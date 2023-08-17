Es probable que la carrera por innovar lo haya dejado a usted (y a muchas otras personas) con facturas de nube inesperadamente altas o recursos infrautilizados. De hecho, según el informe State of the Cloud 2023 de Flexera, por primera vez en una década, “gestionar el gasto en la nube” (82 %) superó a la “seguridad” (79 %) para convertirse en el desafío número uno que enfrentan las organizaciones en todos los ámbitos.

Lo entendemos. El sobreaprovisionamiento es la estrategia de referencia para evitar riesgos de rendimiento.

Intentar encontrar el equilibrio entre rendimiento y eficiencia no es tarea fácil. Claro, hay un sinfín de herramientas de monitoreo de costos de Kubernetes disponibles que le permiten controlar varios aspectos del uso de recursos de su clúster, como CPU, memoria, almacenamiento de información y red. El seguimiento de estas métricas puede identificar cargas de trabajo que consumen muchos recursos, asignación ineficiente de recursos o consumo innecesario de recursos que pueden generar mayores costos.

Todo este monitoreo que consume mucho tiempo es seguido de cerca por el trabajo intensivo de reajustar el tamaño de los contenedores y establecer políticas y umbrales de autoescalado.