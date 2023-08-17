Vea aquí: incluso cuando la demanda fluctúa, los tiempos de respuesta se mantienen bajos.
Si tienes objetivos de nivel de servicio (SLOs) predefinidos, Turbonomic puede absorber esos datos para escalar dinámicamente aplicaciones de microservicios según la demanda, garantizando que esos SLO siempre se cumplan. Las políticas de SLO también se pueden configurar directamente en la plataforma.
Puede realizar cada vez más acciones y luego integrarlas con sus pipelines y procesos. Ya sea Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow u otros, Turbonomic le ofrece la solución.
Siéntase libre de comenzar con pequeños pasos para comenzar, pero desbloquear la elasticidad de Kubernetes para un rendimiento continuo al menor costo requiere automatización.