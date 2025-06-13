Migración de inquilino a inquilino de Microsoft

La fase previa a la migración comienza con un descubrimiento y una evaluación integrales, en los que las organizaciones deben catalogar todos los usuarios, grupos, aplicaciones, configuraciones personalizadas y repositorios de datos existentes en todos los entornos on premises y de computación en la nube.

Los equipos de TI realizan inventarios detallados de archivos y datos (por ejemplo, OneDrive para cuentas empresariales, buzones de correo de usuarios en Exchange Online). También catalogan configuraciones para Entra ID (plataforma de identidad de Microsoft), dominio de inquilinos, incluso en direcciones de microsoft.com (dominios predeterminados de Microsoft) y Outlook.

Las actividades de planeación incluyen el diseño de la arquitectura del inquilino de destino, la configuración de nombres de dominio, la determinación de estrategias de asignación de usuarios y la creación de procedimientos de migración detallados. Las organizaciones también deben abordar los requisitos de licencia. Deben cerciorar de que las licencias adecuadas estén disponibles en el inquilino de destino antes de que comience la migración.

Las consideraciones de seguridad y cumplimiento de normas requieren atención, ya que los equipos deben planificar cómo migrar las políticas de acceso condicional, los procesos de autenticación, las reglas de prevención de pérdida de datos y las políticas de retención, mientras se mantiene el cumplimiento normativo durante la transición.

Las pruebas representan otro componente crucial de la planificación previa a la migración. Las organizaciones deben establecer un entorno de prueba que refleje su configuración de producción, lo que les permitirá validar los procedimientos de migración, probar los escenarios de los usuarios e identificar posibles problemas antes de que afecten la migración en vivo.

La planificación de la comunicación y las Estrategias de gestión de cambios son igualmente importantes durante esta fase. Para crear una transición fluida y minimizar la confusión y la resistencia, es aconsejable desarrollar estrategias de adopción por parte de los usuarios, incluida una amplia planificación de la comunicación para preparar a los usuarios para los próximos cambios.