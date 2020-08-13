La monitorización predictiva es un concepto que cambia las reglas del juego en casi todas las industrias. La capacidad de predecir con precisión es tan valiosa, para tantos, que empresas enteras se construyen en torno a ayudar a otras industrias, especialmente a la fabricación industrial, con todo, desde el monitoreo remoto de activos hasta el mantenimiento predictivo y la gestión de activos. ¿Pero qué se puede predecir? ¿Cómo puede funcionar dentro de las infraestructuras existentes? ¿Y qué se necesitará para hacerlo realidad?
El monitoreo predictivo para la fabricación industrial proporciona una distinción de otro objetivo buscado, que abordaremos en breve: el mantenimiento predictivo. En el primer caso, mediante el monitoreo remoto de activos, los sistemas permiten a una empresa monitorear y observar el comportamiento de los puntos de datos a lo largo del tiempo. El objetivo es determinar si hay que hacer algo y cuál es esa tarea, no cuándo hacer una tarea prescrita.
La monitorización predictiva emplea IA para detectar algo que de otro modo sería imposible de ver. No realiza ninguna correlación ni ofrece ningún insight. El usuario simplemente recibe una alerta sobre el cambio de comportamiento y aplica su conocimiento del proceso y su propio conjunto de habilidades para determinar qué acción, si corresponde, es necesaria. La diferencia crítica es que el usuario prescribe la acción.
En contraste con el monitoreo predictivo, el mantenimiento predictivo es un enfoque que utiliza datos específicos y ciertos algoritmos para determinar el mejor momento para realizar el mantenimiento. El objetivo es realizar el mantenimiento cuando sea necesario, no solo a intervalos regulares.
Piense en ello en el contexto de cambiar el aceite de su coche. Algunos fabricantes sugieren cambiar el aceite de tu auto cada 3.000 millas porque es fácil de entender y de medir. Según los hábitos de conducción, eso podría significar cada tres meses o cada año. Sin embargo, eso podría no tener en cuenta suficientemente las condiciones de conducción que podrían afectar la calidad del aceite. Algunas personas prefieren cambiar el aceite cada pocos meses en lugar de usar los kilómetros como indicador. Nuevamente, según los hábitos de manejo y las condiciones de manejo, eso podría ser demasiado frecuente o no suficiente.
Siguiendo con nuestra analogía del automóvil, los métodos de mantenimiento predictivo rastrearían información sobre el estado del motor de un automóvil, los hábitos del controlador y las condiciones de conducción. Esa información se utiliza para determinar el mejor momento para cambiar el aceite de un vehículo. El beneficio es que el controlador gasta el dinero suficiente para lograr un mantenimiento óptimo.
En la fabricación, los algoritmos de mantenimiento predictivo utilizan el rendimiento histórico, junto con factores actualizados continuamente, como la antigüedad y la frecuencia del mantenimiento. La aplicación correlaciona toda la información para impulsar un mejor control del proceso de mantenimiento, en lugar de limitarse a cumplir con los calendarios predeterminados. Sin embargo, este enfoque tiene sus pros y sus contras. En general, contribuye a una mejor toma de decisiones, costos reducidos y activos más confiables.
En cuanto a la fiabilidad de la planta, las capacidades de monitoreo remoto de activos y gestión de activos son críticas porque el equipamiento envejece, los procesos cambian, la tecnología cambia, la gente cambia y la maquinaria sigue igual. Y como resultado, las cosas fracasan.
Eso nos lleva de vuelta al monitoreo predictivo diseñado para identificar un evento que está a punto de ocurrir y al mismo tiempo utilizar habilidades de expertos. Aunque este enfoque requiere un intermediario humano, la amplitud y profundidad de la visibilidad a través de la IA produce una enorme cantidad de insight. Predecir con modelos de IA es algo valioso, una vez que haya entrenado el modelo y haya tenido en cuenta todas las variables posibles. Hasta entonces, los humanos que usan insights a nivel de IA pueden ver las cosas venir de una manera más verdaderamente predictiva.
Incluso si un evento ocurre de forma rápida o repentina, las herramientas y los recursos de monitoreo predictivo permiten a los equipos de soporte aislar la causa principal más rápido de lo que lo harían con otros enfoques. Aunque la supervisión predictiva no evite un incidente de tiempo de inactividad, este enfoque acelera el retorno al tiempo de actividad. Cuando una hora de tiempo de inactividad puede costar más de 100 000 dólares, ser capaz de responder y resolver incidentes más rápido puede reducir drásticamente los costos.
Aprovechando lo que la IA ofrece, los fabricantes pueden usar el monitoreo remoto de activos a escala, aunque la plataforma no entienda todos los puntos de ajuste predefinidos. El análisis humano de los insights impulsados por IA lo hace valioso y es crítico para ayudar a la IA a aprender cuándo, qué, por qué y cómo. El monitoreo predictivo tiene un enorme potencial para ofrecer resultados de confiabilidad de producción de maneras distintas de las tecnologías SCADA actuales u otras soluciones de software de implementación intensiva.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.