejemplo, un nuevo analista financiero de un banco podría tener acceso técnicamente a una amplia gama de herramientas de informes y conjuntos de datos. Sin embargo, bajo el PoLP, ese analista recibe solo los paneles y conjuntos de datos específicos que requiere su trabajo actual, no todo lo que las herramientas podrían ofrecer. Si sus responsabilidades cambian o se amplían, el acceso se ajusta en consecuencia.
Cuando los usuarios están ejerciendo permisos activamente, los mecanismos de control de acceso imponen los límites establecidos durante el aprovisionamiento a lo largo del curso normal del trabajo.
Por ejemplo, el analista financiero mencionado anteriormente puede ejecutar consultas en los conjuntos de datos a los que se aprovisionaron para acceder, pero si intenta abrir un archivo fuera de su alcance, se niega el acceso. El límite establecido durante el aprovisionamiento se mantiene.
Si el mismo analista es llevado temporalmente a otro proyecto y necesita acceso a un conjunto de datos diferente, puede enviar una solicitud de acceso. El sistema IAM lo evalúa (verificando identidad, rol, contexto e intención) y otorga el permiso adicional por la duración de ese proyecto. Cuando termina, se revoca el acceso elevado.
Los equipos de identidad y seguridad realizan auditorías periódicas para verificar si los permisos y las políticas de acceso siguen coincidiendo con las responsabilidades de los usuarios, las configuraciones de red, las operaciones comerciales y otros criterios relevantes. Estas revisiones pueden detectar una variedad de problemas de acceso comunes, como un empleado que cambió de equipo, pero conservó todos sus permisos anteriores o una cuenta de contratista que nunca se dio de baja.
Cuando ya no se necesita el acceso, porque alguien abandonó la empresa, cambió de equipo o terminó una tarea, los permisos se revocan. El acceso persistente a cuentas antiguas u olvidadas es una vulnerabilidad común. A menudo, nadie está mirando lo que sucede en ellas, lo que convierte a las cuentas en objetivos fáciles para los atacantes. El desaprovisionamiento adecuado de cuentas ayuda a las organizaciones a reducir su superficie de ataque y evitar el acceso no autorizado de cuentas inactivas comprometidas.
El principio del privilegio mínimo y la seguridad de confianza cero se superponen, pero no son lo mismo. La confianza cero es una arquitectura de ciberseguridad construida según la idea de que nunca se debe confiar y siempre verificar cada solicitud de acceso, sin importar de dónde provenga. El principio del privilegio mínimo es un modelo de cuánto acceso se debe otorgar a una solicitud legítima.
La confianza cero rechaza el antiguo modelo perimetral, que suponía que todo dentro del cortafuegos de la red era seguro. La confianza cero reconoce que los atacantes pueden traspasar el perímetro exterior y que los usuarios internos también pueden causar violaciones de seguridad.
Con la confianza cero, no se confía en ningún usuario, dispositivo o aplicación de forma predeterminada, incluso en la red corporativa. Cada solicitud de acceso se evalúa en función de la identidad, el dispositivo, la ubicación y los patrones de comportamiento. Incluso después de la autenticación, los usuarios obtienen solo el acceso mínimo que necesitan para lo que están haciendo en ese momento.
En otras palabras, la confianza cero controla las condiciones para otorgar acceso, mientras que el PoLP controla el alcance. En conjunto, permiten un enfoque de defensa en profundidad para la gestión del acceso.
El acceso justo a tiempo (JIT) es una forma de implementar el PoLP. A menudo se considera la expresión más estricta y detallada de privilegio mínimo porque elimina por completo los permisos permanentes. Esto significa que no proporciona un nivel base de acceso ni gestiona por encima de él. Más bien, JIT otorga acceso bajo demanda para una tarea específica y lo revoca automáticamente cuando se completa la tarea.
Por ejemplo, un ingeniero de bases de datos que necesita ejecutar un script de migración en una base de datos de producción no tiene acceso permanente a ese sistema. En su lugar, solicitaría acceso por un período de cuatro horas, lo obtendría, lo usaría y lo perdería. No hay una línea de base ni permisos persistentes.
Para las organizaciones que desean hacer cumplir el PoLP de la manera más estricta posible, JIT suele ser el enfoque más eficaz. Si nadie tiene acceso permanente, no hay cuentas inactivas ni permisos persistentes para que los hackers los exploten. Sin embargo, puede presentar desafíos. Aprovisionar todo bajo demanda puede crear fricciones operativas, especialmente para tareas rutinarias, y la integración de JIT en sistemas heredados y entornos de la nube puede ser técnicamente compleja.
Las organizaciones aplican el PoLP mediante modelos de control de acceso, que son marcos que definen cómo se asignan, gestionan y revisan los permisos.
Dos modelos de seguridad son comunes en las implementaciones del PoLP: control de acceso basado en roles y control de acceso basado en atributos.
El control de acceso basado en roles (RBAC) agrupa los permisos en roles de usuario predefinidos (“analista financiero”, “ingeniero de redes”, “técnico de help desk”) y asigna a las personas a esos roles en lugar de configurar los permisos individualmente para cada usuario. La estructura refleja cómo funcionan ya la mayoría de las organizaciones, con departamentos, cargos y líneas jerárquicas.
Si bien el RBAC es más seguro que muchos otros modelos de acceso, rara vez logra el privilegio mínimo por sí solo. En cambio, con frecuencia debe combinarse con otros controles, como revisiones de acceso y aprovisionamiento JIT.
Por ejemplo, el RBAC estándar podría crear un conjunto de permisos permanentes para cada rol, mientras que el RBAC de privilegio mínimo podría usar JIT en lugar de privilegios permanentes.
Mientras que el RBAC asigna permisos en función de quién es un usuario, el ABAC toma decisiones basadas en un conjunto más amplio de atributos. Los atributos pueden incluir características del usuario (departamento, nivel de trabajo, ubicación), el recurso (clasificación de sensibilidad, tipo de datos), el entorno (hora del día, red, tipo de dispositivo) y la acción solicitada (lectura, escritura, eliminación).
Por ejemplo, una política ABAC en una empresa de servicios financieros podría permitir a un analista acceder a datos confidenciales de transacciones solo durante el horario laboral, solo desde una computadora portátil corporativa gestionada y solo mientras esté conectado a la red de la empresa. El mismo analista que intentara obtener los mismos datos a medianoche desde un teléfono personal con wifi en el aeropuerto sería bloqueado.
Muchas implementaciones del PoLP utilizan ABAC debido a lo limitado que puede ser el alcance de las decisiones de acceso mediante el uso de una combinación compleja de usuario, recurso, contexto y acción. Y muchas de las herramientas en las que se basa el PoLP, como el acceso justo a tiempo, utilizan alguna forma de ABAC para tomar decisiones de acceso.
Si bien los modelos de control de acceso definen cómo deben estructurarse los permisos, las herramientas de IAM ayudan a hacer cumplir esos permisos. Estas herramientas gestionan, monitorean y controlan el acceso de los usuarios a escala en endpoints on premises, centros de datos y entornos en la nube.
Las herramientas de gestión de acceso privilegiado (PAM) se centran en las cuentas de mayor riesgo: cuentas de usuario avanzado, cuentas de servicio y otros usuarios privilegiados con privilegios de administrador. Una cuenta privilegiada comprometida puede exponer la configuración de todo el sistema, la base de datos de usuario y las claves de cifrado, no solo los datos de una persona.
Las herramientas de PAM abordan este riesgo almacenando credenciales en bóvedas cifradas, registrando sesiones y aplicando flujos de trabajo de aprobación para que los privilegios elevados siempre estén controlados, monitoreados y limitados en el tiempo.
Por ejemplo, un administrador de base de datos que necesita acceso de root para ejecutar una operación de mantenimiento no puede simplemente iniciar sesión cuando lo desee. Debe solicitar acceso, obtener aprobación y completar su trabajo en un plazo determinado.
Las plataformas de gobernanza y administración de identidades (IGA) vinculan la gestión de acceso al ciclo de vida del empleado. Se conectan a los sistemas de recursos humanos para que cuando alguien se una a la organización, traslade equipos o se vaya, sus derechos de acceso se ajusten automáticamente. Esa automatización puede optimizar el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento, a la vez que evita el aumento de privilegios.
Los flujos de trabajo de IGA automatizados son importantes en grandes organizaciones donde gestionar el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento a mano es una receta para el exceso de permisos y las cuentas no retiradas.
Si bien es fácil aspirar al PoLP, puede ser más difícil de mantener.
El aumento de privilegios es la acumulación gradual de derechos de acceso que ocurre cuando los usuarios cambian de rol, asumen proyectos paralelos o acumulan licencias temporales que nadie recuerda revocar.
Por ejemplo, un analista de marketing se traslada al equipo de producto, pero mantiene el acceso a la unidad compartida de marketing y al panel de analytics del equipo. O un desarrollador obtiene acceso temporal a una base de datos de producción para depurar un problema del cliente, y el acceso temporal se vuelve permanente por inercia.
A lo largo del tiempo, estos privilegios excesivos acumulados crean cuentas infladas con mucho más acceso del que requiere cualquier rol. Es posible que los propios usuarios no se den cuenta de lo que pueden alcanzar.
Si se lleva el privilegio mínimo demasiado lejos, el trabajo se detiene por completo. Si un empleado debe presentar un ticket y esperar dos días para obtener acceso a un sistema que necesita para el trabajo de una tarde, podría intentar encontrar soluciones alternativas: tomar prestadas las credenciales de un colega, usar una cuenta de servicio compartida o recurrir a una herramienta no autorizada que no requieren la aprobación de TI. Estas soluciones alternativas pueden crear peores riesgos de seguridad que los que tendría una política de acceso un poco más permisiva.
Según el Informe del costo de una filtración de datos, la IA en la sombra —herramientas de inteligencia artificial no autorizadas— fue un factor en el 20 % de las filtraciones.
La IA en la sombra es en parte un problema de privilegio mínimo. Cuando las herramientas autorizadas están demasiado bloqueadas o su acceso es demasiado lento, las personas pueden verse tentadas a eludirlas.
Las organizaciones pueden ayudar a equilibrar estas demandas trabajando para que el acceso sea fácil de solicitar y se conceda rápidamente. Los portales de autoservicio, los flujos de trabajo automatizados de aprobación y el acceso justo a tiempo pueden proporcionar exactamente los permisos adecuados durante el tiempo de la tarea.
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