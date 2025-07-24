¿Qué son los OEM en la industria automotriz?

8 minutos
En el mundo automotriz, OEM significa fabricante de equipamiento original. Estas compañías diseñan y construyen vehículos y también fabrican las piezas empleadas durante la producción. Entre los principales fabricantes de automóvil figuran BMW, Ford, General Motors, Honda y Toyota.
Una “pieza OEM” es una pieza de automóvil fabricada por el fabricante original o un proveedor OEM aprobado para un vehículo nuevo. Estas piezas de automóviles OEM comparten la misma calidad, ajuste y función que las originales. A diferencia de las piezas OEM, las piezas del mercado de accesorios son fabricadas por empresas de terceros y tienden a variar en calidad.
Los fabricantes de equipos originales intervienen en todo el ciclo de vida del vehículo, desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la cobertura de la garantía. Ayudan a garantizar la seguridad, el cumplimiento ambiental y el rendimiento. Como son responsables del producto final OEM, las compañías OEM controlan estrictamente cómo se crean los componentes en la cadena de montaje.
Hoy en día, OEM significa las piezas en sí, no solo el fabricante. Por ejemplo, si un taller de reparación utiliza pastillas de freno OEM, está instalando pastillas que coinciden con las que venían originalmente con el automóvil. Muchas personas prefieren estas piezas genuinas por su confiabilidad y consistencia.
A medida que los vehículos se basan cada vez más en el software, las piezas OEM ahora van más allá de los componentes físicos para incluir software integrado y sistemas digitales. En los vehículos definidos por software (SDV), los OEM desarrollan o aprueban un software estrechamente integrado que controla características clave como el frenado, la dirección, el infoentretenimiento y la gestión de la batería. La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio al dar forma al desarrollo de software, mejorar los procesos de fabricación y convertir en una parte integral de los propios vehículos.
Los OEM hacen más que fabricar automóviles: dan forma al futuro de la industria automotriz. Establecen los estándares de lo que entra en un automóvil y cómo debe funcionar. Ya sea que esté comprando un automóvil nuevo o reemplazando una pieza, saber si algo es OEM puede ayudarlo a comprender su origen y la mayor calidad esperada.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los fabricantes de equipos originales (OEM) son la columna vertebral de la industria automotriz. Monitorear todo, desde el diseño y la ingeniería, el concepto hasta la finalización. Coordinan la producción, las pruebas de seguridad y la logística de la cadena de suministro . Son el centro alrededor del cual operan proveedores, concesionarios, redes de servicios e incluso organismos reguladores.
Los OEM también dan forma a la dirección de la industria. Invierten en investigación y desarrollo, definen las plataformas sobre las que se construyen los vehículos e impulsan cambios importantes como la electrificación y la automatización. Sus decisiones afectan los automóviles que conducimos y cómo se construyen las fábricas, cómo se obtienen las piezas y cómo se adoptan las tecnologías en todo el sector. En resumen, los OEM no solo fabrican automóviles, sino que dan forma a la forma en que funciona todo el ecosistema automotriz.
Para comprender mejor el papel de los OEM, es útil ver en qué se diferencian de los VAR y las piezas del mercado de accesorios.
Los OEM y los VAR a menudo se confunden, pero desempeñan funciones distintas en la cadena de suministro automotriz. Un OEM diseña y construye vehículos o piezas de principio a fin. Las empresas OEM como Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan y GM diseñan, fabrican y venden sus automóviles a través de redes de concesionarios. Son responsables de cumplir con los estándares de seguridad, calidad y normativos a escala.
Un VAR toma un vehículo o componente existente de un OEM y lo personaliza para un propósito específico. No construyen el vehículo base, lo modifican. Por ejemplo, un VAR podría convertir un Volkswagen ID. Lleve una furgoneta a un taller móvil o a un vehículo accesible para sillas de ruedas. La diferencia clave es que los OEM crean el producto original para mercados amplios, mientras que los VAR lo adaptan a las necesidades de nicho con características o funciones adicionales.
Las piezas OEM y las piezas de posventa reemplazan a los componentes del vehículo, pero provienen de diferentes fuentes. Las piezas OEM son fabricadas por el fabricante original del vehículo o un fabricante de piezas aprobado. Las piezas de posventa, producidas por empresas de terceros no afiliadas al fabricante de automóviles, a menudo cumplen la misma función pero difieren en diseño, ajuste y calidad.
La competencia entre las piezas OEM y las del mercado de accesorios ha crecido a lo largo de las décadas. Las opciones del mercado de accesorios suelen costar menos y están más disponibles. Su asequibilidad atrae a consumidores conscientes de su presupuesto y talleres de reparación independientes. Algunos fabricantes del mercado de accesorios incluso pretenden mejorar los diseños OEM con características o materiales mejorados. La contrapartida es la coherencia: algunas piezas del mercado de accesorios rivalizan con las piezas de calidad OEM, mientras que otras pueden presentar problemas de ajuste y durabilidad.
Los OEM promocionan sus piezas por su calidad, confiabilidad y protección de garantía. Los concesionarios y los centros de reparación certificados a menudo deben usarlos para mantener la cobertura y muchos componentes OEM están diseñados para funcionar solo dentro de sistemas integrados. Esta dinámica alimentó debates sobre el “derecho a reparar”, la propiedad intelectual y la elección del consumidor.
Los fabricantes de equipos originales quieren apoyar el rendimiento y la integridad de la marca, mientras que las compañías del mercado de repuestos presionan por la asequibilidad y el acceso. Al final, la elección depende de si los clientes priorizan la precisión y la protección de la garantía o precios más bajos y una selección más amplia.
Las piezas de automóviles OEM comunes en la industria automotriz incluyen componentes que son críticos para la seguridad, el rendimiento y la función diaria de un vehículo. Cuando se construye un automóvil, cada parte de él, desde el motor hasta los limpiaparabrisas, se considera OEM en ese momento.
Algunas de las piezas automotrices OEM más comunes incluyen:
Los parachoques, guardabarros, faros y espejos a menudo se reemplazan con versiones OEM después de una colisión. Las compañías de seguros y los talleres de reparación suelen preferir las piezas de carrocería OEM porque garantizan que se ajustan y alinean correctamente con la estructura del vehículo. Esta exactitud ayuda a restaurar la apariencia y la aerodinámica originales.
Las pastillas de freno, los rotores y las pinzas se desgastan con el tiempo. Las piezas de repuesto OEM se emplean comúnmente para ayudar a garantizar un rendimiento de frenado confiable.
Estos componentes incluyen sensores y módulos de control y son otra gran categoría. Los sensores OEM están construidos con tolerancias exactas y son críticos para cosas como el control de emisiones, el ahorro de combustible y los sistemas de advertencia del panel.
Las correas, las juntas, las bombas de agua y las cadenas de distribución suelen sustituirse por piezas OEM, especialmente durante el mantenimiento programado. Estos sistemas están estrechamente diseñados, por lo que confiar en el OEM ayuda a garantizar que funcionen correctamente dentro del resto del motor.
A medida que los vehículos se integran cada vez más digitalmente, el software se convirtió en una categoría central de las piezas OEM. La investigación de IBM predice que se espera que el 90 % de todas las innovaciones relacionadas con los vehículos consistan en software en 2030.1 Esta categoría incluye sistemas operativos, firmware y software de control que gestionan todo, desde el rendimiento del motor y el frenado hasta la información y el entretenimiento y la navegación.
Los vehículos modernos dependen de docenas de unidades de control electrónico (ECU), cada una de las cuales ejecuta software desarrollado por OEM para admitir una comunicación y un funcionamiento precisos en todo el vehículo. Estos sistemas son críticos para el funcionamiento y la seguridad del vehículo, especialmente en híbridos, autos eléctricos y SDV. Empresas como Bosch desempeñan un papel importante en el desarrollo y suministro de muchos de estos sistemas integrados.
La IA generativa está comenzando a desempeñar un papel en este espacio, ya que los fabricantes de automóviles exploran formas de integrar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los vehículos. Estos sistemas de IA pueden impulsar características avanzadas como diagnósticos en tiempo real, interacciones personalizadas con el controlador, sistemas avanzados de asistencia al controlador (ADAS) y conducción automatizada.
Por ejemplo, BMW está construyendo un nuevo sistema de asistencia al controlador para sus vehículos Neue Klasse 2025 mediante el uso de Amazon Sitio web Services (AWS). El sistema utiliza herramientas basadas en la nube para mejorar la seguridad y las características.2
Al igual que ocurre con otros programas informáticos de los fabricantes de equipos originales, estos componentes impulsados por IA deben estar estrechamente integrados con la arquitectura del vehículo para ayudar a garantizar la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento de la normativa. Al igual que el hardware, los fabricantes de equipos originales mantienen, actualizan y protegen estos componentes, a menudo desplegando actualizaciones por aire y herramientas propias.
Los amortiguadores, los puntales y los brazos de control también son reemplazos frecuentes y, a menudo, se intercambian con versiones OEM para mantener las características de conducción y manejo del automóvil.
Los beneficios clave de los OEM en la industria automotriz incluyen:
Responsabilidad: Debido a que los fabricantes de equipos originales son responsables de todo el vehículo, existe una clara cadena de responsabilidad si algo falla. Esta disposición facilita el seguimiento de los problemas y responsabiliza al fabricante del vehículo, ya sea a través de retiros o boletines de servicio.
Compatibilidad: debido a que las piezas OEM están diseñadas específicamente para una marca y modelo determinados, no hay conjeturas sobre el ajuste o la función. Están diseñados para integrarse perfectamente con el resto de los sistemas del vehículo, lo que ayuda a evitar complicaciones durante las reparaciones o devoluciones al proveedor o al departamento de piezas.
Calidad y confiabilidad: las piezas OEM se fabrican con las mismas especificaciones que las piezas originales del vehículo. Los fabricantes de automóviles prueban estos componentes para cumplir con estrictos estándares de seguridad, rendimiento y durabilidad. Esta consistencia brinda a los consumidores la confianza de que la pieza se ajusta y funciona según lo previsto.
Valor de reventa: los vehículos mantenidos con piezas OEM pueden conservar un valor de reventa más alto. Los compradores y concesionarios a menudo buscan registros de servicio que muestren que el automóvil fue reparado con componentes originales, ya que sugiere una mejor confiabilidad a largo plazo.
Cobertura de la garantía: las piezas OEM a menudo vienen con una garantía respaldada por el fabricante. La instalación de piezas de recambio puede anular la garantía de un vehículo, pero la elección de componentes OEM ayuda a mantener esa protección.
Si bien las piezas OEM ofrecen muchas ventajas, también tienen algunos inconvenientes que vale la pena considerar:
Mayor costo: las piezas OEM son más costosas que las alternativas del mercado de posventa, a veces mucho más.
Menos variedad: las piezas OEM vienen en un solo diseño, mientras que las opciones del mercado de accesorios pueden ofrecer actualizaciones o características especializadas.
Disponibilidad limitada: es posible que no estén tan ampliamente disponibles, especialmente para modelos de vehículos más antiguos o menos comunes.
Problemas de rendimiento: a pesar del precio, las piezas OEM no son necesariamente superiores en rendimiento o durabilidad en comparación con las opciones de posventa de alta calidad.
Explore cómo Mercedes-Benz utiliza IBM Quantum para diseñar mejores baterías y acelerar el proceso de simulación.
Explore insights y observaciones obtenidos del monitoreo de más de 150 000 millones de eventos de seguridad por día en más de 130 países.
Descubra cómo los objetivos de cero emisiones y los avances tecnológicos impulsan a los fabricantes de automóviles y a los consumidores a acelerar el cambio a los vehículos eléctricos.
Soluciones de TI transformadoras para la industria automotriz que optimizan la producción e innovan los vehículos definidos por software.
IBM Engineering Lifecycle Management ofrece la transformación digital de la ingeniería de sistemas en la industria automotriz.
Optimice la ingeniería con IBM ELM Automotive Compliance, una solución ágil que le ayuda a reducir costos y lograr el cumplimiento.
Soluciones de TI transformadoras para la industria automotriz que optimizan la producción e innovan los vehículos definidos por software.
1 End-to-end DevOps for the software-defined vehicle, white paper 2025 IBM iX.
2 The BMW Group Selects AWS to Power Next-Generation Automated Driving Platform, BMW Group press release, 5 de septiembre de 2023.