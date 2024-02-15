NABERS es un sistema estandarizado de calificación de edificios que analiza el rendimiento de sustentabilidad de los edificios comerciales en toda Australia. El National Australian Built Environment Ratings System, más comúnmente conocido como NABERS para abreviar, proporciona una calificación de estrellas de 6, similar a una calificación de eficiencia energética que se ve comúnmente en los electrodomésticos, para edificios como oficinas, hospitales, centros comerciales y hoteles.

Una estrella en la escala NABERS es la calificación más baja, con 6 estrellas la más alta (una señal de un edificio "líder en el mercado", que muestra una eficiencia ambiental excepcional). Un edificio con una calificación NABERS de 6 estrellas es exponencialmente mejor que uno con 5 estrellas y tendrá casi la mitad de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Tres estrellas reflejan una calificación "promedio", pero representan un buen nivel base, por lo que los propietarios y administradores de edificios pueden trabajar para mejorar la eficiencia energética.

Los requisitos de calificación de NABERS analizan cuatro categorías cuando evalúan la calificación de un edificio:

Energía : mide la eficiencia energética, por ejemplo, revisando las luces, los ascensores y el uso del aire acondicionado

: mide la eficiencia energética, por ejemplo, revisando las luces, los ascensores y el uso del aire acondicionado Agua : mide el agua utilizada y reciclada

: mide el agua utilizada y reciclada Residuos : mide los residuos producidos y reciclados y analiza la gestión de la cadena de suministro

: mide los residuos producidos y reciclados y analiza la gestión de la cadena de suministro Calidad del entorno interior (IEQ): analiza la comodidad de las personas dentro de un edificio, midiendo la calidad del aire, la iluminación, la temperatura y la acústica.

El sistema de calificación utiliza un sistema de comparación con edificios similares y solo analiza los elementos en los que el propietario/administrador de un edificio puede influir y mejorar. Por ejemplo, la eficiencia con la que un edificio separa sus residuos para reciclarlos. Esto significa que, en teoría, se puede lograr una calificación de seis estrellas para cada edificio.

El sistema de calificación NABERS analiza el rendimiento durante un período de 12 meses para reflejar una variedad de situaciones operativas (por ejemplo, durante los meses de verano e invierno cuando el uso de energía tiende a fluctuar). Demuestra el rendimiento operativo y la sustentabilidad del edificio durante todo el año y lo resume en una simple calificación de estrellas.