En contraste con el monitoreo predictivo, el mantenimiento predictivo es un enfoque que utiliza datos específicos y ciertos algoritmos para determinar el mejor momento para realizar el mantenimiento. El objetivo es realizar el mantenimiento cuando sea necesario, no solo a intervalos regulares.

Piense en ello en el contexto de cambiar el aceite de su coche. Algunos fabricantes sugieren cambiar el aceite de tu auto cada 3.000 millas porque es fácil de entender y de medir. Según los hábitos de conducción, eso podría significar cada tres meses o cada año. Sin embargo, eso podría no tener en cuenta suficientemente las condiciones de conducción que podrían afectar la calidad del aceite. Algunas personas prefieren cambiar el aceite cada pocos meses en lugar de usar los kilómetros como indicador. Nuevamente, según los hábitos de manejo y las condiciones de manejo, eso podría ser demasiado frecuente o no suficiente.

Siguiendo con nuestra analogía del automóvil, los métodos de mantenimiento predictivo rastrearían información sobre el estado del motor de un automóvil, los hábitos del controlador y las condiciones de conducción. Esa información se utiliza para determinar el mejor momento para cambiar el aceite de un vehículo. El beneficio es que el controlador gasta el dinero suficiente para lograr un mantenimiento óptimo.

En la fabricación, los algoritmos de mantenimiento predictivo utilizan el rendimiento histórico, junto con factores actualizados continuamente, como la antigüedad y la frecuencia del mantenimiento. La aplicación correlaciona toda la información para impulsar un mejor control del proceso de mantenimiento, en lugar de limitarse a cumplir con los calendarios predeterminados. Sin embargo, este enfoque tiene sus pros y sus contras. En general, contribuye a una mejor toma de decisiones, costos reducidos y activos más confiables.