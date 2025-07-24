¿Qué son los OEM en la industria automotriz?

Una “pieza OEM” es una pieza de automóvil fabricada por el fabricante original o un proveedor OEM aprobado para un vehículo nuevo. Estas piezas de automóviles OEM comparten la misma calidad, ajuste y función que las originales. A diferencia de las piezas OEM, las piezas del mercado de accesorios son fabricadas por empresas de terceros y tienden a variar en calidad.

Los fabricantes de equipos originales intervienen en todo el ciclo de vida del vehículo, desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación y la cobertura de la garantía. Ayudan a garantizar la seguridad, el cumplimiento ambiental y el rendimiento. Como son responsables del producto final OEM, las compañías OEM controlan estrictamente cómo se crean los componentes en la cadena de montaje.

Hoy en día, OEM significa las piezas en sí, no solo el fabricante. Por ejemplo, si un taller de reparación utiliza pastillas de freno OEM, está instalando pastillas que coinciden con las que venían originalmente con el automóvil. Muchas personas prefieren estas piezas genuinas por su confiabilidad y consistencia.

A medida que los vehículos se basan cada vez más en el software, las piezas OEM ahora van más allá de los componentes físicos para incluir software integrado y sistemas digitales. En los vehículos definidos por software (SDV), los OEM desarrollan o aprueban un software estrechamente integrado que controla características clave como el frenado, la dirección, el infoentretenimiento y la gestión de la batería. La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio al dar forma al desarrollo de software, mejorar los procesos de fabricación y convertir en una parte integral de los propios vehículos.

Los OEM hacen más que fabricar automóviles: dan forma al futuro de la industria automotriz. Establecen los estándares de lo que entra en un automóvil y cómo debe funcionar. Ya sea que esté comprando un automóvil nuevo o reemplazando una pieza, saber si algo es OEM puede ayudarlo a comprender su origen y la mayor calidad esperada.