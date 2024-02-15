NABERS es un sistema estandarizado de calificación de edificios que analiza el rendimiento de sustentabilidad de los edificios comerciales en toda Australia. El National Australian Built Environment Ratings System, más comúnmente conocido como NABERS para abreviar, proporciona una calificación de estrellas de 6, similar a una calificación de eficiencia energética que se ve comúnmente en los electrodomésticos, para edificios como oficinas, hospitales, centros comerciales y hoteles.
Una estrella en la escala NABERS es la calificación más baja, con 6 estrellas la más alta (una señal de un edificio "líder en el mercado", que muestra una eficiencia ambiental excepcional). Un edificio con una calificación NABERS de 6 estrellas es exponencialmente mejor que uno con 5 estrellas y tendrá casi la mitad de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Tres estrellas reflejan una calificación "promedio", pero representan un buen nivel base, por lo que los propietarios y administradores de edificios pueden trabajar para mejorar la eficiencia energética.
Los requisitos de calificación de NABERS analizan cuatro categorías cuando evalúan la calificación de un edificio:
El sistema de calificación utiliza un sistema de comparación con edificios similares y solo analiza los elementos en los que el propietario/administrador de un edificio puede influir y mejorar. Por ejemplo, la eficiencia con la que un edificio separa sus residuos para reciclarlos. Esto significa que, en teoría, se puede lograr una calificación de seis estrellas para cada edificio.
El sistema de calificación NABERS analiza el rendimiento durante un período de 12 meses para reflejar una variedad de situaciones operativas (por ejemplo, durante los meses de verano e invierno cuando el uso de energía tiende a fluctuar). Demuestra el rendimiento operativo y la sustentabilidad del edificio durante todo el año y lo resume en una simple calificación de estrellas.
NABERS es gestionado a nivel nacional por la Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio de Nueva Gales del Sur, en nombre de los gobiernos de la Commonwealth, los estados y los territorios, y ha sido el sistema ampliado internacionalmente al Reino Unido (NABERS UK) y Nueva Zelanda (NABERS NZ), donde se ejecuta localmente. con el apoyo del gobierno de NSW.
Si bien, en general, la participación en las calificaciones NABERS es voluntaria, hay casos en los que es obligatoria. Por ejemplo, el gobierno australiano ha especificado que los nuevos edificios gubernamentales deben alcanzar una calificación energética NABERS de 4.5 estrellas. También se requiere al arrendar, subarrendar o vender espacios de oficinas comerciales de más de 2000 m². Cada vez más, los gobiernos locales de Australia también solicitan mínimos NABERS para nuevos desarrollos a gran escala.
Cada edificio, independientemente de su huella física, tiene un impacto en el medio ambiente. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la eliminación de residuos y el uso del agua contribuyen al impacto ambiental que dejan los edificios, con casi el 40 % de las emisiones globales de CO2 provenientes del entorno construido. El seguimiento de las calificaciones de NABERS no solo influye en los desarrolladores para diseñar nuevos edificios teniendo en cuenta la sustentabilidad, sino que también fomenta la actualización de Facilidades y activos para que sean más eficientes energéticamente.
Las mejoras a una calificación NABERS son responsabilidad no solo del propietario del edificio, sino también de todos los inquilinos, y los requisitos de calificación miden el impacto real, no solo la intención. Esto significa que refleja el rendimiento real, no solo los planes.
Una calificación NABERS también proporciona las bases para mejorar la actividad de construcción y arrendamiento para un mejor desempeño de sustentabilidad. El seguimiento y registro regulares de las calificaciones NABERS exponen debilidades y áreas de mejora. Una calificación de estrellas reducida en una categoría proporciona una dirección clara para las áreas de enfoque.
Si bien los requisitos de calificación NABERS son voluntarios, una calificación NABERS mejorada tiene beneficios considerables, además de un mejor impacto ambiental. La reducción de los costos operativos, como las facturas de energía, puede generar ahorros financieros sustanciales, y las inversiones en mejoras de eficiencia generalmente se amortizan muy rápidamente. Todos estos factores también contribuyen a los beneficios de reputación, ya que los edificios que siguen los requisitos de calificación de NABERS se verifican de forma independiente como más sostenibles para el medio ambiente y atractivos para los ocupantes.
Las calificaciones NABERS se calculan analizando los datos proporcionados a través de información de rendimiento verificado y medido, como el consumo de energía y agua. Esta información se ajusta para compararla con otros edificios australianos comparables para producir una calificación de estrellas. Toma datos de consumo de energía y otras métricas, los convierte en un punto de referencia y los convierte en una puntuación fácil de entender. Dado que la consolidación de datos de empresas de servicios públicos para infraestructuras como NABERS puede ser complejo para las organizaciones, IBM Envizi ha desarrollado una herramienta de analytics de facturación de empresas de servicios públicos para apoyar a las organizaciones con edificios de alto consumo energético para que los datos de las facturas de empresas de servicios públicos puedan capturarse e interpretarse fácilmente en insights en tiempo real.
Actualmente, las calificaciones NABERS están disponibles para edificios de oficinas, hospitales, centros de datos, centros comerciales, centros de atención a personas mayores, edificios de apartamentos y hoteles. Sin embargo, algunas categorías de medición solo están disponibles para ciertos tipos de edificios. Por ejemplo, la calificación de calidad del entorno interior solo está disponible para edificios de oficinas, ya que es más relevante medir el IEQ para este uso del edificio, en comparación con un centro de datos u hospital.
Una calificación NABERS se reconoce en toda Australia, ya que se verifica de forma independiente. Recibir una calificación NABERS cada año ayuda a realizar un seguimiento del progreso o, alternativamente, a identificar irregularidades.
NABERS también puede proporcionar una certificación de neutralidad de carbono para el entorno construido, para aquellos que desean llevar sus objetivos de sustentabilidad aún más lejos. El sitio web oficial de NABERS proporciona una gama de herramientas de cálculo para estimar las calificaciones actuales de un edificio y para predecir cuáles podrían ser esas calificaciones con cambios y actualizaciones. Estos resultados indicativos pueden ayudar a los propietarios y gerentes de negocios a identificar oportunidades de mejora.
Una vez que se recibe una calificación NABERS, funciona como punto de referencia para rastrear el progreso de sustentabilidad de un edificio. Las dos formas de mejorar una calificación son a través de cambios operativos y actualizaciones de equipamiento.
Por ejemplo, sustituir las luces halógenas por bombillas LED más eficientes puede reducir el consumo de energía en un 75%, y como requieren cambiarse con mucha menos frecuencia, también se reduce la cantidad de residuos. Un cambio operativo que puede mejorar una calificación NABERS es apagar completamente las luces y el aire acondicionado cuando un espacio está desocupado, por ejemplo, en un edificio de oficinas durante el fin de semana.
El software de gestión energética, como IBM Envizi, es otra forma eficaz de identificar debilidades y oportunidades para la optimización de edificios.
El uso de software para gestionar los informes ESG mejora la eficiencia y la calidad de la captura de datos. IBM Envizi, por ejemplo, es un proveedor de software equipado con NABERS que puede almacenar y revisar datos relacionados con NABERS y proporcionar calificaciones indicativas en una plataforma. Con esta plataforma centralizada, los datos de la cartera de una organización se pueden ver y calcular utilizando el algoritmo oficial NABERS.
