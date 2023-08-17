Desbloquee un verdadero ahorro de costos con Kubernetes sin perder el sueño por los riesgos de rendimiento

Publicado el 17 de agosto de 2023
Engranajes azules entrelazados con una pequeña computadora portátil que se muestra dentro de una abertura circular en el engranaje más grande
By Joel Barnard

Es probable que la carrera por innovar lo haya dejado a usted (y a muchas otras personas) con facturas de nube inesperadamente altas o recursos infrautilizados. De hecho, según el informe State of the Cloud 2023 de Flexera, por primera vez en una década, “gestionar el gasto en la nube” (82 %) superó a la “seguridad” (79 %) para convertirse en el desafío número uno que enfrentan las organizaciones en todos los ámbitos.

Lo entendemos. El sobreaprovisionamiento es la estrategia de referencia para evitar riesgos de rendimiento.

Intentar encontrar el equilibrio entre rendimiento y eficiencia no es tarea fácil. Claro, hay un sinfín de herramientas de monitoreo de costos de Kubernetes disponibles que le permiten controlar varios aspectos del uso de recursos de su clúster, como CPU, memoria, almacenamiento de información y red. El seguimiento de estas métricas puede identificar cargas de trabajo que consumen muchos recursos, asignación ineficiente de recursos o consumo innecesario de recursos que pueden generar mayores costos.

Todo este monitoreo que consume mucho tiempo es seguido de cerca por el trabajo intensivo de reajustar el tamaño de los contenedores y establecer políticas y umbrales de autoescalado.

Hola, automatización

IBM Turbonomic optimiza su entorno de Kubernetes mediante el reajuste de contenedores, la suspensión y el aprovisionamiento de pods, los movimientos de pods y las acciones de escalado del clúster. Cada capa de la pila se analiza y se dota de recursos en función de la demanda en tiempo real, desde pods y servicios hasta contenedores y nodos, así como la infraestructura de nube subyacente. Está diseñada específicamente para ayudar a sus equipos a automatizar y lograr rápidamente resultados significativos y continuos.

Turbonomic es compatible con todas las versiones upstream de Kubernetes—Red Hat OpenShift, EKS, AKS, GKE y otros—en cualquier nube, en cualquier centro de datos y con cualquier combinación híbrida o multinube. Comprende las necesidades de recursos de sus aplicaciones y determina continuamente las acciones que garantizan que las aplicaciones obtengan exactamente lo que necesitan para funcionar.

Comencemos por observar sus clústeres de contenedores.

Panel: contenedor de aplicaciones

Aquí puede ver sus clústeres principales ordenados por estado, seguido de los grupos de nodos principales ordenados por ahorros potenciales. Este panel proporciona una excelente visión general de lo que desea vigilar, pero veamos lo que realmente importa: las acciones.

Panel: contenedor afectado

En este ejemplo, vemos una acción para cambiar el tamaño de un controlador de carga de trabajo (un contenedor). Como muestra la acción, cambiar el tamaño aquí mejorará el rendimiento. Con Turbonomic, cada acción incluye los datos que la respaldan, así como detalles sobre el impacto de la acción.

Panel: detalles de la máquina virtual

En el siguiente ejemplo, vemos una acción para suspender un nodo, lo que mejorará la eficiencia. ¿En cuánto, se pregunta?

Panel: clúster de contenedores

Mire cuánto se ahorra simplemente suspendiendo este nodo no utilizado.

Aun así, puede ser desconcertante para los propietarios de aplicaciones y los equipos de desarrollo reducir los recursos. Lo entendemos. El rendimiento es fundamental.

Turbonomic se centra en el rendimiento

Turbonomic se asegura de que sus aplicaciones obtengan exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan. Las ganancias de eficiencia son un subproducto de eso.

Haga que el propietario de la aplicación lo adopte. Es una forma de bajo riesgo de familiarizarse con la automatización. De hecho, algunas de estas acciones no son disruptivas y son reversibles.

Nuevamente, debido a que cada acción también viene con métricas y el razonamiento detrás de ella, a los equipos les resulta más fácil confiar en la decisión de actuar. Se necesita esa confianza para pasar de la toma de decisiones humanas a la automatización.

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El mejor aliado de una plataforma de observabilidad

Si dispone de datos de aplicación procedentes de herramientas críticas como IBM Instana Observability o cualquier otra solución de monitoreo del rendimiento de las aplicaciones (APM), Turbonomic puede comprender el tiempo de respuesta y las transacciones de la aplicación, integrando estos datos de aplicación a la plataforma Kubernetes y la infraestructura en la que se ejecuta.

Panel: descripción general Usted y todos los demás ven exactamente cómo los recursos dinámicos mejoran el rendimiento de las aplicaciones y minimizan los costos.
Panel: descripción general

Vea aquí: incluso cuando la demanda fluctúa, los tiempos de respuesta se mantienen bajos.

Si tienes objetivos de nivel de servicio (SLOs) predefinidos, Turbonomic puede absorber esos datos para escalar dinámicamente aplicaciones de microservicios según la demanda, garantizando que esos SLO siempre se cumplan. Las políticas de SLO también se pueden configurar directamente en la plataforma.

Puede realizar cada vez más acciones y luego integrarlas con sus pipelines y procesos. Ya sea Slack, GitOps, TerraForm, Ansible, ServiceNow u otros, Turbonomic le ofrece la solución.

Siéntase libre de comenzar con pequeños pasos para comenzar, pero desbloquear la elasticidad de Kubernetes para un rendimiento continuo al menor costo requiere automatización.

Deje que IBM Turbonomic se encargue

Con Turbonomic, puede automatizar estas micromejoras a un ritmo que supera la escala humana. Elimine el trabajo intensivo de reajustar los contenedores y establecer políticas y umbrales de autoescalado y permita que el software lo haga por usted en función de la demanda de la aplicación en tiempo real. El efecto acumulativo de estas micromejoras es que las aplicaciones de Kubernetes funcionan exactamente como deberían al menor costo posible.

En otras palabras, deje de lado esas pesadillas sobre el riesgo para el rendimiento.

Dé los primeros pasos con IBM Turbonomic o solicite una demostración con uno de nuestros expertos hoy mismo.

 
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